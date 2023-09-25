Когда нет время готовить: три рецепта вкусного завтрака
25 сентября 2023, 08:38Читати новину українською
Утром не всегда время и охота готовить сложные блюда, а вот на бутерброд или йогурт – большая вероятность. Чтобы не пропускать важный прием пищи в день, мы предлагаем посмотреть быстрые варианты блюд.
24 канал подобрал три рецепта быстрых завтраков, которые вы с легкостью сможете приготовить дома за считанные минуты. Начнем традиционными сэндвичами, а закончим – израильскими яствами.
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Сэндвич с колбасой и плавленым сыром
- Время: 10 минут
- Порции: 2
– тостовый хлеб;
– 2 ломтика твердого сыра;
– помидор;
– 2 столовые ложки плавленого сыра "Янтарь";
– 4 кусочка колбасы;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- На сухой горячей сковороде обжариваем тостовый хлеб с обеих сторон.
- Смазываем его половинки плавленым творогом.
- Выкладываем кольца помидоров, посыпаем специями. Далее добавляем ломтик сыра, колбасы и по желанию листьев салата.
- Складываем тосты вдвое и разрезаем пополам.
Чиа-пудинг с фруктами
- Время : 5 минут
- Порции: 2
– 400 граммов греческого йогурта;
– 2 столовые ложки семян чиа;
– ягоды или фрукты.
Приготовление:
- В порционные мисочки выкладываем по 200 г йогурта без наполнителя, смешиваем с семенами чиа.
- Накрываем крышкой или слоем пищевой плёнки и оставляем в холодильнике на ночь.
- Нарезаем фрукты небольшими кусочками, посыпаем сверху и подаем на стол.
Тарелка хумуса с фалафелем
- Время: 10 минут
- Порции: 2
– 200 граммов хумуса;
– 6 – 8 шариков фалофеля;
– помидор;
– огурец;
– 2 столовые ложки тахины;
– кинза или пертушка;
– маринованный или свежий красный лук.
Приготовление:
- Выкладываем на тарелки хумус, разогреваем в микроволновке шарики фалафеля.
- Нарезаем мелкими кусочками помидоры и огурцы, заправляем тахиной. Подаем арабский салат рядом с фалафелем.
Тарелка хумуса с фалафелем / Фото Non guilty pleasure
- Обильно посыпаем все зеленью кинзы и нарезанным луком. Также можно подать оливки, маринованный огурец или другие овощи.
Приятного аппетита!Понравились рецепты: Попробуйте также приготовить яблочное варенье на зиму "Пятиминутка".