Ідеальна закуска на осінь у вигляді міні-гарбузів стане тільки окрасою столу, а й відмінним варіантом для швидкого та яскравого перекусу. Такі ефектні гарбузики з крем-сиру також підійдуть до святкування Геловіну.
Читайте також Знадобиться всього 30 хвилин: рецепти смачних курячих ковбасок на пательні чи в духовці
Панірувати таку закуску можна у насінні кунжуту, спеціях чи крихті. Експериментуйте та дивуйте рідних неймовірними смаками та презентаціями.
Рецепт міні-гарбузів на закуску
- Час: 15 хвилин
- Порції: 6 штук
Приготування:
- У мисці змішуємо крем-сир, натертий твердий сир на дрібній тертці, дрібно нарізану зелень та спеції. Вичавлюємо часник. Ретельно все перемішуємо та формуємо кульки.
- Начоси, або чипси подрібнюємо в крихту. Паніруємо сирні кульки в начосах чи чипсах, паприці та насінні кунжуту.
- За допомогою мотузки формуємо складки гарбузів, а замість хвостиків вставляємо солені палички.
- Закуска до столу готова.
Смачного!