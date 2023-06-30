24 канал підготував три рецепти літніх обідів, які з легкістю може повторити кожен: і не важливо чи готувати ви до цього.

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Рецепт кабачкових дерунів

Приготування:

  • Кабачок та цибулю дрібно нарізаємо, додаємо нарізну зелень, яйце, борошно, трішки солі та перець.
  • Перемішуємо суміш і обсмажуємо на сковорідці з олією на середньому вогні.
  • Якщо будете брати молодий кабачок і смажити багато: можна кабачок спочатку посолити, дати постояти хвилин 10 – 15, злити отриману "воду" і потім вже додавати зелень, яйця та борошно.

Смачного!

Рецепт фаршированих грибів овочами

Приготування:

  • Очищаємо гриби, відрізаємо ніжки та дрібно січемо їх ножем. Нарізаємо цибулю кубиками, моркву – натираємо на тертці.
  • Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо спочатку цибулю, далі додаємо моркву та ніжки грибів. Заправляємо спеціями та перемішуємо.


Фаршировані гриби / Фото peas and crayons

  • Розігріваємо духовку до 200 градусів.
  • Викладаємо капелюшки грибів на деко, начиняємо овочевою засмажкою та посипаємо сиром.
  • Запікаємо 15 хвилин до готовності.

Смачного!

Рецепт кабачкового торта з помідорами

Приготування:

  • Кабачок та цибулю дрібно нарізаємо, або натираємо на тертці, додаємо нарізну зелень, яйце, борошно, трішки солі та перець.
  • Перемішуємо суміш і обсмажуємо на сковорідці з олією на середньому вогні.
  • Якщо будете брати молодий кабачок і смажити багато: можна кабачок спочатку посолити, дати постояти хвилин 10 – 15, злити отриману "воду" і потім вже додавати зелень, яйця та борошно.
  • Для начинки змішуємо майонез, вичавлений часник та натертий пармезан.
  • Викладаємо торт шарами: кабачковий оладок, змащуємо соусом та викладаємо тонкі скибки помідорів.

Смачного!