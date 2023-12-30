Что должно быть на новогоднем столе 2024: чем задобрить дракона – подборка блюд
Источник:fajne gotowanie
Новый год 2024 года отмечает приход Дракона, символа мудрости, силы и энергии. Этот год обещает быть особенным или даже волшебным.
Этот год по китайскому календарю обещает невероятную энергию, мудрость и величие, но как мы можем использовать эту могущественную силу на своем новогоднем столе. Дракон как символ огня и могущества заслуживает особого внимания и уважения в избрании блюд.
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Что приготовить на новогодний стол
Чтобы приготовить правильный стол для Дракона, выбирайте огненные блюда. Попытайтесь отметить свое застолье острыми приправами и экзотическими специями. Поскольку дракон ассоциируется с водой, добавьте морские блюда.
Приготовьте креветки, лосось, мидии или другие морепродукты. Птица (индейка, утка, гусь) – отличный выбор для богатства и роскоши. Завершите праздничный стол особыми десертами, шоколадом то, что нужно для любого празднования.
Салат из утки
- Время: 40 минут
- Порций: 3
– 1 апельсин;
– 100 грамм помидоров черри;
– 1 горсть кедровых орехов;
– 1 упаковка салатного микса;
– 3 столовые ложки лимонного сока;
– 1 столовая ложка седа;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– 350 грамм утиного филе;
– специи: соль, перец.
Приготовление:
- Промойте и обсушите утку, затем сделайте на коже надрезы в форме сетки.
- Натрите комок солью и перцем.
- Поместите его в емкость и поставьте в холодильник на 3 часа.
- Достав мясо из холодильника, подождите около 30 минут. Положите утиную грудку на сковороду кожей вниз.
- Жарьте около 6 минут, затем осторожно переверните и жарьте примерно 3 минуты.
- Поместите мясо в жаропрочную посуду.
- Выпекайте в разогретой до 175 градусов духовке примерно 10 минут.
- Выньте мясо и отложите.
- Листья салата равномерно разложите по тарелкам.
- Помидоры черри промойте и порежьте четвертинками.
- Распределите между тарелками.
- Очистите апельсин и разделите на дольки.
- Остывшую утиную грудку нарежьте ломтиками и разложите по тарелкам.
- Салат посыпьте кедровыми орешками (предварительно их можно обжарить на сковороде).
- В миске смешайте лимонный сок, мед и оливковое масло. Перемешайте и полейте салат.
Рамен с морепродуктами
- Время: 25 минут
- Порций: 8
– 2 года куриного бульона;
– 30 грамм масла;
– 500 грамм креветок;
– 20 грамм пасты карри;
– 200 грамм плавленого сливочного сыра;
– 200 миллилитров кокосового молока;
– 150 грамм лапши рамэн;
– 125 грамм помидоров черри;
– 80 грамм лука шалот;
– специи: соль, перец, соевый соус, свежий имбирь, свежий кориандр, рыбный соус, сок лайма.
Приготовление:
- Разморозьте креветки.
- Сварите рамен согласно инструкции на упаковке.
- Помидоры разрежьте пополам, а лук мелко нашинкуйте.
- Обжарьте на разогретом сливочном масле лук, пасту карри и щепотку соли (в течение 60 секунд).
- Добавьте помидоры и жарьте 2 минуты, затем всыпьте креветки (следует жарить по 2 минуты с каждой стороны).
- В горячий бульон добавьте нарезанный мелкими кусочками плавленый творог и кокосовое молоко.
- Варите и перемешивайте до однородности.
- Приправьте суп 2 столовыми ложками сока лайма, 2 столовыми ложками соевого соуса, 2 столовыми ложками рыбного соуса, солью и перцем.
- Добавляем все ингредиенты в суп, перемешайте и варите 2 минуты.
- Готовый суп подавайте с лапшой.
Шоколадный десерт
- Время: 1 час
- Порций: 3
– 200 грамм темного шоколада;
– 250 миллилитров сливок 30%;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 столовая ложка ванильного экстракта;
– 1 стакан малины или другой ягоды.
Приготовление:
- Шоколад растопите на водяной бане.
- Нагрейте взбитые сливки в кастрюле, пока они не начнут кипеть. Снимите кастрюлю с огня и добавьте масло.
- Помешивайте, пока масло не растает.
- Влейте растопленный шоколад, продолжая помешивать.
- Добавьте экстракт и перемешайте.
- Разложите шоколадную массу по чашкам и поставьте в холодильник примерно на 2 часа.
- Подавайте десерт с любимыми ягодами.