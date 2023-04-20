Нарізкою морепродуктів та сетом суші вже нікого не здивуєш, а ось цікавою стравою, приготовленою власноруч — з легкістю!
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Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво пропонує подати до святкової вечері конвертики з креветками.
Рецепт спрінг-ролів з креветкою
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Для приготування соусу змішуємо соєвий соус, тертий імбир, шрірача, лимонний сік, насіння кунжуту.
- Змочуємо рисовий папір у воді на декілька секунд. В центр викладаємо очищені креветки, нарізаний авокадо, кільця чилі та листя шпинату.
- Обережно загортаємо все в конвертик та обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією до готовності креветки.
- Подаємо з соусом.
Смачного!