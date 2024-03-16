Не только блины: что издавна готовят на гуцульщине на Масленичное воскресенье

16 марта 2024, 20:20
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Вкусно.

Деруны – известное блюдо, которое так любят украинцы. Это картофельные оладьи, которые подают с сырной мачинкой или грибной подливкой.

Деруны готовят по всей Украине, но особенно вкусно – в Карпатах. Здесь их называют “терты-пляцки”, “тертухи”, “бандурятники”, “кремзлики”. По гуцульской традиции их подают с густой сметаной или ряженкой (пахтой). Еще можно добавить пережаренные с луком грибы, заправленные мукой.

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На Масленичное воскресенье в Карпатах готовят не только вареники или блины, а картофельные драники. Они считаются одним из традиционных блюд масленичной недели.

Рецепт дерунов по-гуцульски

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 6 картофелин;
– 1 яйцо;
– пол луковицы;
– 2 зубчика чеснока;
– 1,5 столовой ложки сметаны или кислого молока;
– 2 столовые ложки муки;
– подсолнечное масло – для жарки;
– соль, перец – по вкусу. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар’єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!

Приготовление:

  1. Почистите овощи.
  2. Картофель и лук потрите на мелкой терке.
  3. Добавьте в массу сметану или кислое молоко.
  4. В другой емкости взбейте до пышной пены яйцо и добавьте к драникам.
  5. Просеянную муку всыпьте в конце после чеснока (его можно потереть или пропустить через пресс), соли и перца.
  6. Тщательно перемешайте массу.
  7. Нагрейте сковороду с толстым дном.
  8. Жарьте с двух сторон до румяной корочки.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська