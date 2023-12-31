Новогоднее меню 2024: топ-10 блюд, которые должны быть на вашем праздничном столе
Наверное, каждый хочет, чтобы его новогодний стол был заполнен красивыми и ароматными блюдами. Ведь так приятно на праздники вкусно угощать своих гостей.
Сделать это не так уж трудно. Какими интересными рецептами дополнить свое новогоднее меню, узнайте в подборке 24 Канала.
Стоит попробовать Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой
Оливье с секретом
- Время: 3 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 200 граммов телячьего языка;
– 200 граммов телятины;
– 2 яйца;
– 200 граммов соленых огурцов;
– 200 граммов картофеля;
– 20 граммов зеленого лука;
– 1 луковица;
– 1 морковка;
– 2,5 столовых ложки оливкового масла;
– лимонный сок;
– растительные сливки;
– соль и перец.
Приготовление:
- Сварите телячий язык вместе с луковицей, морковкой, специями и зеленью.
- Обжарьте на сковороде мясо до готовности.
- В отдельной миске взбейте два желтка, лимонный сок, оливковое масло и растительные сливки. Оставьте в холодильнике на 20 минут.
- Очистите сваренный язык и порежьте его на кубики.
- Вареный картофель, мясо, яйца и огурцы также порежьте на кубики. Зеленый лук измельчите.
- Смешайте все ингредиенты в большой миске. Заправьте оливковым маслом и домашним майонезом.
Шуба с грибами
- Время: 30 минут
- Порций: 6
– 2 вареные свеклы;
– 2 вареные моркови;
– 2 вареные картофелины;
– 200 граммов сельди;
– 100 граммов майонеза;
– 10 шампиньонов;
– 1 луковица.
Приготовление:
- Обжарьте лук на оливковом масле в течение 3 – 4 минут. Добавьте 1 натертую морковь, измельченные шампиньоны и специи по вкусу. Готовую смесь смешайте в блендере и оставьте остыть.
- Выложите на тарелку порезанную кубиками сельдь. Следующий слой – кубики картофеля. Далее выложите майонез и грибную икру.
- Добавьте 1 натертую морковь и еще немного майонеза.
- Последний слой – вареная свекла, натертая на терке. Украсьте блюдо яичным желтком.
Ваш стол будет просто незабываемым / Фото Unsplash
Скумбрия на гриле
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 2 скумбрии;
– 30 граммов лимонного сока;
– специи по вкусу;
– 30 миллилитров оливкового масла;
– вода;
– соль и перец;
– 3 зубчика чеснока.
Приготовление:
- Замаринуйте свежую рыбу в лимонном соке и посыпьте специями. Положите на гриль или сковороду.
- Тем временем приготовьте соус. Для этого смешайте горячую воду, оливковое масло, соль, перец и натертый чеснок. Перемешайте.
- Обмокните в чесночный соус хлеб и пожарьте гренки. Подавайте их с готовой рыбой.
Рыба в овощном маринаде
- Время: 40 минут
- Порций: 6
– 1 килограмм рыбы;
– мука;
– 30 граммов моркови;
– паприка, перец и соль;
– 20 миллилитров воды.
Приготовление:
- Порежьте рыбу на большие куски. Запанируйте в муке и жарьте до появления золотистой корочки.
- Натрите морковь. Пожарьте ее на маленьком огне. Добавьте паприку и воду. Жарьте еще 2 – 3 минуты.
- Выложите блюдо на противень. Сначала положите слой овощей, а затем рыбу, которую тоже покройте слоем овощей.
- Накройте блюдо фольгой. Сделайте в ней отверстия. Запекайте 20 – 25 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.
Ребрышки с особым соусом
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 2
– 500 граммов ребрышек;
– 20 граммов свежего тимьяна;
– 50 граммов бекона;
– 1 луковица;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 столовая ложка меда;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 столовая ложка винного уксуса;
– 150 граммов томатного соуса;
– зелень и специи по вкусу.
Приготовление:
- Посыпьте ребрышки специями и заверните их в фольгу. Запекайте при температуре 160 градусов ориентировочно 1,5 часа.
- Заверните в бекон тимьян и перевяжите веревкой. Поджарьте на сковороде. Добавьте измельченный лук, томатный соус, горчицу, винный уксус, мед и чеснок.
- Достаньте ребрышки. Смажьте их соусом и снова отправьте в духовку на 10 минут при температуре 200 градусов.
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Печеный картофель с начинкой
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 500 граммов картофеля;
– 100 граммов сыра;
– 100 граммов цукини;
– 40 граммов оливок;
– 100 граммов салями;
– 3 столовые ложки томатной пасты;
– специи по вкусу.
Приготовление:
- Смажьте картофель оливковым маслом. Запекайте в течение 40 минут при температуре 180 градусов.
- Разрежьте готовый картофель пополам. Добавьте специи, а внутрь положите натертый сыр, оливки и салями. Еще один вариант начинки – томатный соус, цукини и сыр. Миксуйте начинку по своему вкусу.
- Заверните каждый картофель в фольгу и запекайте еще 10 минут при температуре 200 градусов.
Запеченная курица с апельсинами
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
– тушка курицы;
– 6 столовых ложек меда;
– 50 граммов имбиря;
– цедра апельсина и лимона;
– перец и соль;
– 3 апельсина;
– 100 миллилитров соевого соуса.
Приготовление:
- Замаринуйте курицу. Для маринада смешайте мед, имбирь, цедру апельсина и лимона, перец, соевый соус и сок апельсина.
- Смажьте форму для выпечки оливковым маслом. Поместите курицу в рукав для выпечки, украсив ее апельсином без кожуры.
- Запекайте блюдо при температуре 190 градусов на 1 час.
Маринованная скумбрия
- Время: сутки
- Порций: 4
– 1 скумбрия;
– бадьян, анис, соль, лавровые листья, черный перец;
– уксус.
Приготовление:
- Нарежьте скумбрию на большие куски.
- Поместите рыбу в банку. Залейте уксусом, горячей водой и добавьте специи. Маринуйте рыбу по меньшей мере сутки.
- Подавайте блюдо со свежим хлебом.
Паштет из копченой скумбрии
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– копченая скумбрия;
– 50 граммов сливочного масла;
– 1 луковица;
– сахар, уксус по вкусу.
Приготовление:
- Поместите кусочки скумбрии без костей и масло в блендер. Смешайте.
- Обжарьте измельченный лук на сковороде, добавьте уксус и сахар.
- Добавьте лук в паштет и перемешайте.
Запеченные баклажаны
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 2 баклажана;
– 4 томата;
– 100 граммов моцареллы;
– 3 зубчика чеснока;
– 50 миллилитров оливкового масла;
– зелень и специи по вкусу.
Приготовление:
- Разрежьте баклажаны вдоль тонкими слайсами. Однако не дорезайте их до конца.
- Выложите баклажаны на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Внутрь баклажанов выложите нарезанные помидоры и моцареллу.
- Зафиксируйте баклажаны шпажками или зубочистками.
- В отдельную миску налейте растительное масло, добавьте натертый чеснок и специи. Перемешайте.
- Смажьте этим соусом баклажаны и запекайте их 20 минут при температуре 200 градусов.