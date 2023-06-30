24 канал підготував три рецепти літніх обідів, які з легкістю може повторити кожен: і не важливо чи готувати ви до цього.

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Рецепт кабачкових дерунів

Інгредієнти:

– 220 грамів кабачків чи цукіні;

– 1 велике яйце;

– половина ріпчастої цибулі

– свіжа зелень;

– 2 столові ложки борошна;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– олія.

Приготування:

Кабачок та цибулю дрібно нарізаємо, додаємо нарізну зелень, яйце, борошно, трішки солі та перець.

Перемішуємо суміш і обсмажуємо на сковорідці з олією на середньому вогні.

Якщо будете брати молодий кабачок і смажити багато: можна кабачок спочатку посолити, дати постояти хвилин 10 – 15, злити отриману "воду" і потім вже додавати зелень, яйця та борошно.

Смачного!

Рецепт фаршированих грибів овочами

Інгредієнти:

– 500 грамів великих печериць;

– 2 морквини;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 150 – 200 грамів твердого сиру;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– олія;

– майоран (за бажанням).

Приготування:

Очищаємо гриби, відрізаємо ніжки та дрібно січемо їх ножем. Нарізаємо цибулю кубиками, моркву – натираємо на тертці.

Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо спочатку цибулю, далі додаємо моркву та ніжки грибів. Заправляємо спеціями та перемішуємо.



Фаршировані гриби / Фото peas and crayons

Розігріваємо духовку до 200 градусів.

Викладаємо капелюшки грибів на деко, начиняємо овочевою засмажкою та посипаємо сиром.

Запікаємо 15 хвилин до готовності.

Смачного!

Рецепт кабачкового торта з помідорами

Інгредієнти:

– 2 кабачки;

– 2 курячих яйця;

– 3 – 4 столові ложки борошна;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– зелена цибуля.

Для начинки:

– майонез;

– помідори;

– часник;

– тертий сир.

Приготування:

Кабачок та цибулю дрібно нарізаємо, або натираємо на тертці, додаємо нарізну зелень, яйце, борошно, трішки солі та перець.

Перемішуємо суміш і обсмажуємо на сковорідці з олією на середньому вогні.

Якщо будете брати молодий кабачок і смажити багато: можна кабачок спочатку посолити, дати постояти хвилин 10 – 15, злити отриману "воду" і потім вже додавати зелень, яйця та борошно.

Для начинки змішуємо майонез, вичавлений часник та натертий пармезан.

Викладаємо торт шарами: кабачковий оладок, змащуємо соусом та викладаємо тонкі скибки помідорів.

Смачного!