Щоб Великоднє меню було справді довершеним, ми дібрали рецепти, які створять особливу атмосферу та ідеально доповнять один одного.

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Звичайно, ви можете приготувати як все меню, так і обрати тільки декілька позицій. Ми впевнені, що смак та вигляд страв сподобається не тільки вам, а й всім вашим гостям.

Корзинки з плавленим сиром

Приготування:

  • Почистіть яйця від шкарлупи, змийте водою. Натріть їх на тертці. Можна обрати грубу тертку, якщо салат буде використовуватися, як начинка, або дрібну – якщо на канапки.
  • Аналогічно натріть плавлені сирочки та змішайте з яйцями.
  • Вичавіть до інгредієнтів часник через прес та присмачте спеціями. Заправте все майонезом та ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
  • Намастіть салат-закуску на грінки, чи брускети. Прикрасьте зверху скибкою помідора або зеленню. Також можна використати мікрозелень.

Корзинки з паштетом

Приготування:

  • Перекладаємо паштет в кондитерський мішок з фігурною насадкою та вичавлюємо на тарталетки.
  • Прикрашаємо шматочками свіжого огірка та мікрозеленню.

Канапки з салом


Бутерброди з салом / Фото Країна У

М'ясна та сирна нарізки


Асорті нарізок / Фото Народна кухня

Салат з сухариками

Приготування:

  • Дрібно нарізаємо помідори та листя салату. Твердий сир натираємо на грубій тертці.
  • Курячу грудку нарізаємо шматочками та обсмажуємо на олії до готовності.
  • Посоліть та поперчіть м'ясо.
  • Відцідіть квасолю від рідини й висипте до миски для салату.
  • Змішуємо всі інгредієнти для салату в мисці й заправляємо майонезом або сметаною.
  • Перед подачею посипаємо салат сухариками.

Салат з шинкою

Приготування:

  • Нарізаємо шинку та сир середніми кубиками. Гриби розрізаємо навпіл.
  • Цибулю промиваємо та нарізаємо довільно.
  • Змішуємо всі інгредієнти в салатниці та подаємо до столу.

Кров'янка


Домашня кров'янка / Фото Делікатеси

Запечена курка з овочами


Курочка в духовці / Фото М'ясоторія

Білковий рулет з вишнями

Приготування:

  • У білки кімнатної температури додаємо дрібку солі та лимонну кислоту, збиваємо на середніх обертах у легку білу піну. Додаємо цукрову пудру у декілька прийомів і продовжуємо збивати близько 10 – 12 хвилин до стійкої маси.
  • Додаємо крохмаль та, за бажанням, цитрусової цедри (щоб зовсім не було запаху яєць) і обережно перемішуємо суміш.
  • Пергамент приклеюємо на краплі суміші. Зверху викладаємо ложкою меренгу і вирівнюємо по листу. Відправляємо у розігріту до 150 градусів духовку (режим верх/низ) на 30 хвилин.
  • Дістаємо з духовки, даємо трохи охолонути й перегортаємо на інший лист пергаменту, краще за все на решітку, а перший пергамент обережно видаляємо.
  • Для крему змішуємо інгредієнти й збиваємо вінчиком до однорідної щільної маси.
  • Вишні попередньо розморожуємо, додаємо цукор і крохмаль. Добре помішуючи доводимо до кипіння, охолоджуємо.
  • Частинку крему перекладаємо у кондитерський мішок, частину намазуємо на меренгу, а поверх розміщуємо вишню (до речі, можна брати й будь-яку іншу кислу ягоду чи фрукт) і обережно згортаємо рулет.
  • Прикрашаємо частиною крему з мішка і ягодами, мʼятою, за вашим бажанням. Такий десерт необхідно з'їсти за два дні.

Смачного!