Предлагаем вам простые рецепты, как легко и быстро приготовить постные блюда в канун Крещения. Детали – читайте в материале.

19 января в Украине отмечают Крещение Господне. Накануне, вечером 18 января – Крещенский Сочельник (Голодная кутья или Второй Святвечер) завершает цикл рождественско-новогодних праздников. В этот день придерживаются строгого поста. Традиционно готовят кутью, борщ, выпекают постные блюда, варят компот из сухофруктов. Кутью готовят из крупы, мака и меда, но по желанию добавляют изюм и орехи.

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Голодная кутья

Голодная кутья

Ингредиенты:

– 1 стакан пшеницы;

– 100 г мака;

– 100 г изюма;

– грецкие орехи (очищенные);

– вода;

– мед.

Тщательно промойте пшеницу, залейте холодной водой, варите на медленном огне в течение одного часа. Помойте мак, залейте кипятком, слейте воду, перетрите мак. Изюм залейте на 15 минут кипятком, обсушите. Грецкие орехи измельчите ножом. В миске соедините пшеницу, мак, изюм, орехи, добавьте мед.

Постный капустник

Ингредиенты:

– 300 граммов квашеной капусты;

– 200 граммов картофеля;

– 2 морковки;

– 2 луковицы;

– подсолнечное масло;

– 1/2 стакана пшена;

– перец и соль.

Лук очистите и мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте на сковороде до золотой корочки. Картофель помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками. В кастрюле с водой варите на среднем огне. Промойте пшено, добавьте к картофелю. Далее – добавьте капусту, лук, морковь, соль, перец, варите 15 минут до готовности.

Салат из буряка

Салат из буряка

Ингредиенты:

– 1 свекла;

– 30 граммов грецких орехов;

– 30 граммов петрушки;

– соль, перец;

– 2 столовые ложки подсолнечного масла.

Тщательно помойте свеклу, очистите от кожуры. Отварите свеклу и оставьте до полного остывания, натрите на крупной терке. Петрушку помойте, измельчите ножом. Очищенные грецкие орехи измельчите ножом. В миске смешайте свеклу, добавьте соль, перец, орехи, петрушку, масло, перемешайте, выложите на тарелку.

Постный пирог с грибами

Пирог с грибами

Ингредиенты для теста:

– 250 граммов муки;

– 30 граммов дрожжей;

– подсолнечное масло;

– 1 столовая ложка сахара;

– соль;

– 1 стакан воды.

Ингредиенты для начинки:

– 500 граммов грибов (шампиньоны);

– 3 луковицы;

– 2 столовые ложки подсолнечного масла;

– черный молотый перец;

– соль.

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В теплой воде разведите дрожжи, добавьте соль, сахар, перемешайте, добавьте муку, масло и замесите тесто. Готовое тесто накройте полотенцем и оставьте в теплом месте. Очистите лук, нарежьте соломкой, обжарьте на подсолнечном масле до золотой корочки. Помойте, очистите грибы, нарежьте ломтиками, добавьте к луку, добавьте соль, перец, перемешайте и тушите под крышкой в ​​течение 10 минут. Готовое тесто разделите на две части, раскатайте на два коржа. Выложите первый на смазанную маслом форму, сверху выложите грибы с луком и накройте вторым пластом теста и закрепите края. Разогрейте духовку до 180 градусов, отправьте запекаться на 35 минут до готовности.

Узвар

Узвар

Ингредиенты:

– 200 граммов сухофруктов;

– 1 литр воды;

– мед.