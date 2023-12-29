Также этот салат называют "Еврейским". 24 Канал предлагает приготовить его по классическому рецепту.

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Рецепт салата "Белочка"

  • Время: 5 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  1. Почистите яйца от скорлупы и натрите на мелкой терке.
  2. Аналогично натрите плавленые сырки и смешайте их с яйцами.
  3. Выжмите к ингредиентам через пресс чеснок, добавьте соль и перец. Заправьте майонезом и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
  4. Этим салатом можно смазать гренки или брускеты, украсив их ломтиком помидора или зеленью. Также он будет иметь отличный вкус самостоятельно.