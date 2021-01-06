Авторский рецепт кутьи из булгура с лаймом от Евгения Клопотенко
Известный повар всегда экспериментирует со вкусами блюд и предлагает кутью из булгура.
Евгений Клопотенко поделился рецептом углу на своей странице в фейсбук. В отличие от других рецептов, булгур не нужно замачивать на ночь. Поэтому этот вариант идеально подходит для тех, кто не успевает приготовить кутью по традиционному рецепту.
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Кутья с булгуром с лаймом
- Тщательно промойте булгур, отварите до готовности в течение 15 минут. Переложите готовую крупу в дуршлаг, промойте холодной водой.
- Залейте мак кипятком, чтобы он набух, оставьте на 30 минут. Процедите через сито, далее – перетрите в блендере.
- Помойте, почистите лайм, выжмите сок.
- В миске смешайте булгур с маком, перемешайте, добавьте мед и сок лайма. Оставьте кутью настояться в течение 30 минут. Приятного аппетита!
Рецепт кутьи из булгура с лаймом от Евгения Клопотенко
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