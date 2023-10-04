Идеальная закуска на осень в виде мини-тыкв к столу или на Геловин
4 октября 2023, 17:38Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
Осень пришла не только со снижением температуры и опавшей листвой, но и с новыми рецептами закусок к столу. Один из них – это мини-тыквы с миксом сыров, чесноком и разнообразными посыпками.
Идеальная закуска на осень в виде мини-тыкв станет не только украшением стола, но и отличным вариантом для быстрого и яркого перекуса. Такие эффектные тыквы из крем-сыра также подойдут к празднованию Геловина.
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Панировать такую закуску можно в семенах кунжута, специях или крохе. Экспериментируйте и удивляйте родных невероятными вкусами и презентациями.
Рецепт мини-тыквы на закуску
- Время: 15 минут
- Порции: 6 штук
– 200 граммов сливочного сыра;
– 100 граммов твердого сыра;
– свежая зелень кинзы, укропа или петрушки;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– соль;
– черный молотый перец.
Для панировки:
– начос;
– молотая копченая паприка;
– кунжут.
Приготовление:
- В миске смешиваем крем-сыр, натертый сыр на мелкой терке, мелко нарезанную зелень и специи. Выжимаем чеснок. Тщательно все перемешиваем и формируем шарики.
- Начесы или чипсы измельчаем в крошку. Панируем творожные шарики в начесах или чипсах, паприце и семенах кунжута.
- С помощью веревки формируем складки тыквы, а вместо хвостиков вставляем соленые палочки.
- Закуска к столу готова.
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Приятного аппетита!