24 канал подобрал несколько интересных и простых рецептов, которые подойдут к праздничному столу. Среди них есть закуски, салаты и основные блюда. А на десерт предлагаем остановиться на творожнике без выпекания.

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Закуска с камамбером в тесте

Время: 25 минут

25 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов слоеного теста;

– 1 камамбер;

– 1 сырое куриное яйцо;

– семена кунжута.

Приготовление:

Разделите тесто на две равные части. Каждую из них отдельно раскатайте занозой.

На одну часть теста выложите камамбер, сделайте на сырые надрезы.

Накройте все вторым слоем теста, осторожно выпрямите его и сделайте надрезы от центра к краям. Каждую воображаемую ленту закрутите в одну сторону.



Сыр в тесте / Фото Fresh living

Разогрейте духовку до 180 – 190 градусов.

Смажьте поверхность теста яйцом и посыпьте семенами кунжута.

Выпекайте закуску 20 – 25 минут. Ориентируйтесь по собственной духовке и золотистости пирога.

Форшмак по-Одесски

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов сельди;

– 30 граммов репчатого лука;

– 1 отварное куриное яйцо;

– 30 граммов сладкой булочки;

– 30 граммов коровьих сливок.

Приготовление:

Отварите яйцо так, чтобы желток остался жидким.

Булочку замочите в сливках.

Отправьте все ингредиенты и половину сельди в чашу блендера и перебейте в однородную консистенцию.

Остальную селедку нарезаем ножом. Режем в состояние каши и добавляем в форшмак.

Перемешиваем и даем остыть. Можно добавить немного перца.

Салат из курицы и сыра

Время: 5 минут

5 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 копченое куриное филе;

– 1 болгарский перец;

– 200 граммов корейской моркови;

– 200 граммов консервированной кукурузы;

– 150 граммов твердого сыра.

Для заправки:

– 2,5 столовой ложки майонеза;

– щепотка соли.

Приготовление:

Копченое куриное филе и перец нарезаем кубиками.

Твердый сыр натираем на большой терке.

Соединяем кубики куриного филе, перца, натертый творог, корейскую морковь, кукурузу, майонез и соль. Перемешиваем салат и подаем на стол.

Картофель по-шведски

Время: 80 – 90 минут

80 – 90 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 800 граммов картофеля;

– 50 граммов масла;

– чеснок;

– твердый сыр;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно помойте картофель от грязи. Вы можете очистить ее от кожуры, чтобы она не горчила. Нарежьте ее острым ножом между двумя одинаковыми китайскими палочками, чтобы не прорезать ее насквозь. Толщина надрезов 3 – 4 миллиметра.

Отварите ее в слегка подсоленной воде 15 минут, далее выложите на противень покрытый пергаментным слоем и сбрызните маслом.



Картполя по-шведски / Фото Slap

Запекайте картофель до готовности в разогретой до 240 градусов духовке 5 минут.

В конце приготовления выжмите чеснок, натрите сыр и выложите все на картофель. Запекайте еще 5 минут.

Котлета по-киевски

Время: 60 минут

60 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 60 – 80 граммов куриного филе;

– 15 граммов сливочного масла;

– 2 грамма зелени;

– 2 столовые ложки панировочных сухарей;

– куриное яйцо;

– пшеничная мука;

– масло для фритюра.

Приготовление:

Нарежьте куриное филе тонкими пластинками, срежьте прожилки и остатки жира.

Свежий или мороженый укроп нарежьте ножом.

Сливочное масло смешайте с зеленью и заморозьте или сразу обваляйте каждый кусочек в измельченной зелени. Отправьте масло в морозилку.

Куриное мясо разделите по весу, отбейте, чтобы оно стало нежнее и тоньше через слой пищевой пленки.

На каждый пласт мяса выложите кусочек масла и сформуйте рулетики. Отправьте их в морозилку.

В отдельном сосуде смешайте яйцо со столовой ложкой воды, тщательно взбейте вилкой смесь.

Замороженные котлеты сначала запанируйте в муке, затем в яйцах и сухарях. Повторите процесс, чтобы панировка получилась более плотной.

Разогрейте в глубокой сковороде масло и обжарьте котлеты во фритюре до золотистой корочки.

Поставьте их в духовку, чтобы они пропеклись и внутри на 5-6 минут.

Готовую котлету по-киевски подавайте к столу горячей пюре.

Мандариновый чизкейк

Время: 2 – 3 часа

2 – 3 часа Порции: 6 – 8

Ингредиенты для основания:

– 150 граммов песочного печенья;

– 60 граммов сливочного масла.

Для начинки:

– 10 граммов желатина;

– 40 миллилитров холодной воды;

– 400 граммов сливочного сыра;

– 75 граммов сахара;

– 100 миллилитров сливок (10-33%).

Для мандаринового желе:

– 10 граммов желатина;

– 50 миллилитров холодной воды;

– 6 штук мандаринов;

– 40 граммов сахара.

Приготовление:

Печенье измельчаем в блендере до состояния крошки. Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем. Кладем в форму и хорошо утрамбовываем. Убираем в холодильник, пока будем готовить начинку. ⠀ ⠀

Желатин заливаем водой и оставляем на 15 минут. После этого растапливаем в микроволновке.

К сливочному творогу добавляем сахар, сливки, растопленный желатин и пробиваем все блендером до однородной консистенции. Кладем сверху на основание и убираем в холодильник до застывания.



Мандариновый чизкейк / Фото Goya foods

Для мандарина желатин заливаем водой и оставляем на 15 минут. Очищенные мандарины пробиваем в блендере и процеживаем сок через сито.

Добавляем сахар и, помешивая, доводим до кипения. Выключаем огонь, добавляем набухший желатин и перемешиваем до его растворения.

Охлаждаем до комнатной температуры и выливаем сверху на внутренность. Убираем в холодильник на несколько часов.

Готовый торт можно декорировать листочками мяты или кусочками мандаринок.

Приятного аппетита!