Все три блюда идеально подойдут для романтического ужина, потому что они довольно изысканные и смаковать будут словно в ресторане.

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Готовьте вкусный ужин за 30 минут вместе с нашими рецептами и удивляйте любимых и родных ресторанными блюдами дома.

Эти блюда мы лично готовили и заверяем вас, что у вас все получится!

Жареный стейк лосося с пюре, с зеленым горошком и мятой

Время : 30 минут

: 30 минут Порции : 2

: 2 Калорийность блюда: 508 ккал



Блюдо из лосося за 30 минут / Фото Freepik

Ингредиенты:

– 2 шт. стейка из лосося;

– ½ лимона;

– щепотка соли;

– 2 стакана зеленого горошка;

– 150 мл сливок;

– 1 ст. л сливочного масла;

– 3 – 4 веточки мяты;

– сыр Пармезан.

В небольшую кастрюлю положите сливочное масло, растопите его на медленном огне. Высыпьте в кастрюлю зеленый горошек и перемешайте его ложкой. Влейте сливки к горошку и листочки мяты. Перемешайте массу и тушите под крышкой. Посолите и поперчите гарнир и перемешайте. Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте на ней стейки из лосося по 4 минуты с каждой стороны. Измельчите блендером горошек в сливках до однородной консистенции – пюре. Выложите пюре на тарелку. Посыпьте сыром на ваш вкус. Сбоку положите рыбу и по желанию любимых овощей или зелени. Разрежьте лимон на две половинки и выложите на рыбу. Подавайте блюдо к столу горячим. Перед употреблением рыбы предложите вашей половинке выжать сок из лимона на рыбу. Приятного аппетита!

Запеченная дорада со свежим салатом

Время : 30 минут

: 30 минут Порции : 2

: 2 Калорийность блюда: 450 ккал



Блюдо из дорады за 30 минут / Фото Freepik

Ингредиенты:

– 2 потрошенных рыбы дорада;

– 2 веточки розмарина;

– лимон;

– соль по вашему вкусу;

– руккола;

– томаты черри;

– любимый сыр (моцарелла, бурата, фета)

– оливковое масло.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Для выпекания рыбы подготовьте противень и пергамент для запекания. Выложите слой пергамента на противень и смажьте его оливковым маслом. Выложите на противень целую рыбу. Полейте рыбу сверху и внутри лимонным соком. В середину каждой дорады положите веточку розмарина. Уменьшите градус духовки до 180 и отправьте рыбу запекаться на 25 минут. Пока готовится дорада приготовим витаминный салат. В центр тарелки выложите руколу горкой. Томаты разрежьте на половинки и выложите на салат. Брызните на салат оливковым маслом и лимонным соком. Нарежьте сыр на кусочки и выложите сверху на салат. Готовую рыбу выложите на край тарелки и подавайте блюдо горячим к столу. Приятного аппетита!

Теплый салат с уткой, шпинатом и грушей

Время : 30 минут

: 30 минут Порции : 2

: 2 Калорийность блюда: 620 ккал



Блюдо из утки за 30 минут / Фото Марти Стюарт

Ингредиенты:

– 2 утиных филе;

– 1 груша;

– 50 г сыра Дор Блю;

– сушеная клюква;

– листья шпината;

– руккола;

– 1 ст. л меда;

– 1 ст. л горчицы (дижонская в зернах)

– 1 ст. л оливкового масла.