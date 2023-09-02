24 канал вирішив трішки допомогти батькам школярів, та підготував власний варіант сніданків на щодень. Ви можете скористатися ним повністю, або частково. Адже сніданок – це один з головним прийомів їжі за день.

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Понеділок – вівсяна каша з кокосом

Інгредієнти:

— 150 грамів вівсяних пластівців;

— 300 грамів молока;

— 1 банан;

— 2-3 фініки (без кісточок);

— 10 грамів вершкового масла 82%;

— сіль;

— 1 чайна ложка кориці.

Приготування:

Для приготування каші у каструлі розігріваємо молоко, додаємо пластівці, сіль, помішуємо. Варимо на малому вогні 10 хвилин до однорідної консистенції.



Сніданок з вівсянки / Фото Hello veggie

Далі – додаємо вершкове масло, корицю, шматочки фініків, знову доводимо до кипіння.

Викладаємо кашу в тарілку, додаємо бананові кружальця, посипаємо кокосовою стружкою.

Смачного!

Вівторок – чіа-пудинг

Інгредієнти:

– 400 грамів кокосового молока (апельсиновий сік або грецький йогурт);

– 40 грамів насіння чіа;

– 20 грамів меду або кокосового цукру;

– персики;

– малина.

Приготування:

Заливаємо насіння чіа кокосовим молоком або апельсиновим соком чи грецьким йогуртом на вибір, ретельно перемішуємо інгредієнти.

Додаємо до них підсолоджувач: мед або кокосовий цукор та знову перемішуємо.



Чіа-пудинг / Фото whole food soul food kitchen

Накриваємо миску шаром харчової плівки та відправляємо в холодильник на 8 – 10 годин.

Дрібно нарізаємо персики кубиками.

Підготуйте склянки для чіа-пудингу. Розкладіть його в них, зверху викладіть нарізані персики, далі знову кілька ложок пудингу. Прикрасьте страву малиною.

Смачного!

Середа – млинці з курятиною та грибами

Інгредієнти для начинки:

– куряче філе стегна;

– 300 грамів печериць;

– ріпчаста цибуля;

– олія;

– чорний мелений перець;

– сіль.

Для млинців:

– 2 склянки молока;

– 2 столові ложки олії;

– 1 куряче яйце;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 – 2 склянки пшеничного борошна;

– дрібка солі.

Приготування:

Розтираємо яйце з цукром та сіллю. Вливаємо склянку теплого молока та борошно (додаємо його поступово, контролюючи потрібну густоту тіста). Збиваємо до консистенції густої сметани без грудочок.

Вливаємо решту молока та перемішуємо. Залишаємо тісто на 30 хвилин.



Млинці з куркою та грибами / Фото BBC

Для начинки нарізаємо курочку та гриби довільними шматочками. Подрібнюємо цибулю кубиками та обсмажуємо на сковорідці з олією. Додаємо м'ясо та гриби. Перемішуємо та присмачуємо спеціями.

Тушкуємо начинку до готовності 10 – 15 хвилин.

На сухій гарячій сковороді з антипригарним покриттям обсмажуємо млинці з обох сторін по 1 – 2 хвилини. Час приготування залежить від розміру пательні.

На млинець викладаємо трохи начинки, загортаємо та подаємо до столу теплими. А щоб ця страва смакувала ще краще, доповніть її сметаною.

Смачного!

Четвер – французькі тости з яблуками

Інгредієнти:

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 булочка бріош;

– 1 куряче яйце;

– 1 чайна ложка цукру;

– 50 грамів вершків;

– 1 яблуко;

– мелена кориця;

– мелений мускатний горіх;

– цукрова пудра.

Приготування:

Розтоплюємо вершкове масло на сковорідці.

Чистимо яблука від шкірки та нарізаємо середніми шматочками. Обсмажуємо яблука на вершковому маслі та посипаємо цукром, корицею. Коли яблука карамелізуються, перекладіть їх на тарілку.

Розріжте булочку бріош на дві половини. В окремій мисці збиваємо яйце з вершками та дрібкою мускатного горіха.

Французькі тости / Фото Table for two

Вмокаємо в цю суміш булочку бріош, щоб вона повністю була в яйці. Обсмажуємо булочку на сковорідці з яблук.

Викладаємо половинку булочки на тарілку, зверху карамелізовані яблука та посипаємо їх цукровою пудрою. Накриваємо тост іншою половинкою бріошу та за бажанням, поливаємо улюбленим сиропом.

Смачного!

П'ятниця – бутерброди з яйцями, салатом та сиром

Інгредієнти:

– 1 шматок цільнозернового хліба;

– 2 відварених курячих яйця;

– 1 кулька сиру моцарела;

– свіже листя салату;

– помідор.

Приготування:

Відварюємо курячі яйця у підсоленій воді до готовності 6 – 7 хвилин. Зливаємо воду. Чистимо яйця від шкарлупи та нарізаємо на шматочки.



Сендвічі з яйцем і сиром / Фото Simple joy

Викладаємо на шматок хліба яйця, накриваємо свіжим листям салату.

Нарізаємо кружечками помідор та викладаємо з кулькою сиру на бутерброд.

Смачного!

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