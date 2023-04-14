Щоб Великоднє меню було справді довершеним, ми дібрали рецепти, які створять особливу атмосферу та ідеально доповнять один одного.

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Звичайно, ви можете приготувати як все меню, так і обрати тільки декілька позицій. Ми впевнені, що смак та вигляд страв сподобається не тільки вам, а й всім вашим гостям.

Корзинки з плавленим сиром

Інгредієнти:

– 4 відварених курячих яйця;

– тарталетки;

– 3 плавлених сирки;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 2 столові ложки майонезу;

– чорний мелений перець;

– сіль.

Приготування:

Почистіть яйця від шкарлупи, змийте водою. Натріть їх на тертці. Можна обрати грубу тертку, якщо салат буде використовуватися, як начинка, або дрібну – якщо на канапки.

Аналогічно натріть плавлені сирочки та змішайте з яйцями.

Вичавіть до інгредієнтів часник через прес та присмачте спеціями. Заправте все майонезом та ретельно перемішайте до однорідної консистенції.

Намастіть салат-закуску на грінки, чи брускети. Прикрасьте зверху скибкою помідора або зеленню. Також можна використати мікрозелень.

Корзинки з паштетом

Інгредієнти:

– курячий паштет;

– огірок;

– мікрозелень;

– тарталетки.

Приготування:

Перекладаємо паштет в кондитерський мішок з фігурною насадкою та вичавлюємо на тарталетки.

Прикрашаємо шматочками свіжого огірка та мікрозеленню.

Канапки з салом



Бутерброди з салом / Фото Країна У

М'ясна та сирна нарізки



Асорті нарізок / Фото Народна кухня

Салат з сухариками

Інгредієнти:

– 500 грамів курячої грудки;

– 150 грамів твердого сиру;

– 3 – 4 помідори;

– 1 банка консервованої квасолі;

– 1 пучок зеленого салату;

– сухарики;

– майонез.

Приготування:

Дрібно нарізаємо помідори та листя салату. Твердий сир натираємо на грубій тертці.

Курячу грудку нарізаємо шматочками та обсмажуємо на олії до готовності.

Посоліть та поперчіть м'ясо.

Відцідіть квасолю від рідини й висипте до миски для салату.

Змішуємо всі інгредієнти для салату в мисці й заправляємо майонезом або сметаною.

Перед подачею посипаємо салат сухариками.

Салат з шинкою

Інгредієнти:

– 300 грамів шинки;

– 200 грамів твердого сиру;

– банка маринованих огірків;

– 2 помідори;

– консервована кукурудза;

– зелена цибуля;

– майонез.

Приготування:

Нарізаємо шинку та сир середніми кубиками. Гриби розрізаємо навпіл.

Цибулю промиваємо та нарізаємо довільно.

Змішуємо всі інгредієнти в салатниці та подаємо до столу.

Кров'янка



Домашня кров'янка / Фото Делікатеси

Запечена курка з овочами



Курочка в духовці / Фото М'ясоторія

Білковий рулет з вишнями

Інгредієнти:

– 190 грамів яєчних білків;

– 300 грамів цукрової пудри;

– 36 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 1 грам лимонної кислоти;

– 2 грами солі.

Для крему:

– 350 грамів крем-сиру;

– 250 грамів жирних вершків;

– 25 грамів цукру.

Для вишневої начинки:

– 300 грамів вишні;

– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 15 грамів цукру.

Приготування:

У білки кімнатної температури додаємо дрібку солі та лимонну кислоту, збиваємо на середніх обертах у легку білу піну. Додаємо цукрову пудру у декілька прийомів і продовжуємо збивати близько 10 – 12 хвилин до стійкої маси.

Додаємо крохмаль та, за бажанням, цитрусової цедри (щоб зовсім не було запаху яєць) і обережно перемішуємо суміш.

Пергамент приклеюємо на краплі суміші. Зверху викладаємо ложкою меренгу і вирівнюємо по листу. Відправляємо у розігріту до 150 градусів духовку (режим верх/низ) на 30 хвилин.

Дістаємо з духовки, даємо трохи охолонути й перегортаємо на інший лист пергаменту, краще за все на решітку, а перший пергамент обережно видаляємо.

Для крему змішуємо інгредієнти й збиваємо вінчиком до однорідної щільної маси.

Вишні попередньо розморожуємо, додаємо цукор і крохмаль. Добре помішуючи доводимо до кипіння, охолоджуємо.

Частинку крему перекладаємо у кондитерський мішок, частину намазуємо на меренгу, а поверх розміщуємо вишню (до речі, можна брати й будь-яку іншу кислу ягоду чи фрукт) і обережно згортаємо рулет.

Прикрашаємо частиною крему з мішка і ягодами, мʼятою, за вашим бажанням. Такий десерт необхідно з'їсти за два дні.

Смачного!