Щоб Великоднє меню було справді довершеним, ми дібрали рецепти, які створять особливу атмосферу та ідеально доповнять один одного.
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Звичайно, ви можете приготувати як все меню, так і обрати тільки декілька позицій. Ми впевнені, що смак та вигляд страв сподобається не тільки вам, а й всім вашим гостям.
Корзинки з плавленим сиром
Приготування:
- Почистіть яйця від шкарлупи, змийте водою. Натріть їх на тертці. Можна обрати грубу тертку, якщо салат буде використовуватися, як начинка, або дрібну – якщо на канапки.
- Аналогічно натріть плавлені сирочки та змішайте з яйцями.
- Вичавіть до інгредієнтів часник через прес та присмачте спеціями. Заправте все майонезом та ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
- Намастіть салат-закуску на грінки, чи брускети. Прикрасьте зверху скибкою помідора або зеленню. Також можна використати мікрозелень.
Корзинки з паштетом
Приготування:
- Перекладаємо паштет в кондитерський мішок з фігурною насадкою та вичавлюємо на тарталетки.
- Прикрашаємо шматочками свіжого огірка та мікрозеленню.
Канапки з салом
Бутерброди з салом / Фото Країна У
М'ясна та сирна нарізки
Асорті нарізок / Фото Народна кухня
Салат з сухариками
Приготування:
- Дрібно нарізаємо помідори та листя салату. Твердий сир натираємо на грубій тертці.
- Курячу грудку нарізаємо шматочками та обсмажуємо на олії до готовності.
- Посоліть та поперчіть м'ясо.
- Відцідіть квасолю від рідини й висипте до миски для салату.
- Змішуємо всі інгредієнти для салату в мисці й заправляємо майонезом або сметаною.
- Перед подачею посипаємо салат сухариками.
Салат з шинкою
Приготування:
- Нарізаємо шинку та сир середніми кубиками. Гриби розрізаємо навпіл.
- Цибулю промиваємо та нарізаємо довільно.
- Змішуємо всі інгредієнти в салатниці та подаємо до столу.
Кров'янка
Домашня кров'янка / Фото Делікатеси
Запечена курка з овочами
Курочка в духовці / Фото М'ясоторія
Білковий рулет з вишнями
Приготування:
- У білки кімнатної температури додаємо дрібку солі та лимонну кислоту, збиваємо на середніх обертах у легку білу піну. Додаємо цукрову пудру у декілька прийомів і продовжуємо збивати близько 10 – 12 хвилин до стійкої маси.
- Додаємо крохмаль та, за бажанням, цитрусової цедри (щоб зовсім не було запаху яєць) і обережно перемішуємо суміш.
- Пергамент приклеюємо на краплі суміші. Зверху викладаємо ложкою меренгу і вирівнюємо по листу. Відправляємо у розігріту до 150 градусів духовку (режим верх/низ) на 30 хвилин.
- Дістаємо з духовки, даємо трохи охолонути й перегортаємо на інший лист пергаменту, краще за все на решітку, а перший пергамент обережно видаляємо.
- Для крему змішуємо інгредієнти й збиваємо вінчиком до однорідної щільної маси.
- Вишні попередньо розморожуємо, додаємо цукор і крохмаль. Добре помішуючи доводимо до кипіння, охолоджуємо.
- Частинку крему перекладаємо у кондитерський мішок, частину намазуємо на меренгу, а поверх розміщуємо вишню (до речі, можна брати й будь-яку іншу кислу ягоду чи фрукт) і обережно згортаємо рулет.
- Прикрашаємо частиною крему з мішка і ягодами, мʼятою, за вашим бажанням. Такий десерт необхідно з'їсти за два дні.
Смачного!