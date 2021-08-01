Сніданок – важливий прийом їжі, який наситить вас та забезпечить хороший початок дня. Щоб снідати правильно, потрібно їсти тільки збалансовані страви, які складаються з білків, жирів та вуглеводів.

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Ми впевнені, що ви знайдете серед цієї підбірки страви для сніданку, котрі прийдуть вам до смаку. Володимир Ярославський зібрав як солені сніданки, так і солодкі, вам потрібно тільки обрати і приготувати його.

12 ідей для смачного сніданку

Полента з лісовими грибами та яйцем пашот



Сніданок з грибами / Фото Смачний блог





Сніданок з грибами / Фото Смачний блог Тост з авокадо з начинками на ваш смак



Тости з авокадо / Фото Смак юа





Тости з авокадо / Фото Смак юа Гарбузове ризотто з бананом



Гарбузове ризотто / Фото Укрмедіа





Гарбузове ризотто / Фото Укрмедіа Ліниві вареники



Ліниві вареники з ягодами / Фото Лайфхакер





Ліниві вареники з ягодами / Фото Лайфхакер Сирники



Солодкі сирники / Фото Смачно юа





Солодкі сирники / Фото Смачно юа Французький омлет



Французький омлет зі свіжим салатом / Фото Клопотенко





Французький омлет зі свіжим салатом / Фото Клопотенко Французькі тости



Тости з ягодами / Фото 1000 меню





Тости з ягодами / Фото 1000 меню Крок-місье або крок-мадам



Крок-місьє і крок-мадам / Фото Чіз блог





Крок-місьє і крок-мадам / Фото Чіз блог Круасани солодкі або солоні



Круасани / Фото Жіноча думка





Круасани / Фото Жіноча думка Солона вівсянка з грибами і пармезаном



Вівсянка / Фото Все про все





Вівсянка / Фото Все про все Шакшука



Шакшука з ковбасками / Фото Клопотенко





Шакшука з ковбасками / Фото Клопотенко Йогурт, гранола, ягоди





Гранола з ягодами / Фото Челенджер Гранола з ягодами / Фото Челенджер





Не забувайте снідати щоранку, адже це не тільки смачно, а й корисно. Оберіть страву, що вам сподобалася, або приготуйте всі. Смачного!