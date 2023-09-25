24 канал подобрал три рецепта быстрых завтраков, которые вы с легкостью сможете приготовить дома за считанные минуты. Начнем традиционными сэндвичами, а закончим – израильскими яствами.

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Сэндвич с колбасой и плавленым сыром

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– тостовый хлеб;

– 2 ломтика твердого сыра;

– помидор;

– 2 столовые ложки плавленого сыра "Янтарь";

– 4 кусочка колбасы;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

На сухой горячей сковороде обжариваем тостовый хлеб с обеих сторон.

Смазываем его половинки плавленым творогом.



Сэндвич / Фото Wiki How

Выкладываем кольца помидоров, посыпаем специями. Далее добавляем ломтик сыра, колбасы и по желанию листьев салата.

Складываем тосты вдвое и разрезаем пополам.

Чиа-пудинг с фруктами

Время : 5 минут

: 5 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 400 граммов греческого йогурта;

– 2 столовые ложки семян чиа;

– ягоды или фрукты.

Приготовление:

В порционные мисочки выкладываем по 200 г йогурта без наполнителя, смешиваем с семенами чиа.

Накрываем крышкой или слоем пищевой плёнки и оставляем в холодильнике на ночь.



Чиа-пудинг / Фото Cozy recipe

Нарезаем фрукты небольшими кусочками, посыпаем сверху и подаем на стол.

Тарелка хумуса с фалафелем

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов хумуса;

– 6 – 8 шариков фалофеля;

– помидор;

– огурец;

– 2 столовые ложки тахины;

– кинза или пертушка;

– маринованный или свежий красный лук.

Приготовление:

Выкладываем на тарелки хумус, разогреваем в микроволновке шарики фалафеля.

Нарезаем мелкими кусочками помидоры и огурцы, заправляем тахиной. Подаем арабский салат рядом с фалафелем.



Тарелка хумуса с фалафелем / Фото Non guilty pleasure

Обильно посыпаем все зеленью кинзы и нарезанным луком. Также можно подать оливки, маринованный огурец или другие овощи.

Приятного аппетита!

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