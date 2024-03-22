Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ "Водный Мир"

Крабовые палочки – не только вкусный продукт, но и универсальный. Он является основой оригинальных закусок, салатов и даже вторых блюд.

Большую популярность крабовые палочки имеют среди тех, кто ценит свое время, информирует Вкусно 24. Ведь их не надо предварительно готовить – это уже готовый ингредиент, который придаст чуть ли не каждому блюду особый вкус.

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Крабовые палочки от ТМ "Водный Мир" – гарантия вкуса и качества

Даже повар-новичок знает, что едва ли не самым главным в приготовлении пищи является качество и свежесть ингредиентов. А чтобы точно быть уверенным, стоит выбирать продукцию проверенного производителя. Поэтому рекомендуем использовать для своих кулинарных шедевров крабовые палочки от ТМ "Водный Мир" – безоговорочного лидера на рынке морепродуктов в Украине.

Люди доверяют этому производителю и наслаждаются качественными продуктами из широкой линейки бренда уже более 22 лет. Более того, продукцию компании можно попробовать не только в Украине. Продукция ТМ "Водный Мир" представлена в США, Канаде, Израиле, Грузии, Молдове, Германии, Польше и Балтийских странах. Без сомнения: это значительное мерило успеха и высокого качества.

А что именно можно приготовить с крабовыми палочками ТМ "Водный Мир" – делимся несколькими удачными рецептами, которые точно сделают праздник или семейные посиделки незабываемыми.

Крабовый рулет

Время : 25 минут + 1 час на охлаждение

: 25 минут + 1 час на охлаждение Порций: 4

Готовим крабовый рулет всего за 25 минут / Фото Shutterstock

– 200 граммов крабовых палочек "Снежный краб" ТМ "Водный Мир";– 100 граммов крем-сыра;– 5 яиц;– 1 огурец– 2 столовые ложки сметаны;– соль по вкусу.

Приготовление:

Застелите форму 30 на 40 сантиметров пергаментом. В миске соедините яйца, сметану и соль. Вылейте на пергамент и поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Крабовые палочки "Снежный Краб" разберите на волокна и соедините с крем-сыром. Яичный корж охладите, смажьте начинкой, выложите внутрь нарезанный огурец и заверните в рулетик. Охлаждайте его 1 час. Готовый рулет перед подачей можно полить густым терияки

Сырные шарики с крабовыми палочками

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Сырные шарики с крабовыми палочками – идеальная закуска / Фото Shutterstock

– 100 граммов крабовых палочек ТМ "Водный Мир";– 50 граммов твердого сыра;– 3 яйца;– 2 столовые ложки майонеза;– 1 зубчик чеснока;– соломка по количеству шариков;– орешки, соль по вкусу.

Приготовление:

Яйца отварите вкрутую, охладите, почистите и натрите на терке. Натрите сыр и крабовые палочки. Смешайте яйца, сыр и крабовые палочки. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и майонез. Посолите по вкусу и хорошо перемешайте. Руками сделайте небольшие порционные шарики и выложите их на тарелку. По желанию украсьте соломкой и орешками.

Крабовый салат с авокадо

Время: 15 минут

15 минут Порций: 4

Крабовый салат с авокадо / Фото Shutterstock

– 400 граммов крабовых палочек ТМ "Водный Мир";– 120 граммов огурцов;– 120 граммов яблок;– 120 граммов томатов;– 90 граммов майонеза;– 2 авокадо;– цедра 1 лимона;– сок из половины лимона;– 20 граммов соуса шрирача;– 20 граммов кунжутного масла;– соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте на мелкие кубики авокадо, крабовые палочки, огурцы, яблоки и томаты. Добавьте цедру и сок лимона. Приправьте салат солью, перцем, соусом шрирача, майонезом и кунжутным маслом. Все хорошо перемешайте, переложите в половинки из шкурок авокадо и подавайте.

Тортилья с крабовой начинкой

Время: 15 минут

15 минут Порций: 6

Тортилья прекрасно сочетается с крабовой начинкой / Фото Shutterstock

– 1 упаковка крабовых палочек ТМ "Водный Мир";– 1 упаковка микса салатов;– 6 лепешек тортильи;– свежая зелень, перец чили по вкусу.– 1 авокадо;– 4 – 6 зубчиков чеснока;– 1 томат;– 2 столовые ложки оливкового масла;– 1 столовая ложка сока лайма;– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

В блендере измельчите авокадо, чеснок и томат. Регулируйте консистенцию по своему вкусу. Добавьте сок лайма, оливковое масло, соль, перец и перемешайте. Тортильи слегка разогрейте на сковороде. Каждую тортилью смажьте гуакамоле, положите салатный микс, крабовые палочки "Водный Мир" и измельченную свежую зелень. Чтобы было немного острее, добавьте нарезанный перец чили. Сложите тортильи пополам и сразу же подавайте к столу.

Приятного аппетита!