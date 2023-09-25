24 канал подобрал три рецепта быстрых завтраков, которые вы с легкостью сможете приготовить дома за считанные минуты. Начнем традиционными сэндвичами, а закончим – израильскими яствами.
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Сэндвич с колбасой и плавленым сыром
- Время: 10 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- На сухой горячей сковороде обжариваем тостовый хлеб с обеих сторон.
- Смазываем его половинки плавленым творогом.
Сэндвич / Фото Wiki How
- Выкладываем кольца помидоров, посыпаем специями. Далее добавляем ломтик сыра, колбасы и по желанию листьев салата.
- Складываем тосты вдвое и разрезаем пополам.
Чиа-пудинг с фруктами
- Время : 5 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- В порционные мисочки выкладываем по 200 г йогурта без наполнителя, смешиваем с семенами чиа.
- Накрываем крышкой или слоем пищевой плёнки и оставляем в холодильнике на ночь.
Чиа-пудинг / Фото Cozy recipe
- Нарезаем фрукты небольшими кусочками, посыпаем сверху и подаем на стол.
Тарелка хумуса с фалафелем
- Время: 10 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Выкладываем на тарелки хумус, разогреваем в микроволновке шарики фалафеля.
- Нарезаем мелкими кусочками помидоры и огурцы, заправляем тахиной. Подаем арабский салат рядом с фалафелем.
Тарелка хумуса с фалафелем / Фото Non guilty pleasure
- Обильно посыпаем все зеленью кинзы и нарезанным луком. Также можно подать оливки, маринованный огурец или другие овощи.
Приятного аппетита!