Пишні оладки готують з додаванням домашнього сиру, молока та яєць. Вони легкі у приготуванні. Вже за 20 хвилин смачний сніданок у вас на столі.

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Подавайте готові оладки з полуницею, будь-якими фруктами, сметаною або йогуртом.

Як приготувати сирні оладки

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 175 ккал
  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. Домашній сир пропустіть через сито. У мисці змішайте яйця з сиром, перемішайте.
  3. Далі – додайте сіль, борошно, цукор, ванільний цукор, молоко, перемішайте до однорідної консистенції.

Процес обсмаження оладок на пательні/ Фото Рexels

  1. На розігрітій пательні з олією обсмажте оладки з двох сторін до золотої скоринки.
  2. Полуницю помийте, розріжте навпіл. 
  3. Лохину помийте, викладіть фрукти у тарілку. 

Сирні оладки з фруктами/ Фото Рexels

  1. Викладіть на тарілку готові оладки, додайте мед. Подавайте гарячими. Смачного!