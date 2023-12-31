Новорічне меню 2024: топ-10 страв, які мають бути на вашому святковому столі

Зробити це не так вже й важко. Якими цікавими рецептами доповнити своє новорічне меню, дізнайтеся у підбірці 24 Каналу.

Варто спробувати Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою

Олів'є із секретом

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 200 грамів телячого язика;

– 200 грамів телятини;

– 2 яйця;

– 200 грамів солоних огірків;

– 200 грамів картоплі;

– 20 грамів зеленої цибулі;

– 1 цибулина;

– 1 морквина;

– 2,5 столові ложки оливкової олії;

– лимонний сік;

– рослинні вершки;

– сіль та перець.

Приготування:

Зваріть телячий язик разом із цибулиною, морквиною, спеціями та зеленню. Обсмажте на пательні м'ясо до готовності. В окремій мисці збийте два жовтки, лимонний сік, оливкову олію та рослинні вершки. Залиште у холодильнику на 20 хвилин. Почистьте зварений язик та поріжте його на кубики. Варену картоплю, м'ясо, яйця та огірки також поріжте на кубики. Зелену цибулю подрібніть. Змішайте всі інгредієнти у великій посудині. Заправте оливковою олією та домашнім майонезом.

Шуба з грибами

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 варені буряки;

– 2 варені моркви;

– 2 варені картоплини;

– 200 грамів оселедця;

– 100 грамів майонезу;

– 10 печериць;

– 1 цибулина.

Приготування:

Обсмажте цибулю на оливковій олії протягом 3 – 4 хвилин. Додайте 1 натерту моркву, подрібнені печериці та спеції до смаку. Готову суміш змішайте у блендері та залиште охолонути. Викладіть на тарілку порізаний кубиками оселедець. Наступний шар – кубики картоплі. Далі викладіть майонез та грибну ікру. Додайте 1 натерту моркву та ще трішки майонезу. Останній шар – варений буряк, натертий на терці. Прикрасьте страву яєчним жовтком.



Ваш стіл буде просто незабутнім / Фото Unsplash

Скумбрія на грилі

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 скумбрії;

– 30 грамів лимонного соку;

– спеції до смаку;

– 30 мілілітрів оливкової олії;

– вода;

– сіль та перець;

– 3 зубчики часнику.

Приготування:

Замаринуйте свіжу рибу у лимонному соку та посипте спеціями. Покладіть на гриль чи пательню. Тим часом приготуйте соус. Для цього змішайте гарячу воду, оливкову олію, сіль, перець та натертий часник. Перемішайте. Вмочіть у часниковий соус хліб та посмажте грінки. Подавайте їх до готової риби.

Риба в овочевому маринаді

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм риби;

– борошно;

– 30 грамів моркви;

– паприка, перець та сіль;

– 20 мілілітрів води.

Приготування:

Поріжте рибу на великі шматки. Запаніруйте в борошні та смажте до появи золотистої скоринки. Натріть моркву. Посмажте її на невеликому вогні. Додайте паприку та воду. Смажте ще 2 – 3 хвилини. Викладіть страву на деко. Спершу покладіть шар овочів, а потім – рибу, яку теж покрийте шаром овочів. Накрийте страву фольгою. Зробіть в ній отвори. Запікайте 20 – 25 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.

Реберця з особливим соусом

Час : 1 година 40 хвилин

: 1 година 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів реберець;

– 20 грамів свіжого чебрецю;

– 50 грамів бекону;

– 1 цибулина;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1 столова ложка меду;

– 2 зубчики часнику;

– 1 столова ложка винного оцту;

– 150 грамів томатного соусу;

– зелень та спеції до смаку.

Приготування:

Посипте реберця спеціями та загорніть їх у фольгу. Запікайте при температурі 160 градусів орієнтовно 1,5 години. Загорніть у бекон чебрець та перев'яжіть мотузкою. Підсмажте на пательні. Додайте подрібнену цибулю, томатний соус, гірчицю, винний оцет, мед та часник. Дістаньте реберця. Намастіть їх соусом і знову відправте у духовку на 10 хвилин при температурі 200 градусів.



Святкування Нового року – це завжди весело / Фото Unsplash

Печена картопля з начинкою

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів картоплі;

– 100 грамів сиру;

– 100 грамів цукіні;

– 40 грамів оливок;

– 100 грамів салямі;

– 3 столові ложки томатної пасти;

– спеції до смаку.

Приготування:

Змастіть картоплю оливковою олією. Запікайте протягом 40 хвилин за температури 180 градусів. Розріжте готову картоплю навпіл. Додайте спеції, а всередину покладіть натертий сир, оливки та салямі. Ще один варіант начинки – томатний соус, цукіні та сир. Міксуйте начинку на власний смак. Загорніть кожну картоплину у фольгу та запікайте ще 10 хвилин за температури 200 градусів.

Запечена курка з апельсинами

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– тушка курки;

– 6 столових ложок меду;

– 50 грамів імбиру;

– цедра апельсина та лимона;

– перець та сіль;

– 3 апельсини;

– 100 мілілітрів соєвого соусу.

Приготування:

Замаринуйте курку. Для маринаду змішайте мед, імбир, цедру апельсина та лимона, перець, соєвий соус та сік апельсина. Змастіть форму для випікання оливковою олією. Помістіть курку в рукав для випікання, прикрасивши її апельсином без шкірки. Запікайте страву за температури 190 градусів на 1 годину.

Маринована скумбрія

Час : доба

: доба Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 скумбрія;

– бадьян, аніс, сіль, лаврове листя, чорний перець;

– оцет.

Приготування:

Наріжте скумбрію на великі шматки. Помістіть рибу у банку. Залийте оцтом, гарячою водою та додайте спеції. Маринуйте рибу щонайменше добу. Подавайте страву зі свіжим хлібом.

Паштет з копченої скумбрії

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– копчена скумбрія;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 цибулина;

– цукор, оцет до смаку.

Приготування:

Помістіть шматочки скумбрії без кісток та масло у блендер. Змішайте. Обсмажте подріблену цибулю на пательні, додайте оцту та цукру. Додайте цибулю до паштету та перемішайте.

Запечені баклажани

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 4 томати;

– 100 грамів моцарели;

– 3 зубчики часнику;

– 50 мілілітрів оливкової олії;

– зелень та спеції до смаку.

Приготування:

Розріжте баклажани вздовж на тонкі слайси. Проте не дорізайте їх до кінця. Викладіть баклажани на деко, застелене пергаментним папером. Всередину баклажанів викладіть нарізані помідори та моцарелу. Зафіксуйте баклажани шпажками або зубочистками. В окрему миску налийте олію, додайте натертий часник та спеції. Перемішайте. Змастіть цим соусом баклажани та запікайте їх 20 хвилин за температури 200 градусів.

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