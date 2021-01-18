Что приготовить на Крещенский Сочельник: простые рецепты постных блюд
Предлагаем вам простые рецепты, как легко и быстро приготовить постные блюда в канун Крещения. Детали – читайте в материале.
19 января в Украине отмечают Крещение Господне. Накануне, вечером 18 января – Крещенский Сочельник (Голодная кутья или Второй Святвечер) завершает цикл рождественско-новогодних праздников. В этот день придерживаются строгого поста. Традиционно готовят кутью, борщ, выпекают постные блюда, варят компот из сухофруктов. Кутью готовят из крупы, мака и меда, но по желанию добавляют изюм и орехи.
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Голодная кутья
Голодная кутья
- Тщательно промойте пшеницу, залейте холодной водой, варите на медленном огне в течение одного часа.
- Помойте мак, залейте кипятком, слейте воду, перетрите мак.
- Изюм залейте на 15 минут кипятком, обсушите.
- Грецкие орехи измельчите ножом.
- В миске соедините пшеницу, мак, изюм, орехи, добавьте мед.
Постный капустник
- Лук очистите и мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте на сковороде до золотой корочки.
- Картофель помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками. В кастрюле с водой варите на среднем огне.
- Промойте пшено, добавьте к картофелю. Далее – добавьте капусту, лук, морковь, соль, перец, варите 15 минут до готовности.
Салат из буряка
Салат из буряка
- Тщательно помойте свеклу, очистите от кожуры. Отварите свеклу и оставьте до полного остывания, натрите на крупной терке.
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
- Очищенные грецкие орехи измельчите ножом.
- В миске смешайте свеклу, добавьте соль, перец, орехи, петрушку, масло, перемешайте, выложите на тарелку.
Постный пирог с грибами
Пирог с грибами
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В теплой воде разведите дрожжи, добавьте соль, сахар, перемешайте, добавьте муку, масло и замесите тесто. Готовое тесто накройте полотенцем и оставьте в теплом месте.
- Очистите лук, нарежьте соломкой, обжарьте на подсолнечном масле до золотой корочки.
- Помойте, очистите грибы, нарежьте ломтиками, добавьте к луку, добавьте соль, перец, перемешайте и тушите под крышкой в течение 10 минут.
- Готовое тесто разделите на две части, раскатайте на два коржа. Выложите первый на смазанную маслом форму, сверху выложите грибы с луком и накройте вторым пластом теста и закрепите края.
- Разогрейте духовку до 180 градусов, отправьте запекаться на 35 минут до готовности.
Узвар
Узвар
- Для приготовления узвара тщательно помойте сухофрукты, залейте водой, доведите до кипения.
- Узвар процедите от фруктов, добавьте меда, налейте в кувшин. Приятного аппетита!
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