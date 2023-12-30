Золотаві вогні ялинок, атмосфера чекання дива – ось, що робить Новий рік таким чарівним святом. Для того, щоб святкові враження були на найвищому рівні, 24 Канал зібрав добірку страв від українських шеф-кухарів, які мають бути на вашому новорічному столі.

Цікаво Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою

Рецепт курячих ніжок BBQ від Ектора Хіменеса-Браво

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 5 курячих ніжок;

– 5 смужок бекону;

– сіль, перець, солодка паприка — на смак;

– 20 грамів олії;

– 150 грамів соусу BBQ;

– 50 грамів вершкового масла;

– 50 грамів коричневого цукру;

– 2 столові ложки меду;

– 15 грамів соусу шрірача або будь-який гострий.

Приготування:

Акуратно гострим ножем зачистіть кістку гомілки. Верхню частину слід обмотати фольгою. Змішайте спеції та олію та натріть маринадом курку. Обмотайте ніжку беконом, присипте паприкою та запікайте 25 хвилин при 180°. Соус BBQ, вершкове масло, цукор, мед та гострий соус змішайте в вогнетривкій ємкості та доведіть до кипіння. Обмажте ніжку соусом. Запікайте курочку ще 5 – 10 хвилин при 180°, доки соус не перестане липнути до пальців. Прикрасьте зеленою цибулею та подавайте до столу.

Сирно-картопляні палички від Лізи Глінської

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів відвареної картоплі;

– 2 яйця;

– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 200 грамів бринзи;

– сіль до смаку;

– зелень до смаку;

– 50 грамів вершкового масла.

Приготування:

Готову відварену картоплю та бринзу слід натерти на дрібну терку. З'єднуємо картоплю, бринзу, зелень (кріп, петрушку), яйця, кукурудзяний крохмаль, сіль до смаку та вимішуємо тісто. Змастіть руки вершковим маслом, візьміть невелику кількість тіста, приблизно столову ложку та сформуємо палички діаметром 1 сантиметр, довжиною 10 сантиметрів. Розмістіть палички на деко та змастіть їх залишком розтопленого вершкового масла. Випікайте у розігрітій до 200 градусів духовці 25 – 30 хвилин.

Шоколадний брауні від Володимира Ярославського

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів 70% чорного шоколаду;

– 200 грамів вершкового масла 82.5%;

– 170 грамів цукру;

– 5 грамів середньо-крупної морської солі;

– 3 яйця;

– 70 грамів борошна;

– 35 грамів какао;

– 100 грамів білого шоколаду;

– 100 – 150 грамів підсмажених горіхів.

Приготування:

Розламайте чорний шоколад на довільні шматки. У каструлі з'єднайте шоколад та вершкове масло. Розтопіть їх водяній бані, поки масло не розійдеться. Не забувайте перемішувати лопаткою або вінчиком. Яйця з'єднайте з цукром. Збивати не потрібно, розмішайте суміш так, щоб цукор розчинився і додайте до шоколаду. У миску з сумішшю всипте борошно і какао. Все ретельно перемішайте. Додайте горіхи і подрібнений білий шоколад. Все швидко розмішуйте, щоб шоколад залишився шматочками. Додайте сіль, знову швидко все розмішайте і помістіть суміш у форму для випікання. Випікайте при 200 градусах близько 12 – 15 хвилин, якщо у вас вийшов не товстий шоколадний шар, то 10 – 12 хвилин.

Просто та смачно: неодмінно приготуйте цю закуску на Новий рік.