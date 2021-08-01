Завтрак – важный прием пищи, который насытит вас и обеспечит хорошее начало дня. Чтобы завтракать правильно, нужно есть только сбалансированные блюда, которые состоят из белков, жиров и углеводов.

Читайте также: Как технологии третьего тысячелетия берегут здоровье человека и планеты

Мы уверены, что вы найдете среди этой подборки блюда для завтрака, которые будут вам по вкусу. Владимир Ярославский собрал как соленые завтраки, так и сладкие, вам нужно только выбрать и приготовить.

12 идей для вкусного завтрака

  • Полента с лесными грибами и яйцом пашот
    пашот
    Завтрак с грибами / Фото вкусный блог

  • Тост с авокадо с начинками на ваш вкус
    тост з авокадо
    Тосты с авокадо / Фото Смак юа

  • Тыквенное ризотто с бананом
    ризотто
    Тыквенное ризотто​ / Фото Укрмедиа

  • Ленивые вареники
    ліниві вареники
    Ленивые вареники с ягодами / Фото Лайфхакер

  • Сырники
    сирники
    Сладкие сырники ​/ Фото Смачно юа

  • Французский омлет
    омлет
    Французский омлет со свежим салатом​ / Фото Клопотенко

  • Французские тосты
    тости
    Тосты с ягодами /​ Фото 1000 меню

  • Крок-месье или крок-мадам
    тости
    Крок-месье и крок-мадам/ Фото Чиз блог

  • Круассаны сладкие или соленые​і
    круасани
    Круассаны / Фото Жіноча думка

  • Соленая овсянка с грибами и пармезаном
    вівсянка
    Овсянка / Фото Все про все

  • Шакшука
    шакшука
    Шакшука с колбасками / Фото Клопотенко

  • Йогурт, гранола, ягоды

    гранола
    Гранола с ягодами / Фото Челленджер

Не забывайте завтракать каждое утро, ведь это не только вкусно, но и полезно. Выберите понравившееся блюдо или приготовьте все. Приятного аппетита!