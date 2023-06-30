24 канал подготовил три рецепта летних обедов, которые с легкостью может повторить каждый: и не важно готовить ли вы к этому.
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Рецепт кабачковых дерунов
Приготовление:
- Кабачок и лук мелко нарезаем, добавляем нарезную зелень, яйцо, муку, немного соли и перец.
- Перемешиваем смесь и обжариваем на сковороде с растительным маслом на среднем огне.
- Если будете брать молодой кабачок и жарить многое: можно кабачок сначала посолить, дать постоять минут 10 – 15, слить полученную "воду" и потом уже добавлять зелень, яйца и муку.
Приятного аппетита!
Рецепт фаршированных грибов овощами
Приготовление:
- Очищаем грибы, отрезаем ножки и мелко рубим их ножом. Нарезаем лук кубиками, морковь – натираем на терке.
- Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем сначала лук, затем добавляем морковь и ножки грибов. Заправляем специями и перемешиваем.
Фаршированные грибы / Фото peas and crayons
- Разогреваем духовку до 200 градусов.
- Выкладываем шляпки грибов на противень, начиняем овощной зажаркой и посыпаем сыром.
- Запекаем 15 минут до готовности.
Приятного аппетита!
Рецепт кабачкового торта с помидорами.
Приготовление:
- Кабачок и лук мелко нарезаем или натираем на терке, добавляем нарезную зелень, яйцо, муку, немного соли и перец.
- Перемешиваем смесь и обжариваем на сковороде с растительным маслом на среднем огне.
- Если будете брать молодой кабачок и жарить многое: можно кабачок сначала посолить, дать постоять минут 10 – 15, слить полученную "воду" и потом уже добавлять зелень, яйца и муку.
- Для начинки смешиваем майонез, выжатый чеснок и натертый пармезан.
- Выкладываем торт слоями: кабачковые оладки, смазываем соусом и выкладываем тонкие ломтики помидоров.
Приятного аппетита!