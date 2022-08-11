На Медовый Спас или Маковея традиционного готовятся блюда с медом и маком. Мы подготовили для вас рецепт вкусных блинчиков с маком и медом, которые вы с легкостью можете приготовить дома.
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К блинам можно подать домашнюю сметану, цедру цитрусовых: апельсина, лимона, или кисломолочный творог.
Рецепт блинов с маком и медом
- Время: 1 час 20 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Запарьте кипятком мак, настаивайте его и слейте воду. Когда он остынет – разотрите до белого цвета в ступе или в блендере.
- Добавьте мед и сахар и перемешайте.
- Для приготовления теста на блине, куриные яйца нужно взбить с сахаром и солью, всыпьте муку. Добавьте теплое молоко, масло и хорошо все смешайте, чтобы не было комочков.
- Разогрейте сковороду на медленном огне и обжаривайте блины с каждой стороны по 1-2 минуты.
- Готовые блины наполните маковой начинкой и сверните в тонкие рулетики. Такое блюдо уже можно подавать к столу, но чтобы оно получилось оригинальным – запеките их в духовке со сливочным маслом. А разогрейте духовку до 140 – 150 градусов. Блинчики переложите сливочным маслом и запекайте 30 минут.
- Подавайте с любимым вареньем, медом или сметаной.
Приятного тебе аппетита!