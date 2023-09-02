24 канал решил немного помочь родителям школьников, и подготовил собственный вариант завтраков на каждый день. Вы можете воспользоваться им полностью или частично. Ведь завтрак – это один из основных приемов пищи за день.

Читайте также Интересные факты о сосисках и оригинальных блюдах с ними, которые стоит попробовать

Понедельник – овсяная каша с кокосом

Ингредиенты:

- 150 граммов овсяных хлопьев;

- 300 граммов молока;

- 1 банан;

- 2-3 финика (без косточек);

- 10 граммов сливочного масла 82%;

- соль;

- 1 чайная ложка корицы.

Приготовление:

Для приготовления каши в кастрюле разогреваем молоко, добавляем хлопья, соль, помешиваем. Варим на малом огне 10 минут до однородной смеси.



Завтрак с овсянки / Фото Hello veggie

Далее – добавляем сливочное масло, корицу, кусочки фиников, снова доводим до кипения.

Выкладываем кашу в тарелку, добавляем банановые кружочки, посыпаем кокосовой стружкой.

Приятного аппетита!

Вторник – чиа-пудинг

Ингредиенты:

– 400 граммов кокосового молока (апельсиновый сок или греческий йогурт);

– 40 граммов семян чиа;

– 20 граммов меда или кокосового сахара;

– персики;

– малина.

Приготовление:

Заливаем семена чиа кокосовым молоком или апельсиновым соком или греческим йогуртом на выбор, тщательно перемешиваем ингредиенты.

Добавляем к ним подсластитель: мед или кокосовый сахар и снова перемешиваем.



Чиа-пудинг / Фото whole food soul food kitchen

Накрываем миску слоем пищевой пленки и отправляем в холодильник на 8 – 10 часов.

Мелко нарезаем персики кубиками.

Подготовьте стаканы для чиа-пудинга. Разложите его в них, сверху выложите нарезанные персики, затем снова несколько ложек пудинга. Украсьте блюдо малиной.

Приятного аппетита!

Среда – блины с курятиной и грибами

Ингредиенты для начинки:

– куриное филе бедра;

– 300 граммов шампиньонов;

– репчатый лук;

– масло;

– черный молотый перец;

– соль.

Для блинов:

– 2 стакана молока;

– 2 столовые ложки масла;

– 1 куриное яйцо;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 – 2 стакана пшеничной муки;

– щепотка соли.

Приготовление:

Растираем яйцо с сахаром и солью. Вливаем стакан теплого молока и муку (добавляем постепенно, контролируя нужную густоту теста). Взбиваем до консистенции густой сметаны без комочков.

Вливаем остальное молоко и перемешиваем. Оставляем тесто на 30 минут.



Блинчики с курицей и грибами / Фото BBC

Для начинки нарезаем курочку и грибы произвольными кусочками. Измельчаем лук кубиками и обжариваем на сковороде с растительным маслом. Добавляем мясо и грибы. Перемешиваем и сдабриваем специями.

Тушим начинку до готовности 10 – 15 минут.

На сухой горячей сковороде с антипригарным покрытием обжариваем блинчики с обеих сторон по 1-2 минуты. Время приготовления зависит от размера сковороды.

На блинчик выкладываем немного начинки, заворачиваем и подаем к столу теплыми. А чтобы это блюдо было еще лучше, дополните его сметаной.

Приятного аппетита!

Четверг – французские тосты с яблоками

Ингредиенты:

– 50 граммов сливочного масла;

– 1 булочка бриош;

– 1 куриное яйцо;

– 1 чайная ложка сахара;

– 50 граммов сливок;

– 1 яблоко;

– молотая корица;

– молотый мускатный орех;

– сахарная пудра.

Приготовление:

Растапливаем сливочное масло на сковороде.

Очищаем яблоки от кожуры и нарезаем средними кусочками. Обжариваем яблоки на сливочном масле и посыпаем сахаром, корицей. Когда яблоки карамелизуются, переложите их на тарелку.

Разрежьте булочку бриош на две половины. В отдельной миске взбиваем яйцо со сливками и щепоткой мускатного ореха.

Французские тосты / Фото Table for two

Впитываем в эту смесь булочку бриош, чтобы она полностью была в яйце. Обжариваем булочку на сковороде из яблок.

Выкладываем половинку булочки на тарелку, сверху карамелизированные яблоки и посыпаем их сахарной пудрой. Накрываем тост другой половинкой бриоша и по желанию поливаем любимым сиропом.

Приятного аппетита!

Пятница – бутерброды с яйцами, салатом и сыром

Ингредиенты:

– 1 кусок цельнозернового хлеба;

– 2 отварных куриных яйца;

– 1 шарик сыра моцарелла;

– свежие листья салата;

– помидор.

Приготовление:

Отвариваем куриные яйца в подсоленной воде до готовности 6 – 7 минут. Сливаем воду. Очищаем яйца от скорлупы и нарезаем на кусочки.



Сэндвичи с яйцом и сыром / Фото Simple joy

Выкладываем на кусок хлеба яйца, накрываем свежими листьями салата.

Нарезаем кружочками помидор и выкладываем с шариком сыра на бутерброд.

Приятного аппетита!

Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить запеканку, как в детском саду.