Пропонуємо вам прості рецепти, як легко та швидко приготувати пісні страви напередодні Водохреща. Деталі – читайте у матеріалі.

19 січня в Україні відзначають Хрещення Господнє. Напередодні, ввечері 18 січня – Водохресний Святвечір (Голодна кутя, або Другий Святвечір) завершує цикл різдвяно-новорічних свят. У цей день дотримуються суворого посту. Традиційно готують кутю, борщ, випікають пісні страви, варять узвар із сухофруктів. Кутю готують з крупи, маку та меду, але за бажанням додають родзинки і горіхи.

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Голодна кутя

Голодна кутя

Інгредієнти:

– 1 стакан пшениці;

– 100 г маку;

– 100 г родзинок;

– волоські горіхи (очищені);

– вода;

– мед.

Ретельно промийте пшеницю, залийте холодною водою, варіть на малому вогні протягом однієї години. Помийте мак, залийте окропом, злийте воду, перетріть мак. Родзинки залийте на 15 хвилин окропом, обсушіть. Волоські горіхи подрібніть ножем. У мисці з'єднайте пшеницю, мак, родзинки, горіхи, додайте мед.

Пісний капусняк

Капусняк

Інгредієнти:

– 300 грамів квашеної капусти;

– 200 грамів картоплі;

– 2 морквини;

– 2 цибулини;

– соняшникова олія;

– 1/2 склянки пшона;

– перець і сіль.

Цибулю почистіть і дрібно наріжте, моркву натріть на грубій терці. Обсмажте на пательні до золотої скоринки. Картоплю помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками. У каструлі з водою варіть на середньому вогні. Промийте пшоно, додайте до картоплі. Далі – додайте капусту, цибулю, моркву, сіль, перець, варіть 15 хвилин до готовності.

Салат з буряка

Салат з буряка

Інгредієнти:

– 1 буряк;

– 30 грамів волоських горіхів;

– 30 грамів петрушки;

– сіль, перець;

– 2 столові ложки соняшникової олії.

Ретельно помийте буряк, почистіть від шкірки. Відваріть буряк, залиште до повного охолодження, натріть на грубій тертці. Петрушку помийте, подрібніть ножем. Очищені волоські горіхи подрібніть ножем. У мисці змішайте буряк, додайте сіль, перець, горіхи, петрушку, олію, перемішайте, викладіть на тарілку.

Пісний пиріг з грибами

Пиріг з грибами

Інгредієнти для тіста:

– 250 грамів борошна;

– 30 грамів дріжджів;

– соняшникова олія;

– 1 столова ложка цукру,

– сіль;

– 1 склянка води.

Інгредієнти для начинки:

– 500 грамів грибів (печериці);

– 3 цибулини;

– 2 столові ложки соняшникової олії;

– чорний мелений перець;

– сіль.

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У теплій воді розведіть дріжджі, додайте сіль, цукор, перемішайте, додайте борошно, олію і замісіть тісто. Готове тісто накрийте рушником і залиште в теплому місці. Почистіть цибулю, наріжте соломкою, обсмажте на соняшниковій олії до золотої скоринки. Почистіть, помийте гриби, наріжте скибочками, додайте до цибулі, додайте сіль, перець, перемішайте і тушкуйте під кришкою протягом 10 хвилин. Готове тісто розділіть на дві частини, розкатайте на два коржі. Викладіть перший на змащену олією форму, зверху викладіть гриби з цибулею та накрийте другим шаром тіста і закріпіть краї. Розігрійте духовку до 180 градусів, відправте запікатись на 35 хвилин до готовності.

Узвар

Інгредієнти:

– 200 грамів сухофруктів;

– 1 літр води;

– мед.