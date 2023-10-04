Ідеальна закуска на осінь у вигляді міні-гарбузів стане тільки окрасою столу, а й відмінним варіантом для швидкого та яскравого перекусу. Такі ефектні гарбузики з крем-сиру також підійдуть до святкування Геловіну.

Читайте також Знадобиться всього 30 хвилин: рецепти смачних курячих ковбасок на пательні чи в духовці

Панірувати таку закуску можна у насінні кунжуту, спеціях чи крихті. Експериментуйте та дивуйте рідних неймовірними смаками та презентаціями.

Рецепт міні-гарбузів на закуску

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 6 штук

Інгредієнти:

– 200 грамів вершкового сиру;

– 100 грамів твердого сиру;

– свіжа зелень кінзи, кропу чи петрушки;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Для панірування:

– начос;

– мелена копчена паприка;

– кунжут.

Приготування:

У мисці змішуємо крем-сир, натертий твердий сир на дрібній тертці, дрібно нарізану зелень та спеції. Вичавлюємо часник. Ретельно все перемішуємо та формуємо кульки.

Начоси, або чипси подрібнюємо в крихту. Паніруємо сирні кульки в начосах чи чипсах, паприці та насінні кунжуту.

За допомогою мотузки формуємо складки гарбузів, а замість хвостиків вставляємо солені палички.

Закуска до столу готова.



Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати скумбрію трьома популярними способами.