Все три блюда идеально подойдут для романтического ужина, потому что они довольно изысканные и смаковать будут словно в ресторане.
Читайте также Котлета по-киевски: история происхождения блюда и домашний рецепт
Готовьте вкусный ужин за 30 минут вместе с нашими рецептами и удивляйте любимых и родных ресторанными блюдами дома.
Эти блюда мы лично готовили и заверяем вас, что у вас все получится!
Жареный стейк лосося с пюре, с зеленым горошком и мятой
- Время: 30 минут
- Порции: 2
- Калорийность блюда: 508 ккал
Блюдо из лосося за 30 минут / Фото Freepik
- В небольшую кастрюлю положите сливочное масло, растопите его на медленном огне.
- Высыпьте в кастрюлю зеленый горошек и перемешайте его ложкой.
- Влейте сливки к горошку и листочки мяты. Перемешайте массу и тушите под крышкой.
- Посолите и поперчите гарнир и перемешайте.
- Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте на ней стейки из лосося по 4 минуты с каждой стороны.
- Измельчите блендером горошек в сливках до однородной консистенции – пюре.
- Выложите пюре на тарелку. Посыпьте сыром на ваш вкус.
- Сбоку положите рыбу и по желанию любимых овощей или зелени.
- Разрежьте лимон на две половинки и выложите на рыбу.
- Подавайте блюдо к столу горячим. Перед употреблением рыбы предложите вашей половинке выжать сок из лимона на рыбу. Приятного аппетита!
Запеченная дорада со свежим салатом
- Время: 30 минут
- Порции: 2
- Калорийность блюда: 450 ккал
Блюдо из дорады за 30 минут / Фото Freepik
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Для выпекания рыбы подготовьте противень и пергамент для запекания. Выложите слой пергамента на противень и смажьте его оливковым маслом.
- Выложите на противень целую рыбу. Полейте рыбу сверху и внутри лимонным соком. В середину каждой дорады положите веточку розмарина.
- Уменьшите градус духовки до 180 и отправьте рыбу запекаться на 25 минут.
- Пока готовится дорада приготовим витаминный салат. В центр тарелки выложите руколу горкой.
- Томаты разрежьте на половинки и выложите на салат. Брызните на салат оливковым маслом и лимонным соком.
- Нарежьте сыр на кусочки и выложите сверху на салат.
- Готовую рыбу выложите на край тарелки и подавайте блюдо горячим к столу. Приятного аппетита!
Теплый салат с уткой, шпинатом и грушей
- Время: 30 минут
- Порции: 2
- Калорийность блюда: 620 ккал
Блюдо из утки за 30 минут / Фото Марти Стюарт
- Помойте утиное филе, просушите слоем бумажного полотенца. Острым ножом сделайте на коже утки грубую сетку, но не прорежьте ее к мясу – это важно!
- Отправьте утиное филе на холодную сковородку кожей вниз. Медленно обжаривайте утиное филе на маленьком огне. Время от времени поливайте его жиром, который будет сочиться из кожи.
- Смешайте листья шпината и рукколы.
- Заправьте салат соусом из меда, горчицы и оливкового масла. Добавьте немного соли.
- В центр тарелки выложите порционно салат.
- Нарежьте грушу тонкими ломтиками – выложите на салат. Посыпьте салат клюквой и кусочками голубого сыра.
- Когда кожица зарумянилась и отдала лишний жир (стала тонкой и хрустящей) переверните утку на другую сторону и продолжайте медленно жарить.
- Румяное утиное филе выложите в отдельную тарелку и оставьте на 4 – 5 минут настояться, чтобы сок внутри утки равномерно разошелся по мясу.
- Нарежьте утиное филе на кусочки и выложите сверху на салат. Правильно приготовленная утка в середине должна быть нежно розового цвета – розе.
- Подавайте готовое блюдо горячим к столу. Приятного аппетита!