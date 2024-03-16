Деруни готують по всій Україні, але особливо смачно – у Карпатах. Тут їх називають "терти-пляцки", "тертухи", "бандурятники", "кремзлики". За гуцульською традицією їх подають із густою сметаною або ряжанкою (пахтою). Ще можна додати пересмажені з цибулею гриби, заправлені мукою.
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На Масну неділю у Карпатах готують не тільки вареники чи млинців, а картопляні деруни. Вони вважаються однією з традиційних страв масляного тижня.
Рецепт дерунів по-гуцульськи
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Почистіть овочі.
- Картоплю і цибулю потріть на дрібній тертці.
- Додайте у масу сметану або кисле молоко.
- В іншій ємності збийте до пишної піни яйце і додайте до дерунів.
- Просіяне борошно всипте в кінці після часнику (його можна потерти або пропустити через прес), солі та перцю.
- Ретельно перемішайте масу.
- Нагрійте сковороду із товстим дном.
- Смажте з двох боків до рум'яної скоринки.