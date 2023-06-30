24 канал підготував три рецепти літніх обідів, які з легкістю може повторити кожен: і не важливо чи готувати ви до цього.
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Рецепт кабачкових дерунів
Приготування:
- Кабачок та цибулю дрібно нарізаємо, додаємо нарізну зелень, яйце, борошно, трішки солі та перець.
- Перемішуємо суміш і обсмажуємо на сковорідці з олією на середньому вогні.
- Якщо будете брати молодий кабачок і смажити багато: можна кабачок спочатку посолити, дати постояти хвилин 10 – 15, злити отриману "воду" і потім вже додавати зелень, яйця та борошно.
Смачного!
Рецепт фаршированих грибів овочами
Приготування:
- Очищаємо гриби, відрізаємо ніжки та дрібно січемо їх ножем. Нарізаємо цибулю кубиками, моркву – натираємо на тертці.
- Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо спочатку цибулю, далі додаємо моркву та ніжки грибів. Заправляємо спеціями та перемішуємо.
Фаршировані гриби / Фото peas and crayons
- Розігріваємо духовку до 200 градусів.
- Викладаємо капелюшки грибів на деко, начиняємо овочевою засмажкою та посипаємо сиром.
- Запікаємо 15 хвилин до готовності.
Смачного!
Рецепт кабачкового торта з помідорами
Приготування:
- Кабачок та цибулю дрібно нарізаємо, або натираємо на тертці, додаємо нарізну зелень, яйце, борошно, трішки солі та перець.
- Перемішуємо суміш і обсмажуємо на сковорідці з олією на середньому вогні.
- Якщо будете брати молодий кабачок і смажити багато: можна кабачок спочатку посолити, дати постояти хвилин 10 – 15, злити отриману "воду" і потім вже додавати зелень, яйця та борошно.
- Для начинки змішуємо майонез, вичавлений часник та натертий пармезан.
- Викладаємо торт шарами: кабачковий оладок, змащуємо соусом та викладаємо тонкі скибки помідорів.
Смачного!