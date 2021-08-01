Завтрак – важный прием пищи, который насытит вас и обеспечит хорошее начало дня. Чтобы завтракать правильно, нужно есть только сбалансированные блюда, которые состоят из белков, жиров и углеводов.

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Мы уверены, что вы найдете среди этой подборки блюда для завтрака, которые будут вам по вкусу. Владимир Ярославский собрал как соленые завтраки, так и сладкие, вам нужно только выбрать и приготовить.

12 идей для вкусного завтрака

Полента с лесными грибами и яйцом пашот



Завтрак с грибами / Фото вкусный блог





Завтрак с грибами / Фото вкусный блог Тост с авокадо с начинками на ваш вкус



Тосты с авокадо / Фото Смак юа





Тосты с авокадо / Фото Смак юа Тыквенное ризотто с бананом



Тыквенное ризотто​ / Фото Укрмедиа





Тыквенное ризотто​ / Фото Укрмедиа Ленивые вареники



Ленивые вареники с ягодами / Фото Лайфхакер





Ленивые вареники с ягодами / Фото Лайфхакер Сырники



Сладкие сырники ​/ Фото Смачно юа





Сладкие сырники ​/ Фото Смачно юа Французский омлет



Французский омлет со свежим салатом​ / Фото Клопотенко





Французский омлет со свежим салатом​ / Фото Клопотенко Французские тосты



Тосты с ягодами /​ Фото 1000 меню





Тосты с ягодами /​ Фото 1000 меню Крок-месье или крок-мадам



Крок-месье и крок-мадам/ Фото Чиз блог





Крок-месье и крок-мадам/ Фото Чиз блог Круассаны сладкие или соленые​ і



Круассаны / Фото Жіноча думка





Круассаны / Фото Жіноча думка Соленая овсянка с грибами и пармезаном



Овсянка / Фото Все про все





Овсянка / Фото Все про все Шакшука



Шакшука с колбасками / Фото Клопотенко





Шакшука с колбасками / Фото Клопотенко Йогурт, гранола, ягоды





Гранола с ягодами / Фото Челленджер Гранола с ягодами / Фото Челленджер



Не забывайте завтракать каждое утро, ведь это не только вкусно, но и полезно. Выберите понравившееся блюдо или приготовьте все. Приятного аппетита!