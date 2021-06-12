Пышные оладьи готовят с добавлением творога, молока и яиц. Они легко и быстро готовятся. Уже через 20 минут вкусный завтрак у вас на столе.

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Подавайте готовые оладьи с клубникой, любыми фруктами, сметаной или йогуртом.

Как приготовить творожные оладьи

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 175 ккал

Ингредиенты:

– 200 граммов домашнего творога;

– 50 миллилитров молока 2,5 – 3,2%;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки муки;

– 2 чайные ложки сахара;

– 1 – 2 столовые ложки растительного масла;

– ванильный сахар;

– 50 граммов клубники;

– 30 граммов голубики;

– мед;

– соль.

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Творог пропустите через сито. В миске смешайте яйца с творогом, перемешайте. Далее – добавьте соль, муку, сахар, ванильный сахар, молоко, перемешайте до однородной консистенции.

Процесс обжаривания оладий на сковороде / Фото Рexels

На разогретой сковороде с маслом обжарьте оладьи с двух сторон до золотой корочки. Клубнику помойте, разрежьте пополам. Голубику помойте, выложите фрукты в тарелку.

Творожные оладьи с фруктами / Фото Рexels