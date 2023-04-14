Пасхальное меню 2023 – рецепты от закуски к десерту
После Пасхального поста праздничное застолье должно быть богатым и сытным. Мы каждый год придумываем, чем удивить гостей, чтобы Пасха запомнилась на долго.
Чтобы пасхальное меню было действительно совершенным, мы подобрали рецепты, которые создадут особую атмосферу и идеально дополнят друг друга.
Читайте также Пасхальные блюда из куриного филе бедра, от которых все будут в восторге
Конечно, вы можете приготовить как все меню, так и выбрать только несколько позиций. Мы уверены, что вкус и вид блюд понравятся не только вам, но и всем вашим гостям.
Корзинки с плавленым сыром
Приготовление:
- Очистите яйца от скорлупы, смойте водой. Натрите их на терке. Можно выбрать грубую терку, если салат будет использоваться как начинка, или мелкую – если на бутерброды.
- Аналогично натрите плавленые творожки и смешайте с яйцами.
- Выжмите к ингредиентам чеснок через пресс и сдобрите специями. Заправьте майонезом и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- Смажьте салат-закуску на гренки или брускеты. Украсьте сверху ломтиком помидора или зеленью. Также можно использовать микрозелень.
Корзинки с паштетом
Приготовление:
- Переводим паштет в кондитерский мешок с фигурной насадкой и выжимаем на тарталетки.
- Украшаем кусочками свежего огурца и микрозеленкой.
Бутерброды с салом
Мясная и творожная нарезки
Ассорти нарезок / Фото Народная кухня
Салат с сухариками
Приготовление:
- Мелко нарезаем помидоры и листья салата. Твердый сыр натираем на грубой терке.
- Куриную грудку нарезаем кусочками и обжариваем на подсолнечном масле до готовности.
- Посолите и поперчите мясо.
- Отцедите фасоль от жидкости и высыпьте в миску для салата.
- Смешиваем все ингредиенты для салата в миске и заправляем майонезом или сметаной.
- Перед подачей посыпаем салат сухариками.
Салат с ветчиной
Приготовление:
- Нарезаем ветчину и сыр средними кубиками. Грибы разрезаем пополам.
- Лук промываем и нарезаем произвольно.
- Смешиваем все ингредиенты в салатнице и подаем на стол.
Кровянка
Домашняя кровянка / Фото Деликатесы
Запеченная курица с овощами
Курочка в духовке / Фото Мясотория
Белковый рулет с вишнями
Приготовление:
- В белки комнатной температуры добавляем щепотку соли и лимонную кислоту, взбиваем на средних оборотах в белую легкую пену. Добавляем сахарную пудру в несколько приемов и продолжаем взбивать около 10-12 минут до стойкой массы.
- Добавляем крахмал и по желанию цитрусовой цедры (чтобы совсем не было запаха яиц) и осторожно перемешиваем смесь.
- Пергамент приклеиваем на капли консистенции. Сверху выкладываем ложкой меренга и выравниваем по листу. Отправляем в разогретую до 150 градусов духовку (режим верх/низ) на 30 минут.
- Достаем из духовки, даем немного остыть и пролистываем на другой лист пергамента, лучше всего на решетку, а первый пергамент осторожно удаляем.
- Для крема смешиваем ингредиенты и взбиваем венчиком до плотной однородной массы.
- Вишни предварительно размораживаем, добавляем сахар и крахмал. Хорошо помешивая, доводим до кипения, охлаждаем.
- Часть крема перекладываем в кондитерский мешок, часть намазываем на меренге, а поверх размещаем вишню (кстати, можно брать и любую другую кислую ягоду или фрукт) и осторожно сворачиваем рулет.
- Украшаем частью крема из мешка и ягодами, мятой, по вашему желанию. Такой десерт необходимо съесть через два дня.
Приятного аппетита!