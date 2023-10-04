Идеальная закуска на осень в виде мини-тыкв станет не только украшением стола, но и отличным вариантом для быстрого и яркого перекуса. Такие эффектные тыквы из крем-сыра также подойдут к празднованию Геловина.

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Панировать такую закуску можно в семенах кунжута, специях или крохе. Экспериментируйте и удивляйте родных невероятными вкусами и презентациями.

Рецепт мини-тыквы на закуску

Время: 15 минут

15 минут Порции: 6 штук

Ингредиенты:

– 200 граммов сливочного сыра;

– 100 граммов твердого сыра;

– свежая зелень кинзы, укропа или петрушки;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– соль;

– черный молотый перец.

Для панировки:

– начос;

– молотая копченая паприка;

– кунжут.

Приготовление:

В миске смешиваем крем-сыр, натертый сыр на мелкой терке, мелко нарезанную зелень и специи. Выжимаем чеснок. Тщательно все перемешиваем и формируем шарики.

Начесы или чипсы измельчаем в крошку. Панируем творожные шарики в начесах или чипсах, паприце и семенах кунжута.

С помощью веревки формируем складки тыквы, а вместо хвостиков вставляем соленые палочки.

Закуска к столу готова.



Приятного аппетита!

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