Что должно быть на новогоднем столе 2024: чем задобрить дракона – подборка блюд

Новый год 2024 года отмечает приход Дракона, символа мудрости, силы и энергии. Этот год обещает быть особенным или даже волшебным.

Этот год по китайскому календарю обещает невероятную энергию, мудрость и величие, но как мы можем использовать эту могущественную силу на своем новогоднем столе. Дракон как символ огня и могущества заслуживает особого внимания и уважения в избрании блюд.

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Что приготовить на новогодний стол

Чтобы приготовить правильный стол для Дракона, выбирайте огненные блюда. Попытайтесь отметить свое застолье острыми приправами и экзотическими специями. Поскольку дракон ассоциируется с водой, добавьте морские блюда.

Приготовьте креветки, лосось, мидии или другие морепродукты. Птица (индейка, утка, гусь) – отличный выбор для богатства и роскоши. Завершите праздничный стол особыми десертами, шоколадом то, что нужно для любого празднования.

Салат из утки

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 3

– 1 апельсин;– 100 грамм помидоров черри;– 1 горсть кедровых орехов;– 1 упаковка салатного микса;– 3 столовые ложки лимонного сока;– 1 столовая ложка седа;– 4 столовые ложки оливкового масла;– 350 грамм утиного филе;– специи: соль, перец.

Приготовление:

Промойте и обсушите утку, затем сделайте на коже надрезы в форме сетки. Натрите комок солью и перцем. Поместите его в емкость и поставьте в холодильник на 3 часа. Достав мясо из холодильника, подождите около 30 минут. Положите утиную грудку на сковороду кожей вниз. Жарьте около 6 минут, затем осторожно переверните и жарьте примерно 3 минуты. Поместите мясо в жаропрочную посуду. Выпекайте в разогретой до 175 градусов духовке примерно 10 минут. Выньте мясо и отложите. Листья салата равномерно разложите по тарелкам. Помидоры черри промойте и порежьте четвертинками. Распределите между тарелками. Очистите апельсин и разделите на дольки. Остывшую утиную грудку нарежьте ломтиками и разложите по тарелкам. Салат посыпьте кедровыми орешками (предварительно их можно обжарить на сковороде). В миске смешайте лимонный сок, мед и оливковое масло. Перемешайте и полейте салат.

Рамен с морепродуктами

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 8

– 2 года куриного бульона;– 30 грамм масла;– 500 грамм креветок;– 20 грамм пасты карри;– 200 грамм плавленого сливочного сыра;– 200 миллилитров кокосового молока;– 150 грамм лапши рамэн;– 125 грамм помидоров черри;– 80 грамм лука шалот;– специи: соль, перец, соевый соус, свежий имбирь, свежий кориандр, рыбный соус, сок лайма.

Приготовление:

Разморозьте креветки. Сварите рамен согласно инструкции на упаковке. Помидоры разрежьте пополам, а лук мелко нашинкуйте. Обжарьте на разогретом сливочном масле лук, пасту карри и щепотку соли (в течение 60 секунд). Добавьте помидоры и жарьте 2 минуты, затем всыпьте креветки (следует жарить по 2 минуты с каждой стороны). В горячий бульон добавьте нарезанный мелкими кусочками плавленый творог и кокосовое молоко. Варите и перемешивайте до однородности. Приправьте суп 2 столовыми ложками сока лайма, 2 столовыми ложками соевого соуса, 2 столовыми ложками рыбного соуса, солью и перцем. Добавляем все ингредиенты в суп, перемешайте и варите 2 минуты. Готовый суп подавайте с лапшой.

Шоколадный десерт

Время : 1 час

: 1 час Порций: 3

– 200 грамм темного шоколада;– 250 миллилитров сливок 30%;– 2 столовые ложки масла;– 1 столовая ложка ванильного экстракта;– 1 стакан малины или другой ягоды.

Приготовление:

Шоколад растопите на водяной бане. Нагрейте взбитые сливки в кастрюле, пока они не начнут кипеть. Снимите кастрюлю с огня и добавьте масло. Помешивайте, пока масло не растает. Влейте растопленный шоколад, продолжая помешивать. Добавьте экстракт и перемешайте. Разложите шоколадную массу по чашкам и поставьте в холодильник примерно на 2 часа. Подавайте десерт с любимыми ягодами.

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