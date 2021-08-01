12 идей для завтрака от шеф-повара Владимира Ярославского

1 августа 2021 , 16:16
Читати новину українською

Источник:

Владимир Ярославский

Извечный вопрос: что приготовить на завтрак, чтобы было вкусно, быстро и полезно. Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями подборкой идей для завтрака. Эти блюда вы с легкостью можете приготовить дома для семьи.

Завтрак – важный прием пищи, который насытит вас и обеспечит хорошее начало дня. Чтобы завтракать правильно, нужно есть только сбалансированные блюда, которые состоят из белков, жиров и углеводов.

Читайте также: Как технологии третьего тысячелетия берегут здоровье человека и планеты

Мы уверены, что вы найдете среди этой подборки блюда для завтрака, которые будут вам по вкусу. Владимир Ярославский собрал как соленые завтраки, так и сладкие, вам нужно только выбрать и приготовить.

12 идей для вкусного завтрака

  • Полента с лесными грибами и яйцом пашот

    Завтрак с грибами / Фото вкусный блог

     
  • Тост с авокадо с начинками на ваш вкус

    Тосты с авокадо / Фото Смак юа

     
  • Тыквенное ризотто с бананом

    Тыквенное ризотто​ / Фото Укрмедиа

     
  • Ленивые вареники

    Ленивые вареники с ягодами / Фото Лайфхакер

     
  • Сырники

    Сладкие сырники ​/ Фото Смачно юа

     
  • Французский омлет

    Французский омлет со свежим салатом​ / Фото Клопотенко

     
  • Французские тосты

    Тосты с ягодами /​ Фото 1000 меню

     
  • Крок-месье или крок-мадам

    Крок-месье и крок-мадам/ Фото Чиз блог

     
  • Круассаны сладкие или соленые​і

    Круассаны / Фото Жіноча думка

     
  • Соленая овсянка с грибами и пармезаном

    Овсянка / Фото Все про все

     
  • Шакшука

    Шакшука с колбасками / Фото Клопотенко 

     
  • Йогурт, гранола, ягоды


    Гранола с ягодами / Фото Челленджер
     

Не забывайте завтракать каждое утро, ведь это не только вкусно, но и полезно. Выберите понравившееся блюдо или приготовьте все. Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак