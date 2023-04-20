Идеальное блюдо для романтического ужина – готовим вместе с Эктором
20 апреля 2023, 14:55Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Не всегда удается сходить с любимой половинкой в ресторан, но почему бы не приготовить что-нибудь вкусненькое дома?
Нарезкой морепродуктов и сетом суши уже никого не удивишь, а вот интересным блюдом, приготовленным собственноручно – с легкостью!
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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво предлагает подать к праздничному ужину конвертики с креветками.
Рецепт спринг-роллов с креветкой
- Время: 10 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Для приготовления соуса смешиваем соевый соус, тертый имбирь, шрирач, лимонный сок, семена кунжута.
- Смачиваем рисовую бумагу в воде на несколько секунд. В центр выкладываем очищенные креветки, нарезанный авокадо, кольца чили и листья шпината.
- Осторожно заворачиваем в конвертик и обжариваем на разогретой сковороде с маслом до готовности креветки.
- Подаем с соусом.
Приятного аппетита!