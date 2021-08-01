12 идей для завтрака от шеф-повара Владимира Ярославского
Источник:Владимир Ярославский
Извечный вопрос: что приготовить на завтрак, чтобы было вкусно, быстро и полезно. Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями подборкой идей для завтрака. Эти блюда вы с легкостью можете приготовить дома для семьи.
Завтрак – важный прием пищи, который насытит вас и обеспечит хорошее начало дня. Чтобы завтракать правильно, нужно есть только сбалансированные блюда, которые состоят из белков, жиров и углеводов.
Читайте также: Как технологии третьего тысячелетия берегут здоровье человека и планеты
Мы уверены, что вы найдете среди этой подборки блюда для завтрака, которые будут вам по вкусу. Владимир Ярославский собрал как соленые завтраки, так и сладкие, вам нужно только выбрать и приготовить.
12 идей для вкусного завтрака
- Полента с лесными грибами и яйцом пашот
Завтрак с грибами / Фото вкусный блог
- Тост с авокадо с начинками на ваш вкус
Тосты с авокадо / Фото Смак юа
- Тыквенное ризотто с бананом
Тыквенное ризотто / Фото Укрмедиа
- Ленивые вареники
Ленивые вареники с ягодами / Фото Лайфхакер
- Сырники
Сладкие сырники / Фото Смачно юа
- Французский омлет
Французский омлет со свежим салатом / Фото Клопотенко
- Французские тосты
Тосты с ягодами / Фото 1000 меню
- Крок-месье или крок-мадам
Крок-месье и крок-мадам/ Фото Чиз блог
- Круассаны сладкие или соленыеі
Круассаны / Фото Жіноча думка
- Соленая овсянка с грибами и пармезаном
Овсянка / Фото Все про все
- Шакшука
Шакшука с колбасками / Фото Клопотенко
- Йогурт, гранола, ягоды
Гранола с ягодами / Фото Челленджер
Не забывайте завтракать каждое утро, ведь это не только вкусно, но и полезно. Выберите понравившееся блюдо или приготовьте все. Приятного аппетита!