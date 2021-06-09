Всі три страви ідеально підійдуть для романтичної вечері, адже вони вишукані та смакуватимуть наче в ресторані.

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Готуйте смачну вечерю за 30 хвилин разом за нашими рецептами та дивуйте коханих й рідних ресторанними стравами вдома.

Ці страви ми особисто готували та запевняємо вас, що вам все вдасться!

Смажений стейк лосося з пюре із зеленим горошком та м'ятою

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

2 Калорійність страви: 508 ккал



Страва з лосося за 30 хвилин / Фото Freepik

Інгредієнти:

– 2 шт. стейку з лосося;

– ½ лимона;

– дрібка солі;

– 2 склянки зеленого горошку;

– 150 мл вершків;

– 1 ст. л вершкового масла;

– 3 – 4 гілочки м'яти;

– сир Пармезан.

У невелику каструлю відправте вершкове масло, розтопіть його на повільному вогні. Висипте в каструлю зелений горошок та перемішайте його ложкою. Влийте вершки до горошку та листочки м'яти. Перемішайте масу та тушкуйте під кришкою. Посоліть та поперчіть гарнір й перемішайте. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте на ній стейки з лосося по 4 хвилини з кожної сторони. Подрібніть блендером горошок у вершках до однорідної консистенції – пюре. Викладіть пюре на тарілку. Притрусіть сиром на ваш смак. Збоку покладіть готову рибу та за бажанням улюблених овочів або зелені. Розріжте лимон на дві половинки та викладіть на рибу. Подавайте страву до столу гарячою. Перед куштуванням риби запропонуйте вашій половинці вичавити сік з лимона на рибу. Смачного!

Запечена дорадо зі свіжим салатом

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції : 2

: 2 Калорійність страви: 450 ккал



Страва з дорадо за 30 хвилин / Фото Freepik

Інгредієнти:

– 2 патрані риби дорадо;

– 2 гілочки розмарину;

– лимон;

– сіль на ваш смак;

– рукола;

– томати чері;

– улюблений сир (моцарела, бурата, фета);

– оливкова олія.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Для випікання риби підготуйте деко та пергамент для запікання. Викладіть шар пергаменту на деко та змастіть його оливковою олією. Викладіть на деко цілу рибу. Полийте рибу зверху та всередині лимонним соком. В середину кожної дорадо покладіть гілочку розмарину. Зменште градус духовки до 180 та відправте рибу запікатися на 25 хвилин. Доки готується дорадо приготуймо вітамінний салат. На центр тарілки викладіть руколу гіркою. Томати розріжте на половинки та викладіть на салат. Збризніть салат оливковою олією та лимонним соком. Наріжте сир на шматочки та викладіть зверху на салат. Готову рибу викладіть на край тарілки та подавайте страву гарячою до столу. Смачного!

Теплий салат з качкою, шпинатом та грушею

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції : 2

: 2 Калорійність страви: 620 ккал



Страва з качки за 30 хвилин / Фото Марти Стюарт

Інгредієнти:

– 2 качини філе;

– 1 груша;

– 50 г сиру Дор Блу;

– сушена журавлина;

– листя шпинату;

– рукола;

– 1 ст. л меду;

– 1 ст. л гірчиці (діжонська в зернах);

– 1 ст. л оливкової олії.