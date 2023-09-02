24 канал вирішив трішки допомогти батькам школярів, та підготував власний варіант сніданків на щодень. Ви можете скористатися ним повністю, або частково. Адже сніданок – це один з головним прийомів їжі за день.

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Понеділок – вівсяна каша з кокосом

Приготування:

  • Для приготування каші у каструлі розігріваємо молоко, додаємо пластівці, сіль, помішуємо. Варимо на малому вогні 10 хвилин до однорідної консистенції.


Сніданок з вівсянки / Фото Hello veggie

  • Далі – додаємо вершкове масло, корицю, шматочки фініків, знову доводимо до кипіння.
  • Викладаємо кашу в тарілку, додаємо бананові кружальця, посипаємо кокосовою стружкою.

Смачного!

Вівторок – чіа-пудинг

Приготування:

  • Заливаємо насіння чіа кокосовим молоком або апельсиновим соком чи грецьким йогуртом на вибір, ретельно перемішуємо інгредієнти.
  • Додаємо до них підсолоджувач: мед або кокосовий цукор та знову перемішуємо.


Чіа-пудинг / Фото whole food soul food kitchen

  • Накриваємо миску шаром харчової плівки та відправляємо в холодильник на 8 – 10 годин.
  • Дрібно нарізаємо персики кубиками.
  • Підготуйте склянки для чіа-пудингу. Розкладіть його в них, зверху викладіть нарізані персики, далі знову кілька ложок пудингу. Прикрасьте страву малиною.

Смачного!

Середа – млинці з курятиною та грибами

Приготування:

  • Розтираємо яйце з цукром та сіллю. Вливаємо склянку теплого молока та борошно (додаємо його поступово, контролюючи потрібну густоту тіста). Збиваємо до консистенції густої сметани без грудочок.
  • Вливаємо решту молока та перемішуємо. Залишаємо тісто на 30 хвилин.


Млинці з куркою та грибами / Фото BBC

  • Для начинки нарізаємо курочку та гриби довільними шматочками. Подрібнюємо цибулю кубиками та обсмажуємо на сковорідці з олією. Додаємо м'ясо та гриби. Перемішуємо та присмачуємо спеціями.
  • Тушкуємо начинку до готовності 10 – 15 хвилин.
  • На сухій гарячій сковороді з антипригарним покриттям обсмажуємо млинці з обох сторін по 1 – 2 хвилини. Час приготування залежить від розміру пательні.
  • На млинець викладаємо трохи начинки, загортаємо та подаємо до столу теплими. А щоб ця страва смакувала ще краще, доповніть її сметаною.

Смачного!

Четвер – французькі тости з яблуками

Приготування:

  • Розтоплюємо вершкове масло на сковорідці.
  • Чистимо яблука від шкірки та нарізаємо середніми шматочками. Обсмажуємо яблука на вершковому маслі та посипаємо цукром, корицею. Коли яблука карамелізуються, перекладіть їх на тарілку.
  • Розріжте булочку бріош на дві половини. В окремій мисці збиваємо яйце з вершками та дрібкою мускатного горіха.

Французькі тости / Фото Table for two

  • Вмокаємо в цю суміш булочку бріош, щоб вона повністю була в яйці. Обсмажуємо булочку на сковорідці з яблук.
  • Викладаємо половинку булочки на тарілку, зверху карамелізовані яблука та посипаємо їх цукровою пудрою. Накриваємо тост іншою половинкою бріошу та за бажанням, поливаємо улюбленим сиропом.

Смачного!

П'ятниця – бутерброди з яйцями, салатом та сиром

Приготування:

  • Відварюємо курячі яйця у підсоленій воді до готовності 6 – 7 хвилин. Зливаємо воду. Чистимо яйця від шкарлупи та нарізаємо на шматочки.


Сендвічі з яйцем і сиром / Фото Simple joy

  • Викладаємо на шматок хліба яйця, накриваємо свіжим листям салату.
  • Нарізаємо кружечками помідор та викладаємо з кулькою сиру на бутерброд.

Смачного!