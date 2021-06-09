Романтический ужин за 30 минут: рецепты с которыми справится каждый

Если вы решили порадовать свою половинку вкусным и романтическим ужином, но не обладаете большими кулинарными навыками эти рецепты для вас. Всего за 30 минут вы приготовите вкусный ужин собственноручно, а в помощь вам мы подготовили для вас три вкусных рецепта на ваш выбор.

Все три блюда идеально подойдут для романтического ужина, потому что они довольно изысканные и смаковать будут словно в ресторане.

Читайте также Котлета по-киевски: история происхождения блюда и домашний рецепт

Готовьте вкусный ужин за 30 минут вместе с нашими рецептами и удивляйте любимых и родных ресторанными блюдами дома.

Эти блюда мы лично готовили и заверяем вас, что у вас все получится!

Жареный стейк лосося с пюре, с зеленым горошком и мятой

Время : 30 минут

: 30 минут Порции : 2

: 2 Калорийность блюда: 508 ккал



Блюдо из лосося за 30 минут / Фото Freepik

В небольшую кастрюлю положите сливочное масло, растопите его на медленном огне. Высыпьте в кастрюлю зеленый горошек и перемешайте его ложкой. Влейте сливки к горошку и листочки мяты. Перемешайте массу и тушите под крышкой. Посолите и поперчите гарнир и перемешайте. Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте на ней стейки из лосося по 4 минуты с каждой стороны. Измельчите блендером горошек в сливках до однородной консистенции – пюре. Выложите пюре на тарелку. Посыпьте сыром на ваш вкус. Сбоку положите рыбу и по желанию любимых овощей или зелени. Разрежьте лимон на две половинки и выложите на рыбу. Подавайте блюдо к столу горячим. Перед употреблением рыбы предложите вашей половинке выжать сок из лимона на рыбу. Приятного аппетита!

Запеченная дорада со свежим салатом

Время : 30 минут

: 30 минут Порции : 2

: 2 Калорийность блюда: 450 ккал

– 2 шт. стейка из лосося;– ½ лимона;– щепотка соли;– 2 стакана зеленого горошка;– 150 мл сливок;– 1 ст. л сливочного масла;– 3 – 4 веточки мяты;– сыр Пармезан.



Блюдо из дорады за 30 минут / Фото Freepik

Разогрейте духовку до 200 градусов. Для выпекания рыбы подготовьте противень и пергамент для запекания. Выложите слой пергамента на противень и смажьте его оливковым маслом. Выложите на противень целую рыбу. Полейте рыбу сверху и внутри лимонным соком. В середину каждой дорады положите веточку розмарина. Уменьшите градус духовки до 180 и отправьте рыбу запекаться на 25 минут. Пока готовится дорада приготовим витаминный салат. В центр тарелки выложите руколу горкой. Томаты разрежьте на половинки и выложите на салат. Брызните на салат оливковым маслом и лимонным соком. Нарежьте сыр на кусочки и выложите сверху на салат. Готовую рыбу выложите на край тарелки и подавайте блюдо горячим к столу. Приятного аппетита!

Теплый салат с уткой, шпинатом и грушей

Время : 30 минут

: 30 минут Порции : 2

: 2 Калорийность блюда: 620 ккал

– 2 потрошенных рыбы дорада;– 2 веточки розмарина;– лимон;– соль по вашему вкусу;– руккола;– томаты черри;– любимый сыр (моцарелла, бурата, фета)– оливковое масло.



Блюдо из утки за 30 минут / Фото Марти Стюарт

Помойте утиное филе, просушите слоем бумажного полотенца. Острым ножом сделайте на коже утки грубую сетку, но не прорежьте ее к мясу – это важно! Отправьте утиное филе на холодную сковородку кожей вниз. Медленно обжаривайте утиное филе на маленьком огне. Время от времени поливайте его жиром, который будет сочиться из кожи. Смешайте листья шпината и рукколы. Заправьте салат соусом из меда, горчицы и оливкового масла. Добавьте немного соли. В центр тарелки выложите порционно салат. Нарежьте грушу тонкими ломтиками – выложите на салат. Посыпьте салат клюквой и кусочками голубого сыра. Когда кожица зарумянилась и отдала лишний жир (стала тонкой и хрустящей) переверните утку на другую сторону и продолжайте медленно жарить. Румяное утиное филе выложите в отдельную тарелку и оставьте на 4 – 5 минут настояться, чтобы сок внутри утки равномерно разошелся по мясу. Нарежьте утиное филе на кусочки и выложите сверху на салат. Правильно приготовленная утка в середине должна быть нежно розового цвета – розе. Подавайте готовое блюдо горячим к столу. Приятного аппетита!

– 2 утиных филе;– 1 груша;– 50 г сыра Дор Блю;– сушеная клюква;– листья шпината;– руккола;– 1 ст. л меда;– 1 ст. л горчицы (дижонская в зернах)– 1 ст. л оливкового масла.