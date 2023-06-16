Сьогодні пікнік – один з найпопулярніших способів відпочинку в усьому світі, інформує 24 Канал. Однак далеко не всі знають, звідки він походить. Аби допомогти вам розібратися, пропонуємо зазирнути в історію цього формату відпочинку та заразом підібрати смачні страви, які допоможуть створити незабутній пікнік.

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Коротка історія пікніка

Здавна кожен народ мав свої особливі способи готувати їжу та частувати нею гостей. Приміром, французи першими вдалися до поєднання дозвілля та перекусу. І це зовсім не дивно, з огляду на особливу увагу, яку ця країна приділяє смачній їжі.

Відомо, що у 14 столітті граф Гастон ІІІ Феб навіть присвятив перекусам окрему збірку – "Книгу про полювання", де виклав правила та тонкощі трапези на природі. А вже у 1740 році за таким видом відпочинку закріпився окремий термін – "пікнік".

Згодом, приблизно в 18 – 19 столітті, моду на частування просто неба підхопили англійці. Ситний пікнік став для них ідеальним завершенням тривалих та виснажливих полювань. До речі, саме у Сполученому королівстві зародилася традиція брати з собою на природу пледи та плетені кошики, які наповнювали сирами, в'яленим м'ясом, пудингами, фруктами, вином та іншими смаколиками.

Сьогодні набір продуктів, які вважаються ідеальними для пікніка, суттєво розширився. А українські виробники подбали про те, щоб кожен міг розслабитися під час відпочинку, не витрачаючи ресурс на виснажливі приготування страв. Приміром, ТМ "Наша Ряба Апетитна" пропонує свіжомариновану курочку та ковбаски, а також різноманітні продукти з фаршу: котлетки, кебаб та фрикадельки. Увесь асортимент продукції бренду вже готовий до приготування, що дозволить витратити час на найважливіше – спілкування із друзями та рідними.

І головне – завдяки трьом простим рецептам гомілки, крильця та ковбаски від ТМ "Наша Ряба Апетитна" перетворяться в яскравий акорд вашого святкування Міжнародного дня пікніка. Зберігайте та насолоджуйтеся!

Курячі гомілки в апельсиновому маринаді з картоплею та розмарином

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Готуємо курячі гомілки в апельсиновому маринаді / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– упаковка курячих гомілок в апельсиновому маринаді ТМ "Наша Ряба Апетитна";

– 1 кілограм картоплі;

– 5 столових ложок оливкової олії;

– 2 столові ложки сухого часнику;

– 1 чайна ложка солі;

– 5 гілочок свіжого розмарину.

Приготування:

Картоплю ретельно помийте. У великій каструлі закип'ятіть воду та варіть в ній картоплю близько 10 хвилин на середньому вогні. У мисці змішайте часник, сіль, оливкову олію. З гілочок розмарину зніміть листочки і додайте у суміш. Злийте воду, ледь обсушіть картоплю та розріжте на скибки. Змішайте з ароматною сумішшю оливкової олії та спецій. На розпечений гриль викладіть курячі гомілки в апельсиновому маринаді та запікайте їх упродовж 20 хвилин, час від часу перевертаючи на обидва боки. За бажанням поряд можна викласти персики, розрізані навпіл. Додайте до курятини картоплю та готуйте все разом ще 2 – 3 хвилини, перевертаючи овоч з кожного боку.

Курячі крильця в гірчично-медовому маринаді з картоплею та вершково-сирним соусом

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Курячі крильця, запечені на мангалі з картоплею / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– упаковка курячих крилець в гірчично-медовому маринаді від ТМ "Наша Ряба Апетитна";

– 1 кілограм картоплі;

– 120 мілілітрів сметани;

– 15 грамів кропу;

– 15 грамів петрушки;

– 2 зубчики часнику;

– сушений базилік до смаку;

– чорний перець до смаку;

– сіль до смаку.

Приготування:

Викладіть на решітку курячі крильця та готуйте 20 хвилин на мангалі, перевертаючи продукт на обидві сторони. Картоплю ретельно помийте, наріжте на скибки довільного розміру. У велику миску викладіть картоплю, спеції та оливкову олію, все ретельно змішайте. Запікайте картоплю завдяки решітці або ж у фользі упродовж 20 – 25 хвилин. Помийте зелень, обсушіть та порубайте ножем на довільні шматки. Щоб приготувати соус, додайте до сметани подрібнену зелень, часник, спеції та все змішайте. Запечені курячі крильця подавайте з картоплею та соусом. Також страву можна доповнити овочевим салатом.

Ковбаски курячі "Барбекю" з печерицями та овочевим салатом

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Запечені ковбаски на грилі ідеально поєднуються з овочами / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– упаковка ковбасок курячих "Барбекю" від ТМ "Наша Ряба Апетитна";

– 400 грамів печериць;

– 300 грамів помідорів чері;

– 100 грамів листя салату;

– 1 рожева цибулина;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Промийте та обсушіть печериці. Найкраще обирати їх невеликого розміру: такі гриби будуть швидше готуватись та при подачі виглядатимуть дуже апетитно. Якщо ж ви обрали більші печериці, розріжте їх навпіл. Курячі ковбаски та печериці викладіть на решітку мангала, запікайте 15 – 20 хвилин з обох сторін. Для приготування овочевого салату почистіть цибулю та наріжте кільцями. У посудині з'єднайте листя салату, помідори чері, розрізані навпіл, а також цибулю. Присмачіть салат спеціями та заправте оливковою олією. Подавайте курячі ковбаски з печерицями, свіжим овочевим салатом та улюбленими соусами.

Смачного!