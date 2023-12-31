Новорічне меню 2024: топ-10 страв, які мають бути на вашому святковому столі

Зробити це не так вже й важко. Якими цікавими рецептами доповнити своє новорічне меню, дізнайтеся у підбірці 24 Каналу.
Варто спробувати Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою
Олів'є із секретом
- Час: 3 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Зваріть телячий язик разом із цибулиною, морквиною, спеціями та зеленню.
- Обсмажте на пательні м'ясо до готовності.
- В окремій мисці збийте два жовтки, лимонний сік, оливкову олію та рослинні вершки. Залиште у холодильнику на 20 хвилин.
- Почистьте зварений язик та поріжте його на кубики.
- Варену картоплю, м'ясо, яйця та огірки також поріжте на кубики. Зелену цибулю подрібніть.
- Змішайте всі інгредієнти у великій посудині. Заправте оливковою олією та домашнім майонезом.
Шуба з грибами
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Обсмажте цибулю на оливковій олії протягом 3 – 4 хвилин. Додайте 1 натерту моркву, подрібнені печериці та спеції до смаку. Готову суміш змішайте у блендері та залиште охолонути.
- Викладіть на тарілку порізаний кубиками оселедець. Наступний шар – кубики картоплі. Далі викладіть майонез та грибну ікру.
- Додайте 1 натерту моркву та ще трішки майонезу.
- Останній шар – варений буряк, натертий на терці. Прикрасьте страву яєчним жовтком.
Ваш стіл буде просто незабутнім / Фото Unsplash
Скумбрія на грилі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Замаринуйте свіжу рибу у лимонному соку та посипте спеціями. Покладіть на гриль чи пательню.
- Тим часом приготуйте соус. Для цього змішайте гарячу воду, оливкову олію, сіль, перець та натертий часник. Перемішайте.
- Вмочіть у часниковий соус хліб та посмажте грінки. Подавайте їх до готової риби.
Риба в овочевому маринаді
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Поріжте рибу на великі шматки. Запаніруйте в борошні та смажте до появи золотистої скоринки.
- Натріть моркву. Посмажте її на невеликому вогні. Додайте паприку та воду. Смажте ще 2 – 3 хвилини.
- Викладіть страву на деко. Спершу покладіть шар овочів, а потім – рибу, яку теж покрийте шаром овочів.
- Накрийте страву фольгою. Зробіть в ній отвори. Запікайте 20 – 25 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.
Реберця з особливим соусом
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Посипте реберця спеціями та загорніть їх у фольгу. Запікайте при температурі 160 градусів орієнтовно 1,5 години.
- Загорніть у бекон чебрець та перев'яжіть мотузкою. Підсмажте на пательні. Додайте подрібнену цибулю, томатний соус, гірчицю, винний оцет, мед та часник.
- Дістаньте реберця. Намастіть їх соусом і знову відправте у духовку на 10 хвилин при температурі 200 градусів.
Святкування Нового року – це завжди весело / Фото Unsplash
Печена картопля з начинкою
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Змастіть картоплю оливковою олією. Запікайте протягом 40 хвилин за температури 180 градусів.
- Розріжте готову картоплю навпіл. Додайте спеції, а всередину покладіть натертий сир, оливки та салямі. Ще один варіант начинки – томатний соус, цукіні та сир. Міксуйте начинку на власний смак.
- Загорніть кожну картоплину у фольгу та запікайте ще 10 хвилин за температури 200 градусів.
Запечена курка з апельсинами
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Замаринуйте курку. Для маринаду змішайте мед, імбир, цедру апельсина та лимона, перець, соєвий соус та сік апельсина.
- Змастіть форму для випікання оливковою олією. Помістіть курку в рукав для випікання, прикрасивши її апельсином без шкірки.
- Запікайте страву за температури 190 градусів на 1 годину.
Маринована скумбрія
- Час: доба
- Порцій: 4
Приготування:
- Наріжте скумбрію на великі шматки.
- Помістіть рибу у банку. Залийте оцтом, гарячою водою та додайте спеції. Маринуйте рибу щонайменше добу.
- Подавайте страву зі свіжим хлібом.
Паштет з копченої скумбрії
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Помістіть шматочки скумбрії без кісток та масло у блендер. Змішайте.
- Обсмажте подріблену цибулю на пательні, додайте оцту та цукру.
- Додайте цибулю до паштету та перемішайте.
Запечені баклажани
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Розріжте баклажани вздовж на тонкі слайси. Проте не дорізайте їх до кінця.
- Викладіть баклажани на деко, застелене пергаментним папером.
- Всередину баклажанів викладіть нарізані помідори та моцарелу.
- Зафіксуйте баклажани шпажками або зубочистками.
- В окрему миску налийте олію, додайте натертий часник та спеції. Перемішайте.
- Змастіть цим соусом баклажани та запікайте їх 20 хвилин за температури 200 градусів.