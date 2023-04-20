Нарізкою морепродуктів та сетом суші вже нікого не здивуєш, а ось цікавою стравою, приготовленою власноруч — з легкістю!

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Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво пропонує подати до святкової вечері конвертики з креветками.

Рецепт спрінг-ролів з креветкою

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Для приготування соусу змішуємо соєвий соус, тертий імбир, шрірача, лимонний сік, насіння кунжуту.
  • Змочуємо рисовий папір у воді на декілька секунд. В центр викладаємо очищені креветки, нарізаний авокадо, кільця чилі та листя шпинату.
  • Обережно загортаємо все в конвертик та обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією до готовності креветки.
  • Подаємо з соусом.

Смачного!