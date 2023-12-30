Цей рік за китайським календарем обіцяє неймовірну енергію, мудрість і велич, але як ми можемо використати цю могутню силу на своєму новорічному столі. Дракон як символ вогню та могутності заслуговує на особливу увагу та повагу в обранні страв.
Цікаво Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою
Що приготувати на новорічний стіл
Щоб приготувати правильний стіл для Дракона, обирайте вогняні страви. Спробуйте відзначити своє застілля гострими приправами та екзотичними спеціями. Оскільки Дракон асоціюється з водою, додайте морські страви.
Приготуйте креветки, лосось, мідії чи інші морепродукти. Птиця (індичка, качка, гусак) – чудовий вибір для багатства та розкоші. Завершіть святковий стіл особливими десертами, шоколад те, що потрібно для будь-якого святкування.
Салат з качки
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 3
Приготування:
- Промийте і обсушіть качку, потім зробіть на шкірі надрізи у формі сітки.
- Натріть грудку сіллю і перцем.
- Помістіть його в ємність і поставте в холодильник на 3 години.
- Діставши м’ясо з холодильника, почекайте приблизно 30 хвилин. Покладіть качину грудку на сковороду шкірою вниз.
- Смажте приблизно 6 хвилин, потім обережно переверніть і смажте приблизно 3 хвилини.
- Помістіть м’ясо в жароміцний посуд.
- Випікайте в розігрітій до 175 градусів духовці приблизно 10 хвилин.
- Вийміть м’ясо і відкладіть.
- Листя салату рівномірно розкладіть по тарілках.
- Помідори черрі промийте і наріжте четвертинками.
- Розподіліть між тарілками.
- Очистіть апельсин і розділіть на часточки.
- Остиглу качину грудку наріжте скибочками і розкладіть по тарілках.
- Салат посипте кедровими горішками (попередньо їх можна обсмажити на сковороді).
- У мисці змішайте лимонний сік, мед і оливкову олію. Перемішайте і полийте салат.
Рамен з морепродуктами
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Розморозьте креветки.
- Зваріть рамен згідно з інструкцією на упаковці.
- Помідори розріжте навпіл, а цибулю дрібно нашаткуйте.
- Обсмажте (протягом 60 секунд) на розігрітому вершковому маслі цибулю, пасту каррі та дрібку солі.
- Додайте помідори і смажте 2 хвилини, потім всипте креветки (слід смажити по 2 хвилини з кожного боку).
- У гарячий бульйон додайте нарізаний дрібними шматочками плавлений сир і кокосове молоко.
- Варіть і перемішуйте до однорідності.
- Приправте суп 2 столовими ложками соку лайма, 2 столовими ложками соєвого соусу, 2 столовими ложками рибного соусу, сіллю та перцем.
- Додаємо всі інгредієнти в суп, перемішайте і варіть 2 хвилини.
- Готовий суп подавайте з локшиною.
Шоколадний десерт
- Час: 1 година
- Порцій: 3
Приготування:
- Шоколад розтопіть на водяній бані.
- Нагрійте збиті вершки в каструлі, поки вони не почнуть кипіти. Зніміть каструлю з вогню і додайте масло.
- Помішуйте, поки масло не розтане.
- Влийте розтоплений шоколад, продовжуючи помішувати.
- Додайте екстракт і перемішайте.
- Розкладіть шоколадну масу по чашках і поставте в холодильник приблизно на 2 години.
- Подавайте десерт з улюбленим ягодами.