Велику популярність крабові палички мають серед тих, хто цінує свій час, інформує Смачно 24. Адже їх не треба попередньо готувати – це вже готовий інгредієнт, який додасть ледь не кожній страві особливого смаку.

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Крабові палички від ТМ "Водний Світ" – гарантія смаку та якості

Навіть кухар-новачок знає, що ледь не найголовнішим у приготуванні їжі є якість та свіжість інгредієнтів. А щоб точно бути впевненим, варто обирати продукцію перевіреного виробника. Тому рекомендуємо використовувати для своїх кулінарних шедеврів крабові палички від ТМ "Водний Світ" – беззаперечного лідера на ринку морепродуктів в Україні.

Люди довіряють цьому виробнику та насолоджуються якісними продуктами з широкої лінійки бренду вже понад 22 роки. Ба більше, продукцію компанії можна смакувати не лише в Україні. Продукцію ТМ “Водний Світ” представлена у США, Канаді, Ізраїлі, Грузії, Молдові, Німеччині, Польщі та Балтійських країнах. Без сумніву: це значне мірило успіху та високої якості.

А що саме можна приготувати з крабовими паличками ТМ "Водний Світ" – ділимось кількома вдалими рецептами, які точно зроблять свято чи родинні посиденьки незабутніми.

Крабовий рулет

Час : 25 хвилин + 1 година на охолодження

: 25 хвилин + 1 година на охолодження Порцій: 4

Готуємо крабовий рулет всього за 25 хвилин / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок "Сніжний краб" ТМ "Водний Світ";

– 100 грамів крем-сиру;

– 5 яєць;

– 1 огірок

– 2 столові ложки сметани;

– сіль до смаку.

Приготування:

Застеліть форму 30 на 40 сантиметрів пергаментом. У мисці з'єднайте яйця, сметану та сіль. Вилийте на пергамент та поставте запікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Крабові палички "Сніжний Краб" розберіть на волокна та з'єднайте з крем-сиром. Яєчний корж охолодіть, змастіть начинкою, викладіть всередину нарізаний огірок і загорніть в рулетик. Охолоджуйте його 1 годину. Готовий рулет перед подачею можна полити густим теріякі

Сирні кульки з крабовими паличками

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Сирні кульки з крабовими паличками – ідеальна закуска / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 100 грамів крабових паличок ТМ "Водний Світ";

– 50 грамів твердого сиру;

– 3 яйця;

– 2 столові ложки майонезу;

– 1 зубчик часнику;

– соломка за кількістю кульок;

– горішки, сіль до смаку.

Приготування:

Яйця відваріть на круто, охолодіть, почистьте та натріть на тертці. Натріть сир та крабові палички. Змішайте яйця, сир та крабові палички. Додайте пропущений через прес часник та майонез. Посоліть до смаку та добре перемішайте. Руками зробіть невеликі порційні кульки та викладіть їх на тарілку. За бажанням прикрасьте соломкою та горішками.

Крабовий салат з авокадо

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Крабовий салат з авокадо / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 400 грамів крабових паличок ТМ "Водний Світ";

– 120 грамів огірків;

– 120 грамів яблук;

– 120 грамів томатів;

– 90 грамів майонезу;

– 2 авокадо;

– цедра 1 лимона;

– сік з половини лимона;

– 20 грамів соусу шрірача;

– 20 грамів кунжутної олії;

– сіль та чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Наріжте на дрібні кубики авокадо, крабові палички, огірки, яблука і томати. Додайте цедру та сік лимона. Приправте салат сіллю, перцем, соусом шрірача, майонезом та кунжутною олією. Все добре перемішайте, перекладіть у половинки зі шкірок авокадо та подавайте.

Тортилья з крабовою начинкою

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 6

Тортилья чудово смакує з крабовою начинкою / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 1 упаковка крабових паличок ТМ "Водний Світ";

– 1 упаковка міксу салатів;

– 6 коржів тортильї;

– свіжа зелень, перець чилі до смаку.



Для соусу гуакамоле:

– 1 авокадо;

– 4 – 6 зубчиків часнику;

– 1 томат;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка соку лайма;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

У блендері подрібніть авокадо, часник і томат. Регулюйте консистенцію на свій смак. Додайте сік лайма, оливкову олію, сіль, перець та перемішайте. Тортильї злегка розігрійте на пательні. Кожну тортилью змастіть гуакамоле, покладіть салатний мікс, крабові палички "Водний Світ" та подрібнену свіжу зелень. Щоб було трохи гостріше, додайте нарізаний перець чилі. Складіть тортильї навпіл та одразу ж подавайте до столу.

Смачного!