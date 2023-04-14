Чтобы пасхальное меню было действительно совершенным, мы подобрали рецепты, которые создадут особую атмосферу и идеально дополнят друг друга.

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Конечно, вы можете приготовить как все меню, так и выбрать только несколько позиций. Мы уверены, что вкус и вид блюд понравятся не только вам, но и всем вашим гостям.

Корзинки с плавленым сыром

Ингредиенты:

– 4 отварных куриных яйца;

– тарталетки;

– 3 плавленых сырка;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки майонеза;

– черный молотый перец;

– соль.

Приготовление:

Очистите яйца от скорлупы, смойте водой. Натрите их на терке. Можно выбрать грубую терку, если салат будет использоваться как начинка, или мелкую – если на бутерброды.

Аналогично натрите плавленые творожки и смешайте с яйцами.

Выжмите к ингредиентам чеснок через пресс и сдобрите специями. Заправьте майонезом и тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Смажьте салат-закуску на гренки или брускеты. Украсьте сверху ломтиком помидора или зеленью. Также можно использовать микрозелень.

Корзинки с паштетом

Ингредиенты:

– куриный паштет;

– огурец;

– микрозелень;

– тарталетки.

Приготовление:

Переводим паштет в кондитерский мешок с фигурной насадкой и выжимаем на тарталетки.

Украшаем кусочками свежего огурца и микрозеленкой.

Бутерброды с салом



Бутерброды с салом. Страна В

Мясная и творожная нарезки



Ассорти нарезок / Фото Народная кухня

Салат с сухариками

Ингредиенты:

– 500 граммов куриной грудки;

– 150 граммов твердого сыра;

– 3 – 4 помидора;

– 1 банка консервированной фасоли;

– 1 пучок зеленого салата;

– сухарики;

– майонез.

Приготовление:

Мелко нарезаем помидоры и листья салата. Твердый сыр натираем на грубой терке.

Куриную грудку нарезаем кусочками и обжариваем на подсолнечном масле до готовности.

Посолите и поперчите мясо.

Отцедите фасоль от жидкости и высыпьте в миску для салата.

Смешиваем все ингредиенты для салата в миске и заправляем майонезом или сметаной.

Перед подачей посыпаем салат сухариками.

Салат с ветчиной

Ингредиенты:

– 300 граммов ветчины;

– 200 граммов твердого сыра;

– банка маринованных огурцов;

– 2 помидора;

– консервированная кукуруза;

- зеленый лук;

– майонез.

Приготовление:

Нарезаем ветчину и сыр средними кубиками. Грибы разрезаем пополам.

Лук промываем и нарезаем произвольно.

Смешиваем все ингредиенты в салатнице и подаем на стол.

Кровянка



Домашняя кровянка / Фото Деликатесы

Запеченная курица с овощами



Курочка в духовке / Фото Мясотория

Белковый рулет с вишнями

Ингредиенты:

– 190 граммов яичных белков;

– 300 граммов сахарной пудры;

– 36 граммов кукурузного крахмала;

– 1 грамм лимонной кислоты;

– 2 грамма соли.

Для крема:

– 350 граммов крем-сыра;

– 250 граммов жирных сливок;

– 25 граммов сахара.

Для вишневой начинки:

– 300 граммов вишни;

– 15 граммов кукурузного крахмала;

– 15 граммов сахара.

Приготовление:

В белки комнатной температуры добавляем щепотку соли и лимонную кислоту, взбиваем на средних оборотах в белую легкую пену. Добавляем сахарную пудру в несколько приемов и продолжаем взбивать около 10-12 минут до стойкой массы.

Добавляем крахмал и по желанию цитрусовой цедры (чтобы совсем не было запаха яиц) и осторожно перемешиваем смесь.

Пергамент приклеиваем на капли консистенции. Сверху выкладываем ложкой меренга и выравниваем по листу. Отправляем в разогретую до 150 градусов духовку (режим верх/низ) на 30 минут.

Достаем из духовки, даем немного остыть и пролистываем на другой лист пергамента, лучше всего на решетку, а первый пергамент осторожно удаляем.

Для крема смешиваем ингредиенты и взбиваем венчиком до плотной однородной массы.

Вишни предварительно размораживаем, добавляем сахар и крахмал. Хорошо помешивая, доводим до кипения, охлаждаем.

Часть крема перекладываем в кондитерский мешок, часть намазываем на меренге, а поверх размещаем вишню (кстати, можно брать и любую другую кислую ягоду или фрукт) и осторожно сворачиваем рулет.

Украшаем частью крема из мешка и ягодами, мятой, по вашему желанию. Такой десерт необходимо съесть через два дня.

Приятного аппетита!