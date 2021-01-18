Що приготувати на Водохресний Святвечір: прості рецепти пісних страв
Пропонуємо вам прості рецепти, як легко та швидко приготувати пісні страви напередодні Водохреща. Деталі – читайте у матеріалі.
19 січня в Україні відзначають Хрещення Господнє. Напередодні, ввечері 18 січня – Водохресний Святвечір (Голодна кутя, або Другий Святвечір) завершує цикл різдвяно-новорічних свят. У цей день дотримуються суворого посту. Традиційно готують кутю, борщ, випікають пісні страви, варять узвар із сухофруктів. Кутю готують з крупи, маку та меду, але за бажанням додають родзинки і горіхи.
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Голодна кутя
Голодна кутя
- Ретельно промийте пшеницю, залийте холодною водою, варіть на малому вогні протягом однієї години.
- Помийте мак, залийте окропом, злийте воду, перетріть мак.
- Родзинки залийте на 15 хвилин окропом, обсушіть.
- Волоські горіхи подрібніть ножем.
- У мисці з'єднайте пшеницю, мак, родзинки, горіхи, додайте мед.
Пісний капусняк
Капусняк
- Цибулю почистіть і дрібно наріжте, моркву натріть на грубій терці. Обсмажте на пательні до золотої скоринки.
- Картоплю помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками. У каструлі з водою варіть на середньому вогні.
- Промийте пшоно, додайте до картоплі. Далі – додайте капусту, цибулю, моркву, сіль, перець, варіть 15 хвилин до готовності.
Салат з буряка
Салат з буряка
- Ретельно помийте буряк, почистіть від шкірки. Відваріть буряк, залиште до повного охолодження, натріть на грубій тертці.
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
- Очищені волоські горіхи подрібніть ножем.
- У мисці змішайте буряк, додайте сіль, перець, горіхи, петрушку, олію, перемішайте, викладіть на тарілку.
Пісний пиріг з грибами
Пиріг з грибами
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У теплій воді розведіть дріжджі, додайте сіль, цукор, перемішайте, додайте борошно, олію і замісіть тісто. Готове тісто накрийте рушником і залиште в теплому місці.
- Почистіть цибулю, наріжте соломкою, обсмажте на соняшниковій олії до золотої скоринки.
- Почистіть, помийте гриби, наріжте скибочками, додайте до цибулі, додайте сіль, перець, перемішайте і тушкуйте під кришкою протягом 10 хвилин.
- Готове тісто розділіть на дві частини, розкатайте на два коржі. Викладіть перший на змащену олією форму, зверху викладіть гриби з цибулею та накрийте другим шаром тіста і закріпіть краї.
- Розігрійте духовку до 180 градусів, відправте запікатись на 35 хвилин до готовності.
Узвар
- Для приготування узвару ретельно помийте сухофрукти, залийте водою, доведіть до кипіння.
- Узвар процідіть від фруктів, додайте меду, налийте у глечик. Смачного!
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