Деруни готують по всій Україні, але особливо смачно – у Карпатах. Тут їх називають "терти-пляцки", "тертухи", "бандурятники", "кремзлики". За гуцульською традицією їх подають із густою сметаною або ряжанкою (пахтою). Ще можна додати пересмажені з цибулею гриби, заправлені мукою.

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На Масну неділю у Карпатах готують не тільки вареники чи млинців, а картопляні деруни. Вони вважаються однією з традиційних страв масляного тижня.

Рецепт дерунів по-гуцульськи

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Почистіть овочі.
  2. Картоплю і цибулю потріть на дрібній тертці.
  3. Додайте у масу сметану або кисле молоко.
  4. В іншій ємності збийте до пишної піни яйце і додайте до дерунів.
  5. Просіяне борошно всипте в кінці після часнику (його можна потерти або пропустити через прес), солі та перцю.
  6. Ретельно перемішайте масу.
  7. Нагрійте сковороду із товстим дном.
  8. Смажте з двох боків до рум'яної скоринки.