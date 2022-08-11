Что приготовить на Медовый Спас: блины с маком и медом

Каждый год христиане Восточного обряда празднуют Спаса. Первым отмечают Медовый Спас – 14 августа, затем Яблочный – 19 числа, а в конце Ореховый – 29 августа.

На Медовый Спас или Маковея традиционного готовятся блюда с медом и маком. Мы подготовили для вас рецепт вкусных блинчиков с маком и медом, которые вы с легкостью можете приготовить дома.

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К блинам можно подать домашнюю сметану, цедру цитрусовых: апельсина, лимона, или кисломолочный творог.

Рецепт блинов с маком и медом

Время: 1 час 20 минут

1 час 20 минут Порции: 4

– 200 граммов пшеничной муки;– 500 миллилитров молока;– 1 – 2 куриных яйца;– 1 столовая ложка сахара;– 3 столовые ложки масла;– соль.– 200 граммов мака;– 2 столовые ложки меда;– 100 миллилитров молока;– 1 столовая ложка сливочного масла;– 5 граммов ванильного сахара.

Приготовление:

Запарьте кипятком мак, настаивайте его и слейте воду. Когда он остынет – разотрите до белого цвета в ступе или в блендере.

Добавьте мед и сахар и перемешайте.

Для приготовления теста на блине, куриные яйца нужно взбить с сахаром и солью, всыпьте муку. Добавьте теплое молоко, масло и хорошо все смешайте, чтобы не было комочков.

Разогрейте сковороду на медленном огне и обжаривайте блины с каждой стороны по 1-2 минуты.

Готовые блины наполните маковой начинкой и сверните в тонкие рулетики. Такое блюдо уже можно подавать к столу, но чтобы оно получилось оригинальным – запеките их в духовке со сливочным маслом. А разогрейте духовку до 140 – 150 градусов. Блинчики переложите сливочным маслом и запекайте 30 минут.

Подавайте с любимым вареньем, медом или сметаной.

Приятного тебе аппетита!