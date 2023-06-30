Не только макароны и салат: что приготовить на обед летом
30 июня 2023, 09:57Читати новину українською
Что обычно мы готовим летом на обед: молодой картофель, макароны или гречневую кашу. Почему бы не подать что-нибудь особенное, но из сезонных продуктов? У нас есть несколько идей.
24 канал подготовил три рецепта летних обедов, которые с легкостью может повторить каждый: и не важно готовить ли вы к этому.
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Рецепт кабачковых деруновИнгредиенты:
– 220 граммов кабачков или цукини;
– 1 большое яйцо;
– половина репчатого лука
– свежая зелень;
– 2 столовые ложки муки;
– соль;
– черный молотый перец;
– масло.
Приготовление:
- Кабачок и лук мелко нарезаем, добавляем нарезную зелень, яйцо, муку, немного соли и перец.
- Перемешиваем смесь и обжариваем на сковороде с растительным маслом на среднем огне.
- Если будете брать молодой кабачок и жарить многое: можно кабачок сначала посолить, дать постоять минут 10 – 15, слить полученную "воду" и потом уже добавлять зелень, яйца и муку.
Приятного аппетита!
Рецепт фаршированных грибов овощамиИнгредиенты:
– 500 граммов больших шампиньонов;
– 2 морковки;
– 1 репчатый лук;
– 150 – 200 граммов твердого сыра;
– соль;
– черный молотый перец;
– масло;
– майоран (по желанию).
Приготовление:
- Очищаем грибы, отрезаем ножки и мелко рубим их ножом. Нарезаем лук кубиками, морковь – натираем на терке.
- Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем сначала лук, затем добавляем морковь и ножки грибов. Заправляем специями и перемешиваем.
Фаршированные грибы / Фото peas and crayons
- Разогреваем духовку до 200 градусов.
- Выкладываем шляпки грибов на противень, начиняем овощной зажаркой и посыпаем сыром.
- Запекаем 15 минут до готовности.
Приятного аппетита!
Рецепт кабачкового торта с помидорами.Ингредиенты:
– 2 кабачки;
– 2 куриных яйца;
– 3 – 4 столовых ложки муки;
– соль;
– черный молотый перец;
- зеленый лук.
Для начинки:
– майонез;
– помидоры;
– чеснок;
– тертый сыр.
Приготовление:
- Кабачок и лук мелко нарезаем или натираем на терке, добавляем нарезную зелень, яйцо, муку, немного соли и перец.
- Перемешиваем смесь и обжариваем на сковороде с растительным маслом на среднем огне.
- Если будете брать молодой кабачок и жарить многое: можно кабачок сначала посолить, дать постоять минут 10 – 15, слить полученную "воду" и потом уже добавлять зелень, яйца и муку.
- Для начинки смешиваем майонез, выжатый чеснок и натертый пармезан.
- Выкладываем торт слоями: кабачковые оладки, смазываем соусом и выкладываем тонкие ломтики помидоров.
Приятного аппетита!