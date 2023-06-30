Не только макароны и салат: что приготовить на обед летом

30 июня 2023, 09:57
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Что обычно мы готовим летом на обед: молодой картофель, макароны или гречневую кашу. Почему бы не подать что-нибудь особенное, но из сезонных продуктов? У нас есть несколько идей.

24 канал подготовил три рецепта летних обедов, которые с легкостью может повторить каждый: и не важно готовить ли вы к этому.

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Рецепт кабачковых дерунов

Ингредиенты:
– 220 граммов кабачков или цукини;
– 1 большое яйцо;
– половина репчатого лука
– свежая зелень;
– 2 столовые ложки муки;
– соль;
– черный молотый перец;
– масло.

Приготовление:

  • Кабачок и лук мелко нарезаем, добавляем нарезную зелень, яйцо, муку, немного соли и перец.
  • Перемешиваем смесь и обжариваем на сковороде с растительным маслом на среднем огне.
  • Если будете брать молодой кабачок и жарить многое: можно кабачок сначала посолить, дать постоять минут 10 – 15, слить полученную "воду" и потом уже добавлять зелень, яйца и муку.

Приятного аппетита!

Рецепт фаршированных грибов овощами

Ингредиенты:
– 500 граммов больших шампиньонов;
– 2 морковки;
– 1 репчатый лук;
– 150 – 200 граммов твердого сыра;
– соль;
– черный молотый перец;
– масло;
– майоран (по желанию).

Приготовление:

  • Очищаем грибы, отрезаем ножки и мелко рубим их ножом. Нарезаем лук кубиками, морковь – натираем на терке.
  • Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем сначала лук, затем добавляем морковь и ножки грибов. Заправляем специями и перемешиваем.


Фаршированные грибы / Фото peas and crayons

  • Разогреваем духовку до 200 градусов.
  • Выкладываем шляпки грибов на противень, начиняем овощной зажаркой и посыпаем сыром.
  • Запекаем 15 минут до готовности.

Приятного аппетита!

Рецепт кабачкового торта с помидорами.

Ингредиенты:
– 2 кабачки;
– 2 куриных яйца;
– 3 – 4 столовых ложки муки;
– соль;
– черный молотый перец;
- зеленый лук.
Для начинки:
– майонез;
– помидоры;
– чеснок;
– тертый сыр.

Приготовление:

  • Кабачок и лук мелко нарезаем или натираем на терке, добавляем нарезную зелень, яйцо, муку, немного соли и перец.
  • Перемешиваем смесь и обжариваем на сковороде с растительным маслом на среднем огне.
  • Если будете брать молодой кабачок и жарить многое: можно кабачок сначала посолить, дать постоять минут 10 – 15, слить полученную "воду" и потом уже добавлять зелень, яйца и муку.
  • Для начинки смешиваем майонез, выжатый чеснок и натертый пармезан.
  • Выкладываем торт слоями: кабачковые оладки, смазываем соусом и выкладываем тонкие ломтики помидоров.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак