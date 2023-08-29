Почему бы снова не погрузиться в детство и не попробовать это блюдо, ведь в то беззаботное время все было по-другому. Запеканка, как в детском саду станет настоящим открытием не только для вас, но и для семьи.
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Ее можно подавать как горячей, так и холодной. Попробуйте с домашним компотом или молоком – объедение!
Рецепт творожной запеканки с макаронами.
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- В сыр добавляем яйцо, сметану, сахар, ванилин и с помощью блендера перебиваем все ингредиенты до однородности.
- Далее подготовим вермишель из жестких сортов пшеницы. Отвариваем в кипящей воде 4 минутки.
- К творожной массе добавляем изюм (предварительно заливаем их кипятком, хорошо промываем и просушиваем полотенцем) и готовую вермишель. Перемешиваем все ингредиенты до однородности.
- Переводим в форму для запекания и отправляем в разогретую духовку на 25 – 30 минут.
Приятного аппетита!