Велику популярність крабові палички мають серед тих, хто цінує свій час, інформує Смачно 24. Адже їх не треба попередньо готувати – це вже готовий інгредієнт, який додасть ледь не кожній страві особливого смаку.
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Крабові палички від ТМ "Водний Світ" – гарантія смаку та якості
Навіть кухар-новачок знає, що ледь не найголовнішим у приготуванні їжі є якість та свіжість інгредієнтів. А щоб точно бути впевненим, варто обирати продукцію перевіреного виробника. Тому рекомендуємо використовувати для своїх кулінарних шедеврів крабові палички від ТМ "Водний Світ" – беззаперечного лідера на ринку морепродуктів в Україні.
Люди довіряють цьому виробнику та насолоджуються якісними продуктами з широкої лінійки бренду вже понад 22 роки. Ба більше, продукцію компанії можна смакувати не лише в Україні. Продукцію ТМ “Водний Світ” представлена у США, Канаді, Ізраїлі, Грузії, Молдові, Німеччині, Польщі та Балтійських країнах. Без сумніву: це значне мірило успіху та високої якості.
А що саме можна приготувати з крабовими паличками ТМ "Водний Світ" – ділимось кількома вдалими рецептами, які точно зроблять свято чи родинні посиденьки незабутніми.
Крабовий рулет
- Час: 25 хвилин + 1 година на охолодження
- Порцій: 4
Готуємо крабовий рулет всього за 25 хвилин / Фото Shutterstock
Приготування:
Застеліть форму 30 на 40 сантиметрів пергаментом.
У мисці з'єднайте яйця, сметану та сіль. Вилийте на пергамент та поставте запікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.
Крабові палички "Сніжний Краб" розберіть на волокна та з'єднайте з крем-сиром.
Яєчний корж охолодіть, змастіть начинкою, викладіть всередину нарізаний огірок і загорніть в рулетик. Охолоджуйте його 1 годину.
Готовий рулет перед подачею можна полити густим теріякі
Сирні кульки з крабовими паличками
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Сирні кульки з крабовими паличками – ідеальна закуска / Фото Shutterstock
Приготування:
Яйця відваріть на круто, охолодіть, почистьте та натріть на тертці.
Натріть сир та крабові палички.
Змішайте яйця, сир та крабові палички. Додайте пропущений через прес часник та майонез.
Посоліть до смаку та добре перемішайте.
Руками зробіть невеликі порційні кульки та викладіть їх на тарілку.
За бажанням прикрасьте соломкою та горішками.
Крабовий салат з авокадо
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Крабовий салат з авокадо / Фото Shutterstock
Приготування:
Наріжте на дрібні кубики авокадо, крабові палички, огірки, яблука і томати.
Додайте цедру та сік лимона.
Приправте салат сіллю, перцем, соусом шрірача, майонезом та кунжутною олією.
Все добре перемішайте, перекладіть у половинки зі шкірок авокадо та подавайте.
Тортилья з крабовою начинкою
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
Тортилья чудово смакує з крабовою начинкою / Фото Shutterstock
Приготування:
У блендері подрібніть авокадо, часник і томат. Регулюйте консистенцію на свій смак. Додайте сік лайма, оливкову олію, сіль, перець та перемішайте.
Тортильї злегка розігрійте на пательні.
Кожну тортилью змастіть гуакамоле, покладіть салатний мікс, крабові палички "Водний Світ" та подрібнену свіжу зелень. Щоб було трохи гостріше, додайте нарізаний перець чилі.
Складіть тортильї навпіл та одразу ж подавайте до столу.
Смачного!