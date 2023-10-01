24 канал подобрал несколько интересных и простых рецептов, которые подойдут к праздничному столу. Среди них есть закуски, салаты и основные блюда. А на десерт предлагаем остановиться на творожнике без выпекания.
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Закуска с камамбером в тесте
- Время: 25 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Разделите тесто на две равные части. Каждую из них отдельно раскатайте занозой.
- На одну часть теста выложите камамбер, сделайте на сырые надрезы.
- Накройте все вторым слоем теста, осторожно выпрямите его и сделайте надрезы от центра к краям. Каждую воображаемую ленту закрутите в одну сторону.
Сыр в тесте / Фото Fresh living
- Разогрейте духовку до 180 – 190 градусов.
- Смажьте поверхность теста яйцом и посыпьте семенами кунжута.
- Выпекайте закуску 20 – 25 минут. Ориентируйтесь по собственной духовке и золотистости пирога.
Форшмак по-Одесски
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Отварите яйцо так, чтобы желток остался жидким.
- Булочку замочите в сливках.
- Отправьте все ингредиенты и половину сельди в чашу блендера и перебейте в однородную консистенцию.
- Остальную селедку нарезаем ножом. Режем в состояние каши и добавляем в форшмак.
- Перемешиваем и даем остыть. Можно добавить немного перца.
Салат из курицы и сыра
- Время: 5 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Копченое куриное филе и перец нарезаем кубиками.
- Твердый сыр натираем на большой терке.
- Соединяем кубики куриного филе, перца, натертый творог, корейскую морковь, кукурузу, майонез и соль. Перемешиваем салат и подаем на стол.
Картофель по-шведски
- Время: 80 – 90 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Тщательно помойте картофель от грязи. Вы можете очистить ее от кожуры, чтобы она не горчила. Нарежьте ее острым ножом между двумя одинаковыми китайскими палочками, чтобы не прорезать ее насквозь. Толщина надрезов 3 – 4 миллиметра.
- Отварите ее в слегка подсоленной воде 15 минут, далее выложите на противень покрытый пергаментным слоем и сбрызните маслом.
Картполя по-шведски / Фото Slap
- Запекайте картофель до готовности в разогретой до 240 градусов духовке 5 минут.
- В конце приготовления выжмите чеснок, натрите сыр и выложите все на картофель. Запекайте еще 5 минут.
Котлета по-киевски
- Время: 60 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- Нарежьте куриное филе тонкими пластинками, срежьте прожилки и остатки жира.
- Свежий или мороженый укроп нарежьте ножом.
- Сливочное масло смешайте с зеленью и заморозьте или сразу обваляйте каждый кусочек в измельченной зелени. Отправьте масло в морозилку.
- Куриное мясо разделите по весу, отбейте, чтобы оно стало нежнее и тоньше через слой пищевой пленки.
- На каждый пласт мяса выложите кусочек масла и сформуйте рулетики. Отправьте их в морозилку.
- В отдельном сосуде смешайте яйцо со столовой ложкой воды, тщательно взбейте вилкой смесь.
- Замороженные котлеты сначала запанируйте в муке, затем в яйцах и сухарях. Повторите процесс, чтобы панировка получилась более плотной.
- Разогрейте в глубокой сковороде масло и обжарьте котлеты во фритюре до золотистой корочки.
- Поставьте их в духовку, чтобы они пропеклись и внутри на 5-6 минут.
- Готовую котлету по-киевски подавайте к столу горячей пюре.
Мандариновый чизкейк
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- Печенье измельчаем в блендере до состояния крошки. Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем. Кладем в форму и хорошо утрамбовываем. Убираем в холодильник, пока будем готовить начинку. ⠀ ⠀
- Желатин заливаем водой и оставляем на 15 минут. После этого растапливаем в микроволновке.
- К сливочному творогу добавляем сахар, сливки, растопленный желатин и пробиваем все блендером до однородной консистенции. Кладем сверху на основание и убираем в холодильник до застывания.
Мандариновый чизкейк / Фото Goya foods
- Для мандарина желатин заливаем водой и оставляем на 15 минут. Очищенные мандарины пробиваем в блендере и процеживаем сок через сито.
- Добавляем сахар и, помешивая, доводим до кипения. Выключаем огонь, добавляем набухший желатин и перемешиваем до его растворения.
- Охлаждаем до комнатной температуры и выливаем сверху на внутренность. Убираем в холодильник на несколько часов.
- Готовый торт можно декорировать листочками мяты или кусочками мандаринок.
Приятного аппетита!