Идеальная закуска на осень в виде мини-тыкв станет не только украшением стола, но и отличным вариантом для быстрого и яркого перекуса. Такие эффектные тыквы из крем-сыра также подойдут к празднованию Геловина.

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Панировать такую закуску можно в семенах кунжута, специях или крохе. Экспериментируйте и удивляйте родных невероятными вкусами и презентациями.

Рецепт мини-тыквы на закуску

  • Время: 15 минут
  • Порции: 6 штук

Приготовление:

  • В миске смешиваем крем-сыр, натертый сыр на мелкой терке, мелко нарезанную зелень и специи. Выжимаем чеснок. Тщательно все перемешиваем и формируем шарики.
  • Начесы или чипсы измельчаем в крошку. Панируем творожные шарики в начесах или чипсах, паприце и семенах кунжута.
  • С помощью веревки формируем складки тыквы, а вместо хвостиков вставляем соленые палочки.
  • Закуска к столу готова.


Приятного аппетита!