Всі три страви ідеально підійдуть для романтичної вечері, адже вони вишукані та смакуватимуть наче в ресторані.
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Готуйте смачну вечерю за 30 хвилин разом за нашими рецептами та дивуйте коханих й рідних ресторанними стравами вдома.
Ці страви ми особисто готували та запевняємо вас, що вам все вдасться!
Смажений стейк лосося з пюре із зеленим горошком та м'ятою
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
- Калорійність страви: 508 ккал
Страва з лосося за 30 хвилин / Фото Freepik
- У невелику каструлю відправте вершкове масло, розтопіть його на повільному вогні.
- Висипте в каструлю зелений горошок та перемішайте його ложкою.
- Влийте вершки до горошку та листочки м'яти. Перемішайте масу та тушкуйте під кришкою.
- Посоліть та поперчіть гарнір й перемішайте.
- Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте на ній стейки з лосося по 4 хвилини з кожної сторони.
- Подрібніть блендером горошок у вершках до однорідної консистенції – пюре.
- Викладіть пюре на тарілку. Притрусіть сиром на ваш смак.
- Збоку покладіть готову рибу та за бажанням улюблених овочів або зелені.
- Розріжте лимон на дві половинки та викладіть на рибу.
- Подавайте страву до столу гарячою. Перед куштуванням риби запропонуйте вашій половинці вичавити сік з лимона на рибу. Смачного!
Запечена дорадо зі свіжим салатом
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
- Калорійність страви: 450 ккал
Страва з дорадо за 30 хвилин / Фото Freepik
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Для випікання риби підготуйте деко та пергамент для запікання. Викладіть шар пергаменту на деко та змастіть його оливковою олією.
- Викладіть на деко цілу рибу. Полийте рибу зверху та всередині лимонним соком. В середину кожної дорадо покладіть гілочку розмарину.
- Зменште градус духовки до 180 та відправте рибу запікатися на 25 хвилин.
- Доки готується дорадо приготуймо вітамінний салат. На центр тарілки викладіть руколу гіркою.
- Томати розріжте на половинки та викладіть на салат. Збризніть салат оливковою олією та лимонним соком.
- Наріжте сир на шматочки та викладіть зверху на салат.
- Готову рибу викладіть на край тарілки та подавайте страву гарячою до столу. Смачного!
Теплий салат з качкою, шпинатом та грушею
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
- Калорійність страви: 620 ккал
Страва з качки за 30 хвилин / Фото Марти Стюарт
- Помийте качине філе, просушіть шаром паперового рушника. Гострим ножем зробіть на шкірі качки грубу сітку, але не проріжте її до м'яса – це важливо!
- Відправте качине філе на холодну сковорідку шкірою до низу. Повільно обсмажуйте качине філе на маленькому вогні. Час від часу поливайте його жиром, що буде топитися зі шкіри.
- Змішайте листя шпинату та руколи.
- Заправте салат соусом з меду, гірчиці та оливкової олії. Додайте трішки солі.
- В центр тарілки викладіть порційно салат.
- Наріжте грушу тонкими скибочками – викладіть на салат. Посипте салат журавлиною та шматочками блакитного сиру.
- Коли шкірочка зарум'янилася та віддала зайвий жир (стала тонкою і хрумкою) переверніть качку на іншу сторону та продовжуйте повільно смажити.
- Рум'яне качине філе викладіть на окрему тарілку та залишіть на 4 – 5 хвилин настоятися, щоб сік всередині качки рівномірно розійшовся по м'ясу.
- Наріжте качине філе на шматочки та викладіть зверху на салат. Правильно приготована качка в середині повинна бути ніжно рожевого кольору – розе.
- Подавайте готову страву гарячою до столу. Смачного!