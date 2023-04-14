Пасхальное меню 2023 – рецепты от закуски к десерту

14 апреля 2023, 11:06
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После Пасхального поста праздничное застолье должно быть богатым и сытным. Мы каждый год придумываем, чем удивить гостей, чтобы Пасха запомнилась на долго.

Чтобы пасхальное меню было действительно совершенным, мы подобрали рецепты, которые создадут особую атмосферу и идеально дополнят друг друга.

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Конечно, вы можете приготовить как все меню, так и выбрать только несколько позиций. Мы уверены, что вкус и вид блюд понравятся не только вам, но и всем вашим гостям.

Корзинки с плавленым сыром

Приготовление:

  • Очистите яйца от скорлупы, смойте водой. Натрите их на терке. Можно выбрать грубую терку, если салат будет использоваться как начинка, или мелкую – если на бутерброды.
  • Аналогично натрите плавленые творожки и смешайте с яйцами.
  • Выжмите к ингредиентам чеснок через пресс и сдобрите специями. Заправьте майонезом и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
  • Смажьте салат-закуску на гренки или брускеты. Украсьте сверху ломтиком помидора или зеленью. Также можно использовать микрозелень.

Корзинки с паштетом

Приготовление:

  • Переводим паштет в кондитерский мешок с фигурной насадкой и выжимаем на тарталетки.
  • Украшаем кусочками свежего огурца и микрозеленкой.

Бутерброды с салом


Бутерброды с салом.  Страна В

Мясная и творожная нарезки


Ассорти нарезок / Фото Народная кухня

Салат с сухариками

Приготовление:

  • Мелко нарезаем помидоры и листья салата. Твердый сыр натираем на грубой терке.
  • Куриную грудку нарезаем кусочками и обжариваем на подсолнечном масле до готовности.
  • Посолите и поперчите мясо.
  • Отцедите фасоль от жидкости и высыпьте в миску для салата.
  • Смешиваем все ингредиенты для салата в миске и заправляем майонезом или сметаной.
  • Перед подачей посыпаем салат сухариками.

Салат с ветчиной

Приготовление:

  • Нарезаем ветчину и сыр средними кубиками. Грибы разрезаем пополам.
  • Лук промываем и нарезаем произвольно.
  • Смешиваем все ингредиенты в салатнице и подаем на стол.

Кровянка


Домашняя кровянка / Фото Деликатесы 

Запеченная курица с овощами


Курочка в духовке / Фото Мясотория

Белковый рулет с вишнями

Приготовление:

  • В белки комнатной температуры добавляем щепотку соли и лимонную кислоту, взбиваем на средних оборотах в белую легкую пену. Добавляем сахарную пудру в несколько приемов и продолжаем взбивать около 10-12 минут до стойкой массы.
  • Добавляем крахмал и по желанию цитрусовой цедры (чтобы совсем не было запаха яиц) и осторожно перемешиваем смесь.
  • Пергамент приклеиваем на капли консистенции. Сверху выкладываем ложкой меренга и выравниваем по листу. Отправляем в разогретую до 150 градусов духовку (режим верх/низ) на 30 минут.
  • Достаем из духовки, даем немного остыть и пролистываем на другой лист пергамента, лучше всего на решетку, а первый пергамент осторожно удаляем.
  • Для крема смешиваем ингредиенты и взбиваем венчиком до плотной однородной массы.
  • Вишни предварительно размораживаем, добавляем сахар и крахмал. Хорошо помешивая, доводим до кипения, охлаждаем.
  • Часть крема перекладываем в кондитерский мешок, часть намазываем на меренге, а поверх размещаем вишню (кстати, можно брать и любую другую кислую ягоду или фрукт) и осторожно сворачиваем рулет.
  • Украшаем частью крема из мешка и ягодами, мятой, по вашему желанию. Такой десерт необходимо съесть через два дня.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак