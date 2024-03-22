Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ "Водный Мир"

22 марта 2024, 20:00
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Крабовые палочки – не только вкусный продукт, но и универсальный. Он является основой оригинальных закусок, салатов и даже вторых блюд.

Большую популярность крабовые палочки имеют среди тех, кто ценит свое время, информирует Вкусно 24. Ведь их не надо предварительно готовить – это уже готовый ингредиент, который придаст чуть ли не каждому блюду особый вкус.

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Крабовые палочки от ТМ "Водный Мир" – гарантия вкуса и качества

Даже повар-новичок знает, что едва ли не самым главным в приготовлении пищи является качество и свежесть ингредиентов. А чтобы точно быть уверенным, стоит выбирать продукцию проверенного производителя. Поэтому рекомендуем использовать для своих кулинарных шедевров крабовые палочки от ТМ "Водный Мир" – безоговорочного лидера на рынке морепродуктов в Украине.

Люди доверяют этому производителю и наслаждаются качественными продуктами из широкой линейки бренда уже более 22 лет. Более того, продукцию компании можно попробовать не только в Украине. Продукция ТМ "Водный Мир" представлена в США, Канаде, Израиле, Грузии, Молдове, Германии, Польше и Балтийских странах. Без сомнения: это значительное мерило успеха и высокого качества.

А что именно можно приготовить с крабовыми палочками ТМ "Водный Мир" – делимся несколькими удачными рецептами, которые точно сделают праздник или семейные посиделки незабываемыми.

Крабовый рулет

  • Время: 25 минут + 1 час на охлаждение
  • Порций: 4

Готовим крабовый рулет всего за 25 минут / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 200 граммов крабовых палочек "Снежный краб" ТМ "Водный Мир";
– 100 граммов крем-сыра;
– 5 яиц;
– 1 огурец
– 2 столовые ложки сметаны;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Застелите форму 30 на 40 сантиметров пергаментом.

  2. В миске соедините яйца, сметану и соль. Вылейте на пергамент и поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

  3. Крабовые палочки "Снежный Краб" разберите на волокна и соедините с крем-сыром.

  4. Яичный корж охладите, смажьте начинкой, выложите внутрь нарезанный огурец и заверните в рулетик. Охлаждайте его 1 час.

  5. Готовый рулет перед подачей можно полить густым терияки

Сырные шарики с крабовыми палочками

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Сырные шарики с крабовыми палочками – идеальная закуска / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 100 граммов крабовых палочек ТМ "Водный Мир";
– 50 граммов твердого сыра;
– 3 яйца;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1 зубчик чеснока;
– соломка по количеству шариков;
– орешки, соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Яйца отварите вкрутую, охладите, почистите и натрите на терке.

  2. Натрите сыр и крабовые палочки.

  3. Смешайте яйца, сыр и крабовые палочки. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и майонез.

  4. Посолите по вкусу и хорошо перемешайте.

  5. Руками сделайте небольшие порционные шарики и выложите их на тарелку.

  6. По желанию украсьте соломкой и орешками.

Крабовый салат с авокадо

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Крабовый салат с авокадо / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 400 граммов крабовых палочек ТМ "Водный Мир";
– 120 граммов огурцов;
– 120 граммов яблок;
– 120 граммов томатов;
– 90 граммов майонеза;
– 2 авокадо;
– цедра 1 лимона;
– сок из половины лимона;
– 20 граммов соуса шрирача;
– 20 граммов кунжутного масла;
– соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте на мелкие кубики авокадо, крабовые палочки, огурцы, яблоки и томаты.

  2. Добавьте цедру и сок лимона.

  3. Приправьте салат солью, перцем, соусом шрирача, майонезом и кунжутным маслом.

  4. Все хорошо перемешайте, переложите в половинки из шкурок авокадо и подавайте.

Тортилья с крабовой начинкой

  • Время: 15 минут
  • Порций: 6

Тортилья прекрасно сочетается с крабовой начинкой / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 1 упаковка крабовых палочек ТМ "Водный Мир";
– 1 упаковка микса салатов;
– 6 лепешек тортильи;
– свежая зелень, перец чили по вкусу.

Для соуса гуакамоле:
– 1 авокадо;
– 4 – 6 зубчиков чеснока;
– 1 томат;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка сока лайма;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. В блендере измельчите авокадо, чеснок и томат. Регулируйте консистенцию по своему вкусу. Добавьте сок лайма, оливковое масло, соль, перец и перемешайте.

  2. Тортильи слегка разогрейте на сковороде.

  3. Каждую тортилью смажьте гуакамоле, положите салатный микс, крабовые палочки "Водный Мир" и измельченную свежую зелень. Чтобы было немного острее, добавьте нарезанный перец чили.

  4. Сложите тортильи пополам и сразу же подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Автор: Ольга Котів