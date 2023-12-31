Сделать это не так уж трудно. Какими интересными рецептами дополнить свое новогоднее меню, узнайте в подборке 24 Канала.

Стоит попробовать Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой

Оливье с секретом

  • Время: 3 часа
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Сварите телячий язык вместе с луковицей, морковкой, специями и зеленью.
  2. Обжарьте на сковороде мясо до готовности.
  3. В отдельной миске взбейте два желтка, лимонный сок, оливковое масло и растительные сливки. Оставьте в холодильнике на 20 минут.
  4. Очистите сваренный язык и порежьте его на кубики.
  5. Вареный картофель, мясо, яйца и огурцы также порежьте на кубики. Зеленый лук измельчите.
  6. Смешайте все ингредиенты в большой миске. Заправьте оливковым маслом и домашним майонезом.

Шуба с грибами

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Обжарьте лук на оливковом масле в течение 3 – 4 минут. Добавьте 1 натертую морковь, измельченные шампиньоны и специи по вкусу. Готовую смесь смешайте в блендере и оставьте остыть.
  2. Выложите на тарелку порезанную кубиками сельдь. Следующий слой – кубики картофеля. Далее выложите майонез и грибную икру.
  3. Добавьте 1 натертую морковь и еще немного майонеза.
  4. Последний слой – вареная свекла, натертая на терке. Украсьте блюдо яичным желтком.

Новогоднее меню 2024: топ-10 блюд, которые должны быть на вашем праздничном столе
Ваш стол будет просто незабываемым / Фото Unsplash

Скумбрия на гриле

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Замаринуйте свежую рыбу в лимонном соке и посыпьте специями. Положите на гриль или сковороду.
  2. Тем временем приготовьте соус. Для этого смешайте горячую воду, оливковое масло, соль, перец и натертый чеснок. Перемешайте.
  3. Обмокните в чесночный соус хлеб и пожарьте гренки. Подавайте их с готовой рыбой.

Рыба в овощном маринаде

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Порежьте рыбу на большие куски. Запанируйте в муке и жарьте до появления золотистой корочки.
  2. Натрите морковь. Пожарьте ее на маленьком огне. Добавьте паприку и воду. Жарьте еще 2 – 3 минуты.
  3. Выложите блюдо на противень. Сначала положите слой овощей, а затем рыбу, которую тоже покройте слоем овощей.
  4. Накройте блюдо фольгой. Сделайте в ней отверстия. Запекайте 20 – 25 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

Ребрышки с особым соусом

  • Время: 1 час 40 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Посыпьте ребрышки специями и заверните их в фольгу. Запекайте при температуре 160 градусов ориентировочно 1,5 часа.
  2. Заверните в бекон тимьян и перевяжите веревкой. Поджарьте на сковороде. Добавьте измельченный лук, томатный соус, горчицу, винный уксус, мед и чеснок.
  3. Достаньте ребрышки. Смажьте их соусом и снова отправьте в духовку на 10 минут при температуре 200 градусов.

Новогоднее меню 2024: топ-10 блюд, которые должны быть на вашем праздничном столе
Празднование Нового года – это всегда весело / Фото Unsplash

Печеный картофель с начинкой

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Смажьте картофель оливковым маслом. Запекайте в течение 40 минут при температуре 180 градусов.
  2. Разрежьте готовый картофель пополам. Добавьте специи, а внутрь положите натертый сыр, оливки и салями. Еще один вариант начинки – томатный соус, цукини и сыр. Миксуйте начинку по своему вкусу.
  3. Заверните каждый картофель в фольгу и запекайте еще 10 минут при температуре 200 градусов.

Запеченная курица с апельсинами

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Замаринуйте курицу. Для маринада смешайте мед, имбирь, цедру апельсина и лимона, перец, соевый соус и сок апельсина.
  2. Смажьте форму для выпечки оливковым маслом. Поместите курицу в рукав для выпечки, украсив ее апельсином без кожуры.
  3. Запекайте блюдо при температуре 190 градусов на 1 час.

Маринованная скумбрия

  • Время: сутки
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Нарежьте скумбрию на большие куски.
  2. Поместите рыбу в банку. Залейте уксусом, горячей водой и добавьте специи. Маринуйте рыбу по меньшей мере сутки.
  3. Подавайте блюдо со свежим хлебом.

Паштет из копченой скумбрии

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Поместите кусочки скумбрии без костей и масло в блендер. Смешайте.
  2. Обжарьте измельченный лук на сковороде, добавьте уксус и сахар.
  3. Добавьте лук в паштет и перемешайте.

Запеченные баклажаны

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Разрежьте баклажаны вдоль тонкими слайсами. Однако не дорезайте их до конца.
  2. Выложите баклажаны на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  3. Внутрь баклажанов выложите нарезанные помидоры и моцареллу.
  4. Зафиксируйте баклажаны шпажками или зубочистками.
  5. В отдельную миску налейте растительное масло, добавьте натертый чеснок и специи. Перемешайте.
  6. Смажьте этим соусом баклажаны и запекайте их 20 минут при температуре 200 градусов.