Нарезкой морепродуктов и сетом суши уже никого не удивишь, а вот интересным блюдом, приготовленным собственноручно – с легкостью!

Читайте также Вкусно и быстро: рецепт традиционного украинского борща на куриных голенях

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво предлагает подать к праздничному ужину конвертики с креветками.

Рецепт спринг-роллов с креветкой

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Для приготовления соуса смешиваем соевый соус, тертый имбирь, шрирач, лимонный сок, семена кунжута.
  • Смачиваем рисовую бумагу в воде на несколько секунд. В центр выкладываем очищенные креветки, нарезанный авокадо, кольца чили и листья шпината.
  • Осторожно заворачиваем в конвертик и обжариваем на разогретой сковороде с маслом до готовности креветки.
  • Подаем с соусом.

Приятного аппетита!