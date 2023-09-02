Полезный завтрак для школьника – меню на учебную неделю

С понедельника во многих школах начнется обучение, дети будут приобретать новые знания и навыки. Чтобы обеспечить их силой и энергией на день, родителям нужно продумать меню завтраков на каждый день, чтобы их чада остались сытыми и довольными.

24 канал решил немного помочь родителям школьников, и подготовил собственный вариант завтраков на каждый день. Вы можете воспользоваться им полностью или частично. Ведь завтрак – это один из основных приемов пищи за день.

Читайте также Интересные факты о сосисках и оригинальных блюдах с ними, которые стоит попробовать

Понедельник – овсяная каша с кокосом

- 150 граммов овсяных хлопьев;- 300 граммов молока;- 1 банан;- 2-3 финика (без косточек);- 10 граммов сливочного масла 82%;- соль;- 1 чайная ложка корицы.

Приготовление:

Для приготовления каши в кастрюле разогреваем молоко, добавляем хлопья, соль, помешиваем. Варим на малом огне 10 минут до однородной смеси.



Завтрак с овсянки / Фото Hello veggie

Далее – добавляем сливочное масло, корицу, кусочки фиников, снова доводим до кипения.

Выкладываем кашу в тарелку, добавляем банановые кружочки, посыпаем кокосовой стружкой.

Приятного аппетита!

Вторник – чиа-пудинг

– 400 граммов кокосового молока (апельсиновый сок или греческий йогурт);– 40 граммов семян чиа;– 20 граммов меда или кокосового сахара;– персики;– малина.

Приготовление:

Заливаем семена чиа кокосовым молоком или апельсиновым соком или греческим йогуртом на выбор, тщательно перемешиваем ингредиенты.

Добавляем к ним подсластитель: мед или кокосовый сахар и снова перемешиваем.



Чиа-пудинг / Фото whole food soul food kitchen

Накрываем миску слоем пищевой пленки и отправляем в холодильник на 8 – 10 часов.

Мелко нарезаем персики кубиками.

Подготовьте стаканы для чиа-пудинга. Разложите его в них, сверху выложите нарезанные персики, затем снова несколько ложек пудинга. Украсьте блюдо малиной.

Приятного аппетита!

Среда – блины с курятиной и грибами

– куриное филе бедра;– 300 граммов шампиньонов;– репчатый лук;– масло;– черный молотый перец;– соль.– 2 стакана молока;– 2 столовые ложки масла;– 1 куриное яйцо;– 1 столовая ложка сахара;– 1 – 2 стакана пшеничной муки;– щепотка соли.

Приготовление:

Растираем яйцо с сахаром и солью. Вливаем стакан теплого молока и муку (добавляем постепенно, контролируя нужную густоту теста). Взбиваем до консистенции густой сметаны без комочков.

Вливаем остальное молоко и перемешиваем. Оставляем тесто на 30 минут.



Блинчики с курицей и грибами / Фото BBC

Для начинки нарезаем курочку и грибы произвольными кусочками. Измельчаем лук кубиками и обжариваем на сковороде с растительным маслом. Добавляем мясо и грибы. Перемешиваем и сдабриваем специями.

Тушим начинку до готовности 10 – 15 минут.

На сухой горячей сковороде с антипригарным покрытием обжариваем блинчики с обеих сторон по 1-2 минуты. Время приготовления зависит от размера сковороды.

На блинчик выкладываем немного начинки, заворачиваем и подаем к столу теплыми. А чтобы это блюдо было еще лучше, дополните его сметаной.

Приятного аппетита!

Четверг – французские тосты с яблоками

– 50 граммов сливочного масла;– 1 булочка бриош;– 1 куриное яйцо;– 1 чайная ложка сахара;– 50 граммов сливок;– 1 яблоко;– молотая корица;– молотый мускатный орех;– сахарная пудра.

Приготовление:

Растапливаем сливочное масло на сковороде.

Очищаем яблоки от кожуры и нарезаем средними кусочками. Обжариваем яблоки на сливочном масле и посыпаем сахаром, корицей. Когда яблоки карамелизуются, переложите их на тарелку.

Разрежьте булочку бриош на две половины. В отдельной миске взбиваем яйцо со сливками и щепоткой мускатного ореха.

Французские тосты / Фото Table for two

Впитываем в эту смесь булочку бриош, чтобы она полностью была в яйце. Обжариваем булочку на сковороде из яблок.

Выкладываем половинку булочки на тарелку, сверху карамелизированные яблоки и посыпаем их сахарной пудрой. Накрываем тост другой половинкой бриоша и по желанию поливаем любимым сиропом.

Приятного аппетита!

Пятница – бутерброды с яйцами, салатом и сыром

– 1 кусок цельнозернового хлеба;– 2 отварных куриных яйца;– 1 шарик сыра моцарелла;– свежие листья салата;– помидор.

Приготовление:

Отвариваем куриные яйца в подсоленной воде до готовности 6 – 7 минут. Сливаем воду. Очищаем яйца от скорлупы и нарезаем на кусочки.



Сэндвичи с яйцом и сыром / Фото Simple joy

Выкладываем на кусок хлеба яйца, накрываем свежими листьями салата.

Нарезаем кружочками помидор и выкладываем с шариком сыра на бутерброд.

Приятного аппетита!

Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить, как в детском саду.