Творожные оладьи: рецепт вкусного завтрака с фруктами

Думаете, что приготовить на завтрак? Мы подготовили для вас рецепт ароматных сырных оладий, которые понравятся всем. Запишите себе рецепт.
Пышные оладьи готовят с добавлением творога, молока и яиц. Они легко и быстро готовятся. Уже через 20 минут вкусный завтрак у вас на столе.
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Подавайте готовые оладьи с клубникой, любыми фруктами, сметаной или йогуртом.
Как приготовить творожные оладьи
- Время: 25 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 175 ккал
– 200 граммов домашнего творога;
– 50 миллилитров молока 2,5 – 3,2%;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки муки;
– 2 чайные ложки сахара;
– 1 – 2 столовые ложки растительного масла;
– ванильный сахар;
– 50 граммов клубники;
– 30 граммов голубики;
– мед;
– соль.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Творог пропустите через сито. В миске смешайте яйца с творогом, перемешайте.
- Далее – добавьте соль, муку, сахар, ванильный сахар, молоко, перемешайте до однородной консистенции.
Процесс обжаривания оладий на сковороде / Фото Рexels
- На разогретой сковороде с маслом обжарьте оладьи с двух сторон до золотой корочки.
- Клубнику помойте, разрежьте пополам.
- Голубику помойте, выложите фрукты в тарелку.
Творожные оладьи с фруктами / Фото Рexels
- Выложите в тарелку готовые оладьи, добавьте мед. Подавайте горячими. Приятного аппетита!