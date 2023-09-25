24 канал дібрав три рецепти швидких сніданків, які ви з легкістю зможете приготувати вдома за лічені хвилини. Розпочнемо традиційними сендвічами, а закінчимо – ізраїльськими наїдками.
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Сендвіч з ковбасою та плавленим сиром
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- На сухій гарячій сковорідці обсмажуємо тостовий хліб з обох сторін.
- Змащуємо його половинки плавленим сиром.
Сендвіч / Фото Wiki How
- Викладаємо кільця помідорів, посипаємо спеціями. Далі додаємо скибку сиру, ковбаси та за бажанням листя салату.
- Складаємо тости вдвоє та розрізаємо навпіл.
Чіа-пудинг з фруктами
- Час: 5 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- У порційні мисочки викладаємо по 200 грамів йогурту без наповнювача, змішуємо з насінням чіа.
- Накриваємо кришкою чи шаром харчової плівки і залишаємо в холодильнику на ніч.
Чіа-пудинг / Фото Cozy recipe
- Нарізаємо фрукти невеликими шматочками, посипаємо зверху та подаємо до столу.
Тарілка хумусу з фалафелем
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Викладаємо на тарілки хумус, розігріваємо в мікрохвильовій печі кульки фалафеля.
- Нарізаємо дрібними шматочками помідори та огірки, заправляємо тахіною. Подаємо арабський салат поряд з фалафелем.
Тарілка хумусу з фалафелем / Фото Non guilty pleasure
- Рясно посипаємо все зеленню кінзи та нарізаною цибулею. Також можна подати оливки, маринований огірок чи інші овочі.
Смачного!