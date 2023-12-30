Этот год по китайскому календарю обещает невероятную энергию, мудрость и величие, но как мы можем использовать эту могущественную силу на своем новогоднем столе. Дракон как символ огня и могущества заслуживает особого внимания и уважения в избрании блюд.

Интересно Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой

Что приготовить на новогодний стол

Чтобы приготовить правильный стол для Дракона, выбирайте огненные блюда. Попытайтесь отметить свое застолье острыми приправами и экзотическими специями. Поскольку дракон ассоциируется с водой, добавьте морские блюда.

Приготовьте креветки, лосось, мидии или другие морепродукты. Птица (индейка, утка, гусь) – отличный выбор для богатства и роскоши. Завершите праздничный стол особыми десертами, шоколадом то, что нужно для любого празднования.

Салат из утки

  • Время: 40 минут
  • Порций: 3

Приготовление:

  1. Промойте и обсушите утку, затем сделайте на коже надрезы в форме сетки.
  2. Натрите комок солью и перцем.
  3. Поместите его в емкость и поставьте в холодильник на 3 часа.
  4. Достав мясо из холодильника, подождите около 30 минут. Положите утиную грудку на сковороду кожей вниз.
  5. Жарьте около 6 минут, затем осторожно переверните и жарьте примерно 3 минуты.
  6. Поместите мясо в жаропрочную посуду.
  7. Выпекайте в разогретой до 175 градусов духовке примерно 10 минут.
  8. Выньте мясо и отложите.
  9. Листья салата равномерно разложите по тарелкам.
  10. Помидоры черри промойте и порежьте четвертинками.
  11. Распределите между тарелками.
  12. Очистите апельсин и разделите на дольки.
  13. Остывшую утиную грудку нарежьте ломтиками и разложите по тарелкам.
  14. Салат посыпьте кедровыми орешками (предварительно их можно обжарить на сковороде).
  15. В миске смешайте лимонный сок, мед и оливковое масло. Перемешайте и полейте салат.

Рамен с морепродуктами

  • Время: 25 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Разморозьте креветки.
  2. Сварите рамен согласно инструкции на упаковке.
  3. Помидоры разрежьте пополам, а лук мелко нашинкуйте.
  4. Обжарьте на разогретом сливочном масле лук, пасту карри и щепотку соли (в течение 60 секунд).
  5. Добавьте помидоры и жарьте 2 минуты, затем всыпьте креветки (следует жарить по 2 минуты с каждой стороны).
  6. В горячий бульон добавьте нарезанный мелкими кусочками плавленый творог и кокосовое молоко.
  7. Варите и перемешивайте до однородности.
  8. Приправьте суп 2 столовыми ложками сока лайма, 2 столовыми ложками соевого соуса, 2 столовыми ложками рыбного соуса, солью и перцем.
  9. Добавляем все ингредиенты в суп, перемешайте и варите 2 минуты.
  10. Готовый суп подавайте с лапшой.

Шоколадный десерт

  • Время: 1 час
  • Порций: 3

Приготовление:

  1. Шоколад растопите на водяной бане.
  2. Нагрейте взбитые сливки в кастрюле, пока они не начнут кипеть. Снимите кастрюлю с огня и добавьте масло.
  3. Помешивайте, пока масло не растает.
  4. Влейте растопленный шоколад, продолжая помешивать.
  5. Добавьте экстракт и перемешайте.
  6. Разложите шоколадную массу по чашкам и поставьте в холодильник примерно на 2 часа.
  7. Подавайте десерт с любимыми ягодами.