Не только макароны и салат: что приготовить на обед летом

Что обычно мы готовим летом на обед: молодой картофель, макароны или гречневую кашу. Почему бы не подать что-нибудь особенное, но из сезонных продуктов? У нас есть несколько идей.

24 канал подготовил три рецепта летних обедов, которые с легкостью может повторить каждый: и не важно готовить ли вы к этому.

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Рецепт кабачковых дерунов

– 220 граммов кабачков или цукини;– 1 большое яйцо;– половина репчатого лука– свежая зелень;– 2 столовые ложки муки;– соль;– черный молотый перец;– масло.

Приготовление:

Кабачок и лук мелко нарезаем, добавляем нарезную зелень, яйцо, муку, немного соли и перец.

Перемешиваем смесь и обжариваем на сковороде с растительным маслом на среднем огне.

Если будете брать молодой кабачок и жарить многое: можно кабачок сначала посолить, дать постоять минут 10 – 15, слить полученную "воду" и потом уже добавлять зелень, яйца и муку.

Приятного аппетита!

Рецепт фаршированных грибов овощами

– 500 граммов больших шампиньонов;– 2 морковки;– 1 репчатый лук;– 150 – 200 граммов твердого сыра;– соль;– черный молотый перец;– масло;– майоран (по желанию).

Приготовление:

Очищаем грибы, отрезаем ножки и мелко рубим их ножом. Нарезаем лук кубиками, морковь – натираем на терке.

Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем сначала лук, затем добавляем морковь и ножки грибов. Заправляем специями и перемешиваем.



Фаршированные грибы / Фото peas and crayons

Разогреваем духовку до 200 градусов.

Выкладываем шляпки грибов на противень, начиняем овощной зажаркой и посыпаем сыром.

Запекаем 15 минут до готовности.

Приятного аппетита!

Рецепт кабачкового торта с помидорами.

– 2 кабачки;– 2 куриных яйца;– 3 – 4 столовых ложки муки;– соль;– черный молотый перец;- зеленый лук.– майонез;– помидоры;– чеснок;– тертый сыр.

Приготовление:

Кабачок и лук мелко нарезаем или натираем на терке, добавляем нарезную зелень, яйцо, муку, немного соли и перец.

Перемешиваем смесь и обжариваем на сковороде с растительным маслом на среднем огне.

Если будете брать молодой кабачок и жарить многое: можно кабачок сначала посолить, дать постоять минут 10 – 15, слить полученную "воду" и потом уже добавлять зелень, яйца и муку.

Для начинки смешиваем майонез, выжатый чеснок и натертый пармезан.

Выкладываем торт слоями: кабачковые оладки, смазываем соусом и выкладываем тонкие ломтики помидоров.

Приятного аппетита!