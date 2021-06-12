Пишні оладки готують з додаванням домашнього сиру, молока та яєць. Вони легкі у приготуванні. Вже за 20 хвилин смачний сніданок у вас на столі.

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Подавайте готові оладки з полуницею, будь-якими фруктами, сметаною або йогуртом.

Як приготувати сирні оладки

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 175 ккал

Інгредієнти:

– 200 грамів домашнього сиру;

– 50 мілілітрів молока 2,5 – 3,2%;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки борошна;

– 2 чайні ложки цукру;

– 1 – 2 столові ложки рослинної олії;

– ванільний цукор;

– 50 грамів полуниці;

– 30 грамів лохини;

– мед;

– сіль.

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Домашній сир пропустіть через сито. У мисці змішайте яйця з сиром, перемішайте. Далі – додайте сіль, борошно, цукор, ванільний цукор, молоко, перемішайте до однорідної консистенції.

Процес обсмаження оладок на пательні/ Фото Рexels

На розігрітій пательні з олією обсмажте оладки з двох сторін до золотої скоринки. Полуницю помийте, розріжте навпіл. Лохину помийте, викладіть фрукти у тарілку.

Сирні оладки з фруктами/ Фото Рexels