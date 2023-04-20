Нарезкой морепродуктов и сетом суши уже никого не удивишь, а вот интересным блюдом, приготовленным собственноручно – с легкостью!

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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво предлагает подать к праздничному ужину конвертики с креветками.

Рецепт спринг-роллов с креветкой

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 4 штуки рисовой бумаги;

– очищенные креветки;

– авокадо;

– листья шпината;

– перец чили;

– соевый соус;

– рисовый уксус;

– шрирача;

– лимонный сок;;

– тертый имбирь;

– семена кунжута.

Приготовление:

Для приготовления соуса смешиваем соевый соус, тертый имбирь, шрирач, лимонный сок, семена кунжута.

Смачиваем рисовую бумагу в воде на несколько секунд. В центр выкладываем очищенные креветки, нарезанный авокадо, кольца чили и листья шпината.

Осторожно заворачиваем в конвертик и обжариваем на разогретой сковороде с маслом до готовности креветки.

Подаем с соусом.

Приятного аппетита!