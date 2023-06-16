День пикника с "Аппетитной": какие блюда приготовить для отдыха на природе

Наконец настала пора, когда погода радует не только теплом, но и возможностью вдоволь насладиться отдыхом под открытым небом. Тем более что есть прекрасная возможность воспользоваться ею уже сейчас – отпраздновать Международный день пикника, который приходится на 18 июня.

Сегодня пикник – один из самых популярных способов отдыха во всем мире, информирует 24 Канал. Однако далеко не все знают, откуда он происходит. Чтобы помочь вам разобраться, предлагаем заглянуть в историю этого формата отдыха и заодно подобрать вкусные блюда, которые помогут создать незабываемый пикник.

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Краткая история пикника

Издавна у каждого народа были свои особые способы готовить еду и угощать ею гостей. Например, французы первыми прибегли к сочетанию досуга и перекуса. И это совсем не удивительно, учитывая особое внимание, которое эта страна уделяет вкусной еде.

Известно, что в 14 веке граф Гастон III Феб даже посвятил перекусам отдельный сборник – "Книгу об охоте", где изложил правила и тонкости трапезы на природе. А уже в 1740 году за таким видом отдыха закрепился отдельный термин – "пикник".

Впоследствии, примерно в 18 – 19 веке, моду на угощение под открытым небом подхватили англичане. Сытный пикник стал для них идеальным завершением длительных и изнурительных охот. Кстати, именно в Соединенном королевстве зародилась традиция брать с собой на природу пледы и плетеные корзины, наполняемые сырами, вяленым мясом, пудингами, фруктами, вином и другими вкусностями.

Сегодня набор продуктов, считающихся идеальным для пикника, существенно расширился. А украинские производители позаботились о том, чтобы каждый мог расслабиться во время отдыха, не тратя ресурс на изнурительные приготовления блюд. К примеру, ТМ "Наша Ряба Аппетитная" предлагает свежемаринованную курочку и колбаски, а также разнообразные продукты из фарша: котлетки, кебаб и фрикадельки. Весь ассортимент продукции бренда готов к приготовлению, что позволит потратить время на самое важное – общение с друзьями и родными.

И главное – благодаря трем простым рецептам голени, крылышки и колбаски от ТМ "Наша Ряба Аппетитная" превратятся в яркий аккорд вашего празднования Международного дня пикника. Сохраняйте и наслаждайтесь!

Куриные голени в апельсиновом маринаде с картофелем и розмарином

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Готовим куриные голени в апельсиновом маринаде / Фото Shutterstock

– 1 килограмм картофеля;– 5 столовых ложек оливкового масла;– 2 столовые ложки сухого чеснока;– 1 чайная ложка соли;– 5 веточек свежего розмарина.

Приготовление:

Картошку тщательно помойте. В большой кастрюле вскипятите воду и варите в ней картофель около 10 минут на среднем огне. В миске смешайте чеснок, соль, оливковое масло. С веточек розмарина снимите листики и добавьте в смесь. Слейте воду, слегка обсушите картофель и разрежьте на ломтики. Смешайте с ароматной смесью оливкового масла и специй. На раскаленный гриль выложите куриные голени в апельсиновом маринаде и запекайте их в течение 20 минут, время от времени переворачивая на обе стороны. По желанию рядом можно выложить персики, разрезанные пополам. Добавьте к курице картофель и готовьте все еще 2 – 3 минуты, переворачивая овощ с каждой стороны.

Куриные крылышки в горчично-медовом маринаде с картофелем и сливочно-творожным соусом

Время: 40 минут

40 минут Порций: 4

Куриные крылышки, запеченные на мангале с картофелем / Фото Shutterstock

– 1 килограмм картофеля;– 120 миллилитров сметаны;– 15 граммов укропа;– 15 граммов петрушки;– 2 зубчика чеснока;– сушеный базилик по вкусу;– черный перец по вкусу;– соль по вкусу.

Приготовление:

Выложите на решетку куриные крылышки и готовьте 20 минут на мангале, переворачивая продукт на обе стороны. Картошку тщательно помойте, нарежьте на ломтики произвольного размера. В большую миску выложите картофель, специи и оливковое масло, все тщательно перемешайте. Запекайте картофель благодаря решетке или в фольге в течение 20 – 25 минут. Помойте зелень, обсушите и порубите ножом на произвольные куски. Чтобы приготовить соус, добавьте в сметану измельченную зелень, чеснок, специи и все смешайте. Запеченные куриные крылышки подавайте с картофелем и соусом. Также блюдо можно дополнить овощным салатом.

Колбаски куриные "Барбекю" с шампиньонами и овощным салатом

Время: 40 минут

40 минут Порций: 4

Запеченные колбаски на гриле идеально сочетаются с овощами / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка колбасок куриных "Барбекю" от ТМ "Наша Ряба Аппетитная";

– 400 граммов шампиньонов;

– 300 граммов помидоров черри;

– 100 грамм листьев салата;

– 1 розовая луковица;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Промойте и обсушите шампиньоны. Лучше выбрать их небольшого размера: такие грибы будут быстрее готовиться и при подаче будут выглядеть очень аппетитно. Если же вы выбрали большие шампиньоны, разрежьте их пополам. Куриные колбаски и шампиньоны выложите на решетку мангала, запекайте 15 – 20 минут с обеих сторон. Для приготовления овощного салата почистите лук и нарежьте колечками. В сосуде соедините листья салата, помидоры черри, разрезанные пополам, а также лук. Сдобрите салат специями и заправьте оливковым маслом. Подавайте куриные колбаски с шампиньонами, свежим овощным салатом и любимыми соусами.

Приятного аппетита!