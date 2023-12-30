Эксклюзивные рецепты от украинских шеф-поваров: какое меню составить на Новый год Дракона
30 декабря 2023, 13:35Читати новину українською
Грядет время празднования Нового года в кругу родных и друзей. Очень важно не просто выбрать вкусное меню, но и сделать его особенным и непревзойденным.
Золотые огни елок, атмосфера ожидания чуда – вот что делает Новый год таким волшебным праздником. Для того чтобы праздничные впечатления были на самом высоком уровне, 24 Канал собрал подборку блюд от украинских шеф-поваров, которые должны быть на вашем новогоднем столе.
Интересно Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой
Рецепт куриных ножек BBQ от Эктора Хименеса-Браво
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 5 куриных ножек;
– 5 полосок бекона;
– соль, перец, сладкая паприка – по вкусу;
– 20 грамм масла;
– 150 грамм соуса BBQ;
– 50 грамм сливочного масла;
– 50 грамм коричневого сахара;
– 2 столовые ложки меда;
– 15 грамм соуса шрирача или любой острый.
Приготовление:
- Аккуратно острым ножом зачистите кость голени.
- Верхнюю часть следует обмотать фольгой.
- Смешайте специи и масло и натрите курицу маринадом.
- Обмотайте ножку беконом, присыпьте паприкой и запекайте 25 минут при 180°.
- Соус BBQ, сливочное масло, сахар, мед и острый соус смешайте в огнеупорной емкости и доведите до кипения.
- Обмажьте ножку соусом.
- Запекайте курочку еще 5 – 10 минут при 180°, пока соус не перестанет липнуть к пальцам.
- Украсьте зеленым луком и подавайте на стол.
Сырно-картофельные палочки от Лизы Глинской
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 700 грамм отварного картофеля;
– 2 яйца;
– 50 грамм кукурузного крахмала;
– 200 грамм брынзы;
– соль по вкусу;
– зелень по вкусу;
– 50 грамм сливочного масла.
Приготовление:
- Готовый отварной картофель и брынзу следует натереть на мелкую терку.
- Соединяем картофель, брынзу, зелень (укроп, петрушку), яйца, кукурузный крахмал, соль по вкусу и вымешиваем тесто.
- Смажьте руки сливочным маслом, возьмите небольшое количество теста, примерно столовую ложку и сформируем палочки диаметром 1 сантиметр, длиной 10 сантиметров.
- Разместите палочки на противне и смажьте их остатком растопленного сливочного масла.
- Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25 – 30 минут.
Шоколадные брауни от Владимира Ярославского
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 200 грамм 70% черного шоколада;
– 200 грамм сливочного масла 82.5%;
– 170 грамм сахара;
– 5 грамм средне-крупной морской соли;
– 3 яйца;
– 70 грамм муки;
– 35 грамм какао;
– 100 грамм белого шоколада;
– 100 – 150 грамм поджаренных орехов.
Приготовление:
- Разломайте черный шоколад на случайные куски.
- В кастрюле соедините шоколад и сливочное масло.
- Растопите их водяной бане, пока масло не разойдется. Не забывайте перемешиваться лопаткой или венчиком.
- Яйца соедините с сахаром. Взбивать не нужно, размешайте смесь так, чтобы сахар растворился и добавьте к шоколаду.
- В миску со смесью всыпьте муку и какао.
- Все тщательно перемешайте.
- Добавьте орехи и измельченный белый шоколад.
- Все быстро размешивайте, чтобы шоколад остался кусочками.
- Добавьте соль, снова быстро все размешайте и поместите смесь в форму для выпечки.
- Выпекайте при 200 градусах около 12 – 15 минут, если у вас получился не толстый шоколадный слой, то 10 – 12 минут.