На Медовий Спас, або Маковія традиційного готуються страви з медом та маком. Ми підготували для вас рецепт смачних млинців з маком та медом, які ви з легкістю можете приготувати вдома.

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До млинців можна подати домашню сметану, цедру цитрусових: апельсину, лимону, або кисло-молочний сир.

Рецепт млинців з маком та медом

Час: 1 година 20 хвилин

1 година 20 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 500 мілілітрів молока;

– 1 – 2 курячих яйця;

– 1 столова ложка цукру;

– 3 столові ложки олії;

– сіль.

Для начинки:

– 200 грамів маку;

– 2 столові ложки меду;

– 100 мілілітрів молока;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 5 грамів ванільного цукру.

Приготування:

Запарте окропом мак, настоюйте його та злийте воду. Коли він охолоне – розітріть до білого кольору у ступі або в блендері.

Додайте до нього мед та цукор і перемішайте.

Для приготування тіста на млинці, курячі яйця потрібно збити з цукром і сіллю, всипте борошно. Додайте тепле молоко, олію і добре все змішайте, щоб не було грудочок.

Розігрійте сковорідку на повільному вогні та обсмажуйте млинці з кожного боку по 1 – 2 хвилини.

Готові млинці наповніть маковою начинкою та скрутіть у тонкі рулетики. Таку страву вже можна подавати до столу, але, щоб вона вийшла оригінальною – запечіть їх в духовці з вершковим маслом. А саме розігрійте духовку до 140 – 150 градусів. Млинці перекладіть вершковим маслом та запікайте 30 хвилин.

Подавайте з улюбленим варенням, медом або сметаною.

Смачного!