Полезный завтрак для школьника – меню на учебную неделю
С понедельника во многих школах начнется обучение, дети будут приобретать новые знания и навыки. Чтобы обеспечить их силой и энергией на день, родителям нужно продумать меню завтраков на каждый день, чтобы их чада остались сытыми и довольными.
24 канал решил немного помочь родителям школьников, и подготовил собственный вариант завтраков на каждый день. Вы можете воспользоваться им полностью или частично. Ведь завтрак – это один из основных приемов пищи за день.
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Понедельник – овсяная каша с кокосомИнгредиенты:
- 150 граммов овсяных хлопьев;
- 300 граммов молока;
- 1 банан;
- 2-3 финика (без косточек);
- 10 граммов сливочного масла 82%;
- соль;
- 1 чайная ложка корицы.
Приготовление:
- Для приготовления каши в кастрюле разогреваем молоко, добавляем хлопья, соль, помешиваем. Варим на малом огне 10 минут до однородной смеси.
Завтрак с овсянки / Фото Hello veggie
- Далее – добавляем сливочное масло, корицу, кусочки фиников, снова доводим до кипения.
- Выкладываем кашу в тарелку, добавляем банановые кружочки, посыпаем кокосовой стружкой.
Приятного аппетита!
Вторник – чиа-пудингИнгредиенты:
– 400 граммов кокосового молока (апельсиновый сок или греческий йогурт);
– 40 граммов семян чиа;
– 20 граммов меда или кокосового сахара;
– персики;
– малина.
Приготовление:
- Заливаем семена чиа кокосовым молоком или апельсиновым соком или греческим йогуртом на выбор, тщательно перемешиваем ингредиенты.
- Добавляем к ним подсластитель: мед или кокосовый сахар и снова перемешиваем.
Чиа-пудинг / Фото whole food soul food kitchen
- Накрываем миску слоем пищевой пленки и отправляем в холодильник на 8 – 10 часов.
- Мелко нарезаем персики кубиками.
- Подготовьте стаканы для чиа-пудинга. Разложите его в них, сверху выложите нарезанные персики, затем снова несколько ложек пудинга. Украсьте блюдо малиной.
Приятного аппетита!
Среда – блины с курятиной и грибамиИнгредиенты для начинки:
– куриное филе бедра;
– 300 граммов шампиньонов;
– репчатый лук;
– масло;
– черный молотый перец;
– соль.
Для блинов:
– 2 стакана молока;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 куриное яйцо;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 – 2 стакана пшеничной муки;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Растираем яйцо с сахаром и солью. Вливаем стакан теплого молока и муку (добавляем постепенно, контролируя нужную густоту теста). Взбиваем до консистенции густой сметаны без комочков.
- Вливаем остальное молоко и перемешиваем. Оставляем тесто на 30 минут.
Блинчики с курицей и грибами / Фото BBC
- Для начинки нарезаем курочку и грибы произвольными кусочками. Измельчаем лук кубиками и обжариваем на сковороде с растительным маслом. Добавляем мясо и грибы. Перемешиваем и сдабриваем специями.
- Тушим начинку до готовности 10 – 15 минут.
- На сухой горячей сковороде с антипригарным покрытием обжариваем блинчики с обеих сторон по 1-2 минуты. Время приготовления зависит от размера сковороды.
- На блинчик выкладываем немного начинки, заворачиваем и подаем к столу теплыми. А чтобы это блюдо было еще лучше, дополните его сметаной.
Приятного аппетита!
Четверг – французские тосты с яблокамиИнгредиенты:
– 50 граммов сливочного масла;
– 1 булочка бриош;
– 1 куриное яйцо;
– 1 чайная ложка сахара;
– 50 граммов сливок;
– 1 яблоко;
– молотая корица;
– молотый мускатный орех;
– сахарная пудра.
Приготовление:
- Растапливаем сливочное масло на сковороде.
- Очищаем яблоки от кожуры и нарезаем средними кусочками. Обжариваем яблоки на сливочном масле и посыпаем сахаром, корицей. Когда яблоки карамелизуются, переложите их на тарелку.
- Разрежьте булочку бриош на две половины. В отдельной миске взбиваем яйцо со сливками и щепоткой мускатного ореха.
- Впитываем в эту смесь булочку бриош, чтобы она полностью была в яйце. Обжариваем булочку на сковороде из яблок.
- Выкладываем половинку булочки на тарелку, сверху карамелизированные яблоки и посыпаем их сахарной пудрой. Накрываем тост другой половинкой бриоша и по желанию поливаем любимым сиропом.
Приятного аппетита!
Пятница – бутерброды с яйцами, салатом и сыромИнгредиенты:
– 1 кусок цельнозернового хлеба;
– 2 отварных куриных яйца;
– 1 шарик сыра моцарелла;
– свежие листья салата;
– помидор.
Приготовление:
- Отвариваем куриные яйца в подсоленной воде до готовности 6 – 7 минут. Сливаем воду. Очищаем яйца от скорлупы и нарезаем на кусочки.
Сэндвичи с яйцом и сыром / Фото Simple joy
- Выкладываем на кусок хлеба яйца, накрываем свежими листьями салата.
- Нарезаем кружочками помидор и выкладываем с шариком сыра на бутерброд.
Приятного аппетита!Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить запеканку, как в детском саду.